Siguen los coletazos tras la descalificación de Chile en la Copa Davis: el reclamo que derivó en la suspensión del sorteo

Chile quedo afuera de la Copa Davis.

La polémica eliminación de Chile frente a Bélgica en la primera ronda de los Qualifiers en la Copa Davis sumó un nuevo capítulo después de la descalificación de Christian Garin, quien no pudo recuperarse tras recibir un golpe de su rival Zizou Bergs en mitad del partido, lo que le costó la suerte a su equipo en la competición.

A partir de este suceso, el organismo responsable del tenis en el país trasandino tuvo fuertes críticas a lo sucedido en el Sporthal Alverberg de la ciudad belga de Hasselt, con dardos al propio Bergs y la Federación Internacional de Tenis (ITF), organizadora del torneo, que había rechazado un reclamo por esta situación, pero la Federación de Tenis de Chile (Fetech) volvió a la carga con un nuevo pedido, lo que derivó en la postergación del sorteo de la Copa Davis, previsto para este jueves 20 de febrero, y en el cual los sudamericanos deberían desempeñarse en el Grupo Mundial I.

“Hemos tomado la decisión de reprogramar el sorteo para dar tiempo a realizar las verificaciones pertinentes”, precisaron desde la ITF a la agencia internacional AFP en un mensaje también difundido por el periódico francés Le Parisien. Además, la Fetech agregó que la entidad internacional “anunció la suspensión del sorteo del Grupo I de la Copa Davis para la primera semana de marzo”.

En ese mismo comunicado, el ente local denunció “graves irregularidades” en una presentación al Panel Independiente y el equipo legal de la ITF. El escrito fue elaborado en colaboración con el equipo jurídico del Comité Olímpico de Chile y concentra el reclamo en la “falta de aplicación del reglamento ante un contacto físico grave” sumado a “negligencia médica y falta de protocolos adecuados”.

Chile perdió 3-1 ante Bélgica (Reuters/Piroschka Van De Wouw)

En el primer ítem, caratulan como una “agresión” el choque producido por parte de Bergs y cuestionan al árbitro, Carlos Ramos porque “el reglamento de la ITF establece descalificación en casos de abuso físico o conducta antideportiva. Se argumenta que la decisión del árbitro fue irracional, arbitraria y contraria a la justicia natural”. En la segunda cuestión, apuntan que el médico neutral “no realizó una evaluación médica adecuada tras el golpe omitiendo pruebas neurológicas y oftalmológicas básicas. Manifestaron que no se siguieron “estándares médicos de conmoción cerebral o lesiones oculares”.

La serie de pedidos hacían hincapié en la suspensión inmediata del sorteo hasta que el Tribunal resuelva el pedido, algo que finalmente ocurrió, y piden sanciones a Zizou Bergs, una compensación económica por “daños deportivos, financieros y reputacionales sufridos” y la “reconsideración” de la posición de Chile en la Copa Davis. Bajo ese escenario, proponen dos alternativas: la repetición del partido en condiciones justas o el otorgamiento de un wild card (invitación) para las Finales de la Copa Davis, que se jugarán del 18 al 23 de noviembre en el Unipol Arena de Bolonia, Italia.

Todo comenzó el 2 de febrero en el noreste belga con el cuarto punto de la llave al mejor de cinco duelos. Bélgica estaba match point (2-1) por sus dos victorias en individuales y dobles, mientras que Chile se había quedado con el juego restante de singles. Christian Garin y Zizou Bergs estaban sets iguales y disputaban el tercer parcial decisivo. Este último quebró el servicio rival, se puso 6-5 e iba a sacar para partido. Producto de la emoción ante su público, desató un eufórico festejo al correr a toda velocidad hacia su sector y golpeó imprudentemente con el hombro al chileno en el cambio de lado. Gago, como lo apodan a Garin, cayó al suelo, tomándose el rostro al tiempo que acusaba una lesión.

Chile denunció "graves irregularidades" en el manejo de la situación con su pupilo (Reuters/Piroschka Van De Wouw)

El equipo dirigido por Nicolás Massú pidió la descalificación de Bergs por considerar que se trataba de una agresión. Esta solicitud no tuvo asidero, Garin no regresó a la cancha, recibió un triple warning que tuvo como consecuencia la derrota en este punto y la posterior eliminación de su equipo al quedar 3-1 la serie en favor de los europeos. Si hubiera ganado la Roja, tendría que haberse jugado un quinto partido para resolver la eliminatoria.

El perfil oficial de la Copa Davis informó en sus redes sociales: “El belga Zizou Bergs gana su partido de individuales contra el chileno Christian Garin, que no regresó a la pista tras un choque accidental en el cambio de puntas. Una colisión entre los dos jugadores detuvo el partido, ya que Garin recibió atención médica. El juego estaba programado para reanudarse, antes de que Chile recibiera tres infracciones de tiempo consecutivas. Esto dio lugar a una penalización de juego que otorgó a Bergs el set decisivo, 7-5. Con esta victoria, Bélgica avanza a la segunda ronda”.

Por otra parte, el chileno, que ocupa el 131° del ranking ATP, manifestó su sorpresa por la decisión arbitral: “Sigo sin creer que nos descalificaron. Que el árbitro general me forzara a jugar con mareos y sin poder ver bien después de 2h.40 min jugando a alta intensidad. Años amando este deporte, viendo millones de partidos y nunca vi, ni pensé vivir, algo así. Gracias a la ITF por la cero preocupación por mi salud”.

En este sentido, lo acompañó su capitán, Nicolás Massú: “Acá no hubo debido proceso. Aquí los árbitros son una cosa, y los jugadores otra cosa, pero lo que creo que funcionó peor es que no hayan visto a Christian. ¿Cómo puede ser posible que el doctor neutral no lo vea? ¿O no lo saque de ahí? Hubo cero análisis”. El médico del conjunto afectado, Alejandro Orizola, coincidió, según consignó el diario La Tercera: “Recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual se cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza, aunque en ningún momento perdió la conciencia. No estaba en condiciones de seguir jugando”.

El mensaje de Garin tras lo sucedido en la Copa Davis

Días más tarde, Zizou Bergs ofreció su testimonio y puso en duda el golpe acusado por su contrincante en declaraciones a Jeu, Set & Podcast: “Lo golpeé, sí. Cometí un pequeño error en un momento de emoción. Después del passing shot, salté por pura euforia, corrí al banco y pensé que podía esquivarlo. De algún modo, él no se echó atrás. Me estaba viendo venir y chocamos”. El número 58 del mundo añadió: “Está claro que, en cierto modo, es mi culpa, pero también creo que él lo exageró y se puede comprobar, ya que el árbitro decidió a nuestro favor”.

El comunicado completo de la Federación de Tenis de Chile

La madrugada de este miércoles, a las 5:37 am, 9:37 en Londres, la Federación de Tenis de Chile presentó una acción formal ante el Panel Independiente y el equipo legal de la Federación Internacional de Tenis (ITF), denunciando graves irregularidades ocurridas durante la serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica, disputada el 1 y 2 de febrero pasados en Hasselt, y en específico por lo ocurrido en el partido donde Zizou Bergs agredió a Cristian Garín.

Este escrito, preparado por los abogados de la FETECH en coordinación con el equipo jurídico del Comité Olímpico de Chile, considera los puntos esenciales del reclamo:

Falta de aplicación del reglamento ante un contacto físico grave : Esto, debido a la agresión de Bergs y la determinación del árbitro portugués, Carlos Ramos, pese a que el reglamento de la ITF establece descalificación en casos de abuso físico o conducta antideportiva. Se argumenta que la decisión del árbitro fue irracional, arbitraria y contraria a la justicia natural.

Negligencia médica y falta de protocolos adecuados: El médico neutral designado por la organización y validado por ITF no realizó una evaluación médica adecuada tras el golpe, omitiendo pruebas neurológicas y oftalmológicas básicas. La decisión de continuar el partido se basó en un chequeo superficial y en preguntas al jugador, sin seguir estándares médicos de conmoción cerebral o lesiones oculares.

Ante eso, la FETECH solicitó al Panel Independiente:

Suspensión inmediata del sorteo de la Copa Davis (previsto originalmente para mañana 20 de febrero de 2025) hasta que el Tribunal resuelva la denuncia.

Revisión y anulación de las sanciones impuestas a Cristian Garín, y la correcta aplicación de sanciones a Zizou Bergs.

Investigación independiente sobre la actuación del árbitro y del médico neutral, con medidas correctivas para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

Reconsideración de la posición de Chile en la Copa Davis, con dos alternativas: (1) Repetición del partido en condiciones justas; (2) otorgamiento de un wild card para las Finales de la Copa Davis.

Sanciones para Zizou Bergs, que podrían incluir una multa económica y suspensión de futuras ediciones de la Copa Davis.

Compensación económica a FETECH y a Cristian Garín por los daños deportivos, financieros y reputacionales sufridos.

Reformas en la ITF para garantizar la seguridad de los jugadores y la correcta aplicación de los reglamentos en el futuro.

Luego de que el Panel Independiente de ITF acusara recibo del escrito interpuesto por la FETECH, y de acogerlo a trámite, la ITF anunció la suspensión del sorteo del Grupo I de la Copa Davis para la primera semana de marzo.

Tal como se anunció desde el incidente, la Federación de Tenis de Chile llegará hasta las últimas consecuencias, con tal de resguardar los intereses de nuestra organización y del tenis chileno en su conjunto, así como de nuestro jugador Cristian Garín.