Julián Álvarez volvió a ser el héroe del Atlético de Madrid: marcó el gol del triunfo y su equipo trepó a la cima de La Liga

Atlético de Madrid consiguió una victoria angustiante contra el Athletic Club de Bilbao por 1 a 0 que le permitió quedar como único líder de La Liga al cabo de 26 fechas. Sin embargo, el triunfo del equipo de Diego Simeone no se podría explicar sin la entrada de Julián Álvarez, quien volvió a marcar un gol para darle los tres puntos al equipo Colchonero.

No obstante, los dirigidos por Ernesto Valverde estrellaron tres disparos en el palo. A pesar de sufrir hasta el final, el Atlético escaló hasta la cima del campeonato español gracias a la derrota del Real Madrid ante Betis (1-2).

El oriundo de Calchín no fue parte del once titular (sí lo fueron sus compatriotas Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone), con el fin de ser preservado para el duelo contra el Real Madrid el próximo martes, por los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, en medio de un encuentro en el que el desarrollo del juego estaba siendo parejo y ninguno de los dos equipos podía imponer condiciones en el terreno de juego, el ex delantero de River Plate ingresó a los 60 minutos para cambiar la tónica.

La Araña ingresó en el lugar de Alexander Sorloth, en una ventana en la que el Cholo Simeone hizo otras dos variantes (Marcos Llorente y Conor Gallagher), las cuales fueron seguidas por el ingreso del rosarino Ángel Correa minutos más tarde. Y los cambios tuvieron injerencia en el resultado de forma inmediata. Tras una jugada iniciada por De Paul en la mitad de la cancha, el Motorcito se la dejó a Llorente, quien metió un pase filtrado para la diagonal que marcó Julián. Después de un control con la zurda, Álvarez definió con esta misma pierna para que la pelota ingresara al arco rozando el poste.

Julián Álvarez volvió a ser el héroe del Atlético de Madrid ante el Bilbao (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Con este tanto convertido, el campeón del mundo registra 21 goles y cinco asistencias en 40 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. A su vez, el ex atacante del Manchester City se encuentra en estado de gracia, ya que tuvo participación directa en un gol en los últimos tres partidos: Valencia (dos goles), Barcelona (gol y asistencia) y Athletic Bilbao (gol).

No obstante, el cuadro Colchonero sufrió ferozmente el ataque del conjunto vasco en los últimos minutos en el Metropolitano. Tras un tiro libre desde el córner, Beñat Prados se impuso en el área y ganó de cabeza, pero su disparo se estrelló en el palo. Increíblemente, Iñaki Williams agarró el rebote, pero le pegó al travesaño. Ya con el reloj marcando los 81 minutos de partido, a partir de una jugada preparada en una infracción en la frontal del área, el ghanés volvió a estampar un remate al poste.

Después de esto, volvió a aparecer la figura de Julián Álvarez para enfriar el partido y poder transcurrir los últimos compases del enfrentamiento con tranquilidad. Pese a eso, precisaron de la intervención del arquero Jan Oblak para mantener la victoria.

Julián Álvarez marcó 21 goles y dio cinco asistencias en 40 partidos en la temporada actual (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Con este resultado, el Atlético de Madrid se posicionó como el único puntero de La Liga con 56 unidades. Sin embargo, hay que destacar la derrota del Real Madrid por 2 a 1 contra el Betis horas antes del duelo de los Colchoneros, una caída que desató la furia del director técnico Carlo Ancelotti. De esta manera, el cuadro Merengue quedó con 54 puntos, misma cantidad que tiene el Barcelona. Los dirigidos por Hansi Flick podrán arrebatarle la cima al equipo del Cholo en caso de que se impongan a la Real Sociedad el Estadio Olímpico de Montjuic, el próximo domingo a partir de las 12:15.

No obstante, los Rojiblancos no tendrán respiro en el calendario. El próximo martes 4 de marzo, desde las 17:00 horas, se medirán contra el Real Madrid por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El segundo partido de la serie se jugará una semana después, no sin antes tener que medirse contra el Getafe de visitante. ¿Qué les vendrá después? Dos enfrentamientos contra el Barça: uno por la liga y otro por las semifinales de la Copa del Rey, donde empataron 4 a 4 en el duelo de ida.