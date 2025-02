A 50 años del inicio del River multicampeón de Labruna que cortó una larga sequía de títulos: cómo armó el equipo y las mejores anécdotas

Labruna posa con el equipo de River que logró el título luego de 18 años

Frustración y desencanto. Eran los sentimientos del hincha de River Plate en las primeras horas de 1975. La temporada que acababa de terminar había mostrado al equipo lejos de los primeros puestos, sumando un eslabón más en la cadena de desconsuelo. Ya eran 18 años sin títulos. Una situación que no tenía explicación futbolera. Había que buscarla en el esoterismo o en un larguísimo maleficio. Lejos estaba aquella última vuelta olímpica, en 1957, que coronó un ciclo brillante de cinco campeonatos en seis años. El Millonario tuvo que guardar el frac de tantas veladas gloriosas, para ver como los festejos era de los otros. Torneos perdidos de manera increíble y muchos segundos puestos (con la lacerante derrota con Peñarol en la final de la Libertadores 1966 a la cabeza), propiciaban el clima de desaliento. No había salida. Parecía que ningún técnico podía hacer funcionar a los jugadores que se ponían la banda roja. Salvo uno. Y a ese fueron a buscar. El indicado, el que conocía cada rincón del Monumental como su casa y que tenía un Ángel especial.

El River de Labruna. Si bien había tenido un par de ciclos anteriores en los ‘60, esa denominación será por siempre para el equipo que Angelito dirigió con mucho éxito hasta mediados del ‘81. En los primeros días del ‘75, cuando aún no había firmado el contrato, la revista El Gráfico le realizó una entrevista, donde el título fue una declaración de principios, premonitoria, con su inclaudicable estilo ganador: “Si agarro River es para ser campeón”.

Allí detallaba que necesitaba el respaldo total de la comisión directiva y cambiar la imagen del equipo, que venían bajoneado y sin confianza. Puntualizaba las necesidades futbolísticas: un marcador central con presencia, dos laterales, volantes de ida y vuelta y un puntero con desborde y llegada. También dejaba en claro que, para él, solo había cuatro intransferibles: Oscar Mas, Carlos Morete, Daniel Passarella y Ubaldo Fillol. A los pocos días, llegó a un acuerdo con los dirigentes.

El equipo del debut ante Estudiantes. Parados: Héctor Ártico, Pablo Comelles, Miguel Raimondo, Ubaldo Fillol, Roberto Perfuno, Héctor López. Agachados: Pedro González, Juan José López, Carlos Morete, Norberto Alonso y Oscar Mas

Labruna sabía cómo llegarle al jugador. El Pato recordó lo que sintió ante esa declaración que el entrenador había hecho en la revista: “Llevaba un año y medio compitiendo en el puesto con Perico Pérez. Nunca pudimos tener una buena relación. Por una lesión que sufrí en el Nacional ‘74, terminó atajando él casi todos los partidos. A fines de ese año, llegué a reunirme con un dirigente de Racing, que me proponía regresar. Sin embargo, pese a su insistencia, decidí jugármela por lo que amaba. Estaba de vacaciones cuando leí lo que había manifestado Ángel, fue algo tremendo para mí, sobre todo en lo emocional, porque potenciaron mi seguridad y confianza. Sentí que realmente podía ser el aquero titular de River. Sus palabras me motivaron y tranquilizaron”.

En las venas de Angelito ardía sangre riverplatense. No podía ver tan mal al club de sus amores, pero él también estaba sediento de una revancha. Había sido entrenador interino por nueve partidos en 1963, saliendo sub campeón a dos puntos de Independiente. Luego de dirigir en el ascenso, retornó en 1968, donde contaba con un muy buen plantel: Amadeo Carrizo, Roberto Matosas, Luis Cubilla, Pinino Mas y los hermanos Onega. Sin embargo, el embrujo permanecía sobre la banda roja. Perdió la semifinal del Metropolitano y quedó segundo en el Nacional, en el famoso triangular con Racing y Vélez, en el que el árbitro Guillermo Nimo obvió una clara mano de Gallo, defensor del Fortín, que le podría haber dado el título a los Millonarios. Al año siguiente, nuevamente debió conformarse con dos subcampeonatos. Perdió la final del Metro ante Chacarita y en el Nacional quedó detrás de Boca, que dio la vuelta olímpica en el Monumental. El ‘70 fue casi tan doloroso. Igualó el primer puesto con Independiente, que fue el campeón por haber marcado apenas un gol más… Allí dijo adiós, aunque sabía que era un hasta luego. Se dio el gusto de la vuelta olímpica un año más tarde con Rosario Central y produjo una conmoción con Talleres en 1974.

La famosa y premonitoria nota en El Gráfico de los primeros días de enero del '75

Aún antes de asumir, Labruna ya venía planeando el River ‘75. Sentía en su interior que era el momento y que lo podían llamar, porque regresó a los primeros planos con el excelente equipo de Talleres. Pedro González había sido campeón con los Matadores de San Lorenzo en el ‘68 y estaba en el fútbol peruano. Así nos contó como fue su llegada a Núñez de la mano de Angelito: “Para no perder estado físico, en los meses finales del ‘74, fui a pedir permiso en San Lorenzo para que me dejaran entrenar con el plantel. El técnico era Osvaldo Zubeldía, que me autorizó, pero me dejó una cosa en claro: ‘Acá no tenés lugar’. Le contesté que no tenía problemas, que me utilizara en los amistosos. Cuando me vio jugar… Me quiso recomendar para Estudiantes, pero yo quería cruzar el charco, que para mí era el Puente Pueyrredón (risas). En el mes de diciembre jugaron en cancha de Boca, San Lorenzo contra Talleres por la rueda final del Nacional. Fui al estadio a ver el partido y en un momento, en que me estaba haciendo una entrevista José María Muñoz para radio Rivadavia, pasó Labruna por al lado, que era el técnico del cuadro cordobés y me dijo: ‘Llamame que te necesito’, porque ya estaba armando el equipo de River. Apenas comenzado el año ‘75, por pedido de él, firmé el contrato. Al día siguiente partimos con Roberto Perfumo desde Constitución en tren rumbo a Necochea para la pretemporada. Fueron como 14 horas de viaje (risas). Apenas llegamos, Ángel hizo una práctica porque necesitaba vernos. En una de las primeras jugadas, actuando para los suplentes, se la tiré larga a Passarella, que me dio un codazo tremendo en el brazo. Me la banqué y seguí como si nada. En el momento de ducharnos, no podía levantar el brazo para enjabonarme del dolor. Daniel estaba al lado y le dije: ‘Me mataste’, a lo que respondió: ‘Perdón Pedro, no te vi’, ‘menos mal’ fue muy respuesta (risas)”.

La pretemporada en Necochea fue fundamental para consolidar al grupo, con la genuina alegría de Pinino Mas, divirtiendo a todos. A la hora del trabajo táctico, Labruna no tenía demasiados misterios. Se mostraba feliz con los refuerzos que llegaban, tal como los pidió. Pero quería más. Y apuntaba a dos defensores que había tenido en Talleres: Pablo Comelles y Héctor Ártico. La transacción se había empantanado y Ángel se involucró de lleno, como evocó el propio Ártico en diálogo con Infobae: “Era el mes de enero y hacía un calor tremendo. Estábamos entrenando en el club, cuando de sorpresa lo vimos a Don Ángel, que había viajado a Córdoba, en mangas de camisa, saco en mano y nos vino a encarar: ‘Muchachos: vayan a bañarse. Hay una diferencia de 10 millones entre los clubes para hacer las transferencias. Ustedes lo apuran al presidente de Talleres por 5 millones y yo me encargo del de River (Rafael Aragón Cabrera), por los otros 5′. De ahí nos fuimos a un hotel en el centro de la ciudad, donde estaban reunidos y se concretaron los pases”.

Pedro González y Roberto Perfumo emprenden el viaje, en tren, rumbo a la pretemporada

Con el plantel completo, se acercaba la hora del debut oficial, programado para el domingo 16 de febrero ante Estudiantes en el Monumental. Había mucha ilusión, pero también algún temor por todo lo vivido en los años anteriores. Labruna se encargaba de ahuyentar cualquier fantasma. En esa dirección van las anécdotas imperdibles de Héctor Ártico: “Cuando llegué a River, escuchaba en la radio y en la televisión, o leía en los diarios, que Don Ángel repetía todo el tiempo que íbamos a salir campeones. Le dije que de ese modo se sumaba más presión, además del hecho que íbamos a tener que luchar contra los otros cuatro grandes. Su respuesta fue: ‘Le voy a decir una cosa para que aprenda de fútbol. Boca e Independiente le dan siempre bola a la Copa Libertadores y no cuentan, mientras que a Racing y San Lorenzo les ganamos siempre, así que listo’. Mirá si era vivo el Viejo (risas). Y otra fue que, cuando le mencioné que, si nos salíamos campeones, nos iban a matar a palazos porque la gente estaba muy ansiosa: ‘Oiga Ártico. ¿Cómo va a decir una cosa así? ¿Usted se ha vuelto un miedoso ahora que está en Buenos Aires?’ (risas). Todo el tiempo repetía: ‘Nosotros vamos a ir al frente en todas las canchas. Metemos cuatro goles y no nos importa si nos encajan tres o cuatro’. Era un fenómeno y muy práctico. Pero también calentón. Se peleaba en los pasillos del Monumental con los socios o hinchas que le recriminaban cosas. Un día se le plantó un hombre para criticarle algo del equipo. Don Ángel le preguntó: ‘¿Usted de que trabaja?’. La contestación fue: ‘Soy relojero’. El Viejo miró y sin dudar le tiró: ‘Fenómeno. Dedíquese a la relojería, que del fútbol de River me encargo yo’”.

La expectativa por el debut se vio reflejada en un Monumental repleto desde varias horas antes. River salió a arrollar al Estudiantes que dirigía Carlos Salvador Bilardo y que sería, quizás, el adversario más complejo en aquella temporada. El cuadro de Labruna mereció ganar, tuvo muchas ocasiones de gol, pero el score no se movió del 0 a 0. La primera formación fue la misma que actuó en casi todo el torneo: Fillol; Comelles, Perfumo, Ártico y Héctor López; J. J. López, Raimondo, Alonso; Pedro González, Morete y Mas. En el banco de suplentes estuvieron dos futbolistas que luego serían claves en los futuros equipos de Ángel: Reinaldo Merlo y Daniel Passarella.

Héctor Ártico y Pablo Comelles, los refuerzos que Labruna pidió y que fue a buscar personalmente a Córdoba

A partir de la segunda fecha, logró nueve victorias consecutivas (Vélez, Colón, Chacarita, Rosario Central, Unión, Banfield, Huracán, All Boys e Independiente), que hicieron explotar de algarabía al pueblo Millonario y que pusieron en evidencia la voracidad ofensiva, con la implacable dupla del Beto Alonso y el Puma Morete. El invicto naufragó en la jornada 14°, cayendo estrepitosamente ante Newell´s en Núñez, donde sobresalió un joven delantero del cuadro rosarino, prontamente vendido a Europa y que con los años sería pieza decisiva de la selección: Jorge Valdano. La tristeza duró poco. Apenas tres días más tarde logró una muy festejada victoria en la Bombonera frente a Boca por 2-1 con un golazo de Alonso de tiro libre y otro de Morete de cabeza.

Al concluir la primera rueda, aventajaba por 8 puntos al escolta, que era el Unión del Toto Lorenzo, donde se destacaban Gatti, Suñé y Mastrángelo. Boca estaba fuera del radar, en el puesto 11, a 16 unidades. A mediados de la segunda rueda, en la jornada 29°, se dio un partido clave, donde los Millonarios igualaron en uno con Independiente en Avellaneda, donde fue expulsado el Beto Alonso, a quien le dieron seis fechas de suspensión. River lideraba con 44 puntos, seguido de Unión con 39, mientras que Boca ya estaba cuarto, con 36.

En las fechas 32° y 33°, el cuadro de Labruna sufrió dos derrotas sorpresivas ante Atlanta y Newell´s, al tiempo que Boca venció a Chacarita y Central, colocándose a cinco unidades. Todos los fantasmas que estaban dormidos, volvieron a sobrevolar, porque al sábado siguiente, los Xeneizes se impusieron 1-0 en el Monumental, quedando a solo tres puntos, con cuatro fechas por delante. Pero el cuento tenía que tener final feliz con un héroe, el muchacho de la película. El día que el Beto Alonso volvió de la suspensión, convirtió los dos goles de la victoria frente a San Lorenzo, en un delirante estadio de Núñez, al tiempo que el eterno rival caía en Patricios ante Huracán. Allí llegó la famosa huelga y River se dio el gusto de volver a gritar campeón, con una formación amateur, superando a Argentinos Juniors en cancha de Vélez. Quedaba solo una fecha y allí regresaron los titulares, para tener su fiesta ante Racing.

Tapa de El Gráfico del debut en Metropolitano '75 ante Estudiantes

Pedro González, un coleccionista de títulos, se dio el gusto de sumar seis con la camiseta de River. En el recuerdo, detalla las virtudes de Labruna y de ese equipo: “Tenía tres meses de inactividad, pero enseguida fui titular. Ese era uno de los méritos de Labruna, que sabía elegir a los futbolistas. En ese equipo, el crack era J. J. López, que tenía tanta claridad, que te podía hacer ganar los partidos él solo. Con el correr de las fechas, comenzó a funcionar el Beto Alonso. Le di muchos pases a Morete que luego fueron goles. Fue un cuadro que se entendió desde el arranque y ganamos un partido tras otro, pero era una parada brava, porque había que salir campeón sí o sí. Tuvimos la ventaja de contar con Roberto Perfumo, un líder nato, con tremenda personalidad, que de entrada dijo que debíamos estar unidos para dar la vuelta olímpica, porque el periodismo y la gente, iban a tener la lupa encima nuestro para detectar si nos equivocábamos. Y el arquero… mamita, un fuera de serie (risas). Al terminar las prácticas todos se iban, pero yo me quedaba como una hora peloteando a Fillol, que siempre quería más. Le tenía que decir: ‘Pato, me duele la pierna, mañana seguimos’. Era un fenómeno, sacaba todo lo que le tirábamos”.

Con la lupa de los años, parece increíble que River haya estado 18 años sin salir campeón, con tan buenos equipos. Hubo que sufrir tanto, para que luego la alegría fuese tan grande. Y no solo en el ‘75, porque con Labruna, ganó seis títulos en la misma cantidad de años. Aquella había sido una racha nefasta, donde había metido la cola el diablo. Y solo un Ángel podía cortar semejante maleficio.