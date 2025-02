Jugó la final de la Libertadores 2012 con Boca Juniors y sorprendió al confesar que es hincha de River Plate: “No me arrepiento”

Darío Cvitanich tuvo una larga trayectoria en el fútbol desde sus inicios en Banfield hasta sus pasos por Boca Juniors y Racing, con sendas coronaciones en los últimos dos clubes, aunque en el Xeneize fue el lugar donde estuvo más cerca de tocar la gloria máxima: perdió una final de Copa Libertadores ante Corinthians en 2012. Pero sus raíces de hincha están muy lejanas a los colores del cuadro Azul y Oro, y así lo hizo notar en medio de su trabajo como panelista en la señal deportiva ESPN.

El conductor del ciclo, Martín Souto, empezó un juego de pan y queso con distintas preguntas vinculadas a la elección entre dos clubes: “¿Lanús o Banfield?” e “¿Independiente o Racing?”. Cvitanich respondió sin dudas en cada caso, con menciones a las instituciones por las que pasó. Cuando llegó la consulta por “¿River o Boca?” el ex delantero se mostró vacilante: “Eeeeeeeh, soy de River, soy hincha de River”.

“Tiene huevos, mi amigo Cvitanich”, lo ensalzó Souto y, ante la reacción de sus compañeros en el programa televisivo, el ex jugador se explayó: “Siempre fui hincha de River, esto está claro”.

A continuación, el hombre de 40 años concluyó su mirada: “Me dedique al fútbol al 100%, agradezco haber jugado en Boca también, me fue bien y no también porque después perdimos una final. No me arrepiento de nada, no tengo problema de decirlo”.

Convirtió 10 goles y 4 asistencias en 40 partidos con Boca Juniors (NA: Delfo Rodríguez)

Darío Cvitanich fue campeón de dos títulos con el Xeneize durante su estadía, que se prolongó por un año entre julio de 2011 y mismo mes de 2012. Levantó el Torneo Apertura 2011 bajo la batuta de Julio César Falcioni en aquella campaña finalizada como campeón invicto. Además, fue parte del plantel ganador de la Copa Argentina 2012, a pesar de haber retornado del préstamo al Ajax de Países Bajos antes de afrontar la final de esa competición contra Racing en San Juan.

La final aludida en sus declaraciones hace hincapié en la edición 2012 de la Copa Libertadores. Cvitanich disputó 11 de los 14 partidos del torneo continental, con presencias en todos los cruces de eliminación directa desde octavos de final en adelante. En la final a doble partido entró 3 y 24 minutos en la ida desarrollada en Buenos Aires y en la vuelta jugada en el Estadio Pacaembu, respectivamente. El Timao igualó 1-1 en La Boca y venció 2-0 en Brasil para quedarse con su única estrella hasta el momento en la Libertadores.

A un lustro de su partida, a mediados de 2017, tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de River Plate. Luego de diferentes pasos por el Pachuca de México y el Miami FC de los Estados Unidos, su presente lo encontraba en Banfield y el equipo de Marcelo Gallardo buscaba reforzarse para la última parte de la Copa Libertadores, en la cual cayó contra Lanús en semifinales.

Está casado con la conductora Cecilia Chechu Bonelli

“Fue antes de la semifinal de River - Lanús. En ese momento yo estaba en Banfield. Era irme en medio del torneo. Yo no lo veía así, al menos. Hablé con Marcelo, le dije mi parecer. Era lo que a mí me parecía en ese momento”, explicó tiempo atrás. Y añadió en charla con ESPN: “Siempre me preguntan si me arrepiento. No, era lo que sentía en ese momento. Yo estaba bien, no lo quise hacer y no lo hice. Así fue, no hay mucho para contar”.

Saltó a Racing en 2019 y, años después, retornó al Taladro, donde se retiró en 2022. De esta manera, le puso punto final a una carrera con distintos éxitos, ya que también ganó la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019 con la Academia sumado a una Copa y una Liga de Países Bajos con Ajax en las temporadas 2009/2010 y 2010/11 Además, ganó la Concachampions 2010 en Pachuca.