Fernando Gago confirmó que seguirá como DT de Boca Juniors: “Mi continuidad nunca estuvo en duda”

Boca Juniors derrotó 1-0 a Rosario Central en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura. Más allá de que la victoria en La Bombonera dejó al Xeneize transitoriamente en la cima de la Zona A, el foco estuvo puesto en Fernando Gago, quien fue reprobado por la mayoría de los hinchas.

El entrenador de 38 años, que venía siendo cuestionado tras la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, brindó la habitual conferencia de prensa en la que confirmó que continuará al mando del plantel. “Creo que hay que cortar un poco este tema. Hablo todos los días con la dirigencia. Hablo muchísimo con Delgado, con Cascini, con Serna cada vez que estamos en el club. Hablo con el presidente (Riquelme) también en muchas ocasiones. Mi continuidad, de esto, nunca estuvo en duda, en ningún momento, de mi parte nunca estuvo en duda. De todos los comentarios que tengo constantemente, de todas las charlas que tengo, ayer comimos en el hotel. El día previo estuvimos hablando, como hablamos de fútbol constantemente”, aseguró.

Pintita advirtió en esa línea: “Tengo muy claro, no sé de dónde salió, tengo muy claro que nunca estuvo en duda. No quise salir a desmentir tampoco porque no era necesario, porque era seguir hablando de algo. Lo estoy diciendo ahora porque tengo la conferencia de prensa y esto es muy claro”.

Al mismo tiempo que explicó que seguirá trabajando con el equipo: “Yo soy un convencido y creo muchísimo en el trabajo, creo muchísimo en que hay que seguir, hay que seguir insistiendo, que hay que intentar lograr. ¿Qué tenemos que lograr? Ser campeones. Tenemos que ser campeones del torneo. Está claro y vamos a trabajar para eso. No podemos ser campeones hoy. Lamentablemente no era el partido del campeonato. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en esta forma de jugar, de tratar todavía de tener mayor ritmo de partido, mayores entrenamientos, mayores conceptos de lo que queremos bajar durante todo este proceso".

"Es normal que se manifieste sobre la derrota que sufrimos porque a nosotros también nos dolió mucho", dijo Gago (Fotobaires)

“Al hincha siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento. Fue increíble hoy cómo reaccionaron ante una derrota muy dura. Una derrota que nos dejó afuera de un objetivo nuestro, que teníamos previsto. Hoy acompañó, estuvo alentando, estuvo con los jugadores. ¿Se manifiesta? Sí, se manifiesta. Y es normal que se manifieste sobre la derrota que sufrimos porque a nosotros también nos dolió mucho. A partir de eso, creo que hoy lo de la gente fue fantástico. Desde el 96 estoy acá y cada vez que vengo a un partido lo disfruto, como alcanzapelotas, como hincha, como jugador. Es fantástico”, planteó sobre las reacciones de los fanáticos.

En cuanto a la consulta sobre qué podría pasar en las próximas fechas con su continuidad, Gago respondió: “No sé qué puede pasar. Soy la cabeza y el responsable y tengo claro que la gente se va a manifestar. Tengo, trabajo y cosas para mejorar".

Otras frases de Fernando Gago:

- “Los jugadores siempre dieron la cara. Es una situación que los jugadores querían ganar porque estaban dolidos por una derrota. Necesitábamos ganar para el equipo. Hay que seguir y tenemos en claro eso, seguiremos compitiendo. Me enseñaron que nunca hay que rendirse y seguir luchando y este club tiene esa forma de vivir”.

- “Con el futbolista habló mucho, todos los días. No hubo una charla específica (post eliminación) sobre un tema específico. Hablo de concentración, de fútbol, de la vida... Hubo jugadores que estaban cansados y querían estar. Esas situaciones se ven en el día a día y no por un tema específico”.

- “Sería una falta de respeto de decirle algo a un jugador como Cavani que tiene más de 500 goles. Es normal tener rachas. Mucho no le puedo enseñar a definir pero sí que lo tenemos que abastecer. Me quedo tranquilo porque en el próximo partidos las va a tener”.

- “No me afectó (lo que dijeron en la televisión y redes sociales sobre una posible salida) porque no era cierto entonces no me puede afectar algo que no es cierto”.

- “Es necesario llegarle al jugador de otra manera, simplificar algunas situaciones, teníamos un partido muy complicado desde el aspecto psicológico. Hay chicos comprometidos con la institución, lo veo en cada entrenamiento. Este partido no nos va a sacar la eliminación, pero sí nos acerca al objetivo que es salir campeón”.

La agenda de Boca en el Apertura continuará el próximo viernes 7 de marzo, en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba, otro de los equipos que es protagonista del grupo en el certamen.

