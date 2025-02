La desafiante sentencia de Pipo Gorosito tras eliminar a Boca de la Libertadores: “Nos daban por muertos antes de jugar”

Néstor Gorosito dejó los pantalones cortos hace 24 años (más allá de que cada tanto despunta el vicio en el Senior de San Lorenzo), pero jugó de punta a punta la serie que Alianza Lima le ganó por penales a Boca por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Se cargó la presión al hombro, buscó poner el arbitraje en superficie para sazonar el clima, le quitó peso a la atmósfera de La Bombonera y, con el pizarrón, delineó el batacazo. es verdad, pudo haberle salido mal, por ejemplo, si Edinson Cavani no fallaba el gol sin oposición en la última jugada del encuentro. Lo había dicho en Perú: “Si perdemos van a decir que Pipo habla boludeces”. Pero la jugada le salió. Y con su pasado en River a cuestas, celebró en La Ribera.

“Estoy contento por el club, por los jugadores. Defendimos casi todo el partido. Ellos descontaron con el gol al principio. Empatamos, podríamos haber definido con la de Castillo. En el segundo tiempo jugaron mejor que nosotros, estuvimos muy atrás. Contento por la entrega, la lucha y el triunfo”, señaló.

“Queríamos jugar más lejos, de igual a igual. Boca nos superó. Tenemos que mejorar un montón de cosas, pero la alegría cubre las falencias. Las tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir. Allá merecimos ganar por dos o tres goles”, analizó con autocrítica. Aunque luego sacó a relucir su orgullo: “Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste. Con el máximo respeto al otro cuerpo técnico, jugaron mejor. Tenemos que mejorar de visitante para no sufrir como sufrimos hoy”.

* Las principales alternativas del cotejo disputado en el hogar xeneize

El ex enganche, de 60 años, había dicho en la previa que temía por el arbitraje. Cuando le consultaron si había sido un método para condicionar, respondió: “Hoy cobraron un offside cinco metros habilitado, cinco metros. Nos cobraron un offside en un contragolpe. Cinco metros, no centímetros. Cinco metros...”.

Y volvió a hablar de La Bombonera, cuyo mito había calificado como “biri biri”. ”Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”, concluyó.

Gorosito y su asistente, el Chapa Zapata, en los festejos (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)