Las revelaciones de Mbappé: su salud mental, el presente en Real Madrid y la denuncia por presunto abuso sexual

Kylian Mbappé habló sobre las dificultades que está afrontando (REUTERS/Jon Nazca)

Kylian Mbappé está afrontando su temporada más complicada desde su irrupción en el fútbol. Su arribo al Real Madrid vino de la mano con un bajo rendimiento, algo que pocas veces se vio desde su debut. Esto encendió todas las alarmas en el mundo del fútbol, ya que al mismo tiempo se ausentó en las convocatorias en la selección de Francia. Por su parte, un escándalo extrafutbolístico sobre una fiesta en Suecia se entrometió en un panorama complicado del jugador, que se llegó a especular sobre su estado de salud mental.

Ante tales rumores, Kiki decidió enfrentar los micrófonos y sentenciar de manera tajante todas las conjeturas que se encontraban sobrevolando su presencia. “Los comentarios de los medios sobre la depresión tienen un efecto boomerang. Afecta a tu entorno y empiezan a contártelo. La gente siempre intenta descifrar los mensajes cuando hablo. La gente nos ve (a los jugadores) como robots, mientras que somos seres humanos como todos los demás, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos”, sentenció de forma contundente, en la entrevista que le brindó al programa francés Clique TV, con el periodista Mouloud Achour.

Tales fueron las acusaciones en el entorno del futbolista desde su tormentosa marcha de París Saint-Germain, algo que se estaba gestado hace varios años, que también tuvo que explicar su estado mental. “¿Hablan de depresión? No estoy deprimido. Por supuesto, he tenido algunos problemas, algunos cansancios, pero no estoy deprimido, y la gente no debería decir eso porque mucha gente sufre de depresión”, aseguró Mbappé.

Mbappé explicó los motivos por los cuáles se ausentó en la selección de Francia (EFE/ Siu Wu)

Más frases de Kylian Mbappé:

La investigación por abuso sexual en Suecia: “¿El caso de Suecia? No me preocupa, no me siento involucrado en absoluto. Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que suceden y que no se ven venir. No recibí nada, ni una citación. Leí lo mismo que todos los demás”.

“El gobierno sueco no ha dicho nada. No me preocupa. Es solo falta de comprensión, porque nunca me he sentido preocupado por el ruido. Antes de salir del restaurante, había una foto. Todo el mundo me envió mensajes. Había muchos periodistas allí, no sé cómo sabían que yo estaba allí”.

“Ni siquiera fue una tarde. Tenía cinco días libres, decidí irme. Tenía que ir a otro lugar, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Pero soy Kylian y se me ve en todas partes. Había mucha gente fuera de mi hotel. Cuando estoy en el avión, aterrizo y me entero de las noticias. Sigo hablando con la persona con la que pasé la noche”.

Sobre su estado mental: “La gente está contigo. Te apoya, es la cultura española, compartir. En París es otra cosa: ‘Demuestra que te debemos querer’. En Madrid, te dicen: ‘Ven con nosotros. Eres parte de la familia’. Tuve momentos en los que estaba cansado, pero no estaba deprimido. Hay personas que están muy deprimidas, tenemos que ayudar. En un momento me sentí agotado, porque no he descansado. He tenido decepciones deportivas. Pero lo otro es hablar por hablar, que es gratis”.

Su ausencia en la selección de Francia: “¿Equipo internacional francés? No hay nada más importante para mí que la Selección Nacional de Francia. Le pedí a Deschamps que no me convocara, porque acababa de llegar a Madrid y no me sentía al cien por cien, apenas había tenido vacaciones. En septiembre no estaba al cien por cien. Siempre lo he dicho: la selección francesa no pertenece a nadie. Así que cuando no estás al cien por cien, debes saberlo”.

Mbappe desmintió una supuesta pelea con Deschamps (EFE/Kiko Huesca)

Sobre el gobierno de su país y su postura en las elecciones: “Mi Francia es una Francia llena de diversidad, donde no imponemos a los jóvenes lo que deben ser. Crecí con nuestras diferencias en Bondy. En Mónaco conocí otra cultura. Siempre quise expresarme como ciudadano. Soy alguien abierto al diálogo. Cuando veo algo que me conmueve, respondo. Lo que estaba pasando en Francia, me conmovió. Somos ciudadanos franceses. No se me puede culpar por preocuparse por mi país”

Sobre su relación con el amor: “¿Puedo tener una vida amorosa? Es una cuestión de adaptación. Tienes que reajustar tu vida para tener algo que todo el mundo debería tener: paz. Estuve enamorado de una mujer, pero ya no. Espero volver a estarlo”.

Los fanáticos y las decisiones que tomó: “Los aficionados al fútbol pueden ser muy reaccionarios, cuando eres bueno, eres grande, como un presidente, pero cuando no eres tan bueno… Hay muchas decisiones que he tomado que cambiaría si tuviera la oportunidad, por supuesto. ¿Qué decisiones he tomado y que me gustaría cambiar? La primera que me viene a la cabeza es la de esta mañana, mi elección de ropa”.

Su salida del PSG: “Siempre soñé con jugar en el Madrid. Siempre, siempre, siempre. El PSG significó mucho para mí. Es un club donde todo es intenso, ya sea bueno o malo. Pasé 7 años extraordinarios. En el PSG tuve problemas con algunas personas porque estaba luchando por mis derechos. Debería haber mostrado más cariño a los aficionados del PSG, nunca tuve problemas con ellos”.

“¿Quiero que el PSG gane la Champions? ¿Ahora mismo? No, quiero ganar con el Madrid. Pero les deseo lo mejor en el PSG. Espero que un día ganen la Champions. Pero ahora no, porque tengo que ganar un poco”.

Kylian Mbappé halbó sobre su salida del PSG y su relación con el emir Nasser Al-Khelaifi (REUTERS/Christian Hartmann)

Sus primeros pasos con el Real Madrid: “¿El inicio de temporada? No ha sido el mejor inicio individual ni colectivo, pero seguimos aquí. Seguimos luchando por todos los títulos. Pero en el Madrid lo más importante es la segunda parte de la temporada”.

Su relación con el dueño del PSG: “El Emir me lo dijo al oído ‘todos nos están mirando, pensando que te estoy haciendo una oferta para que te quedes ahora, pero no, persigue tu sueño, gracias por todo, si alguna vez necesitas algo, aquí estoy’. ¿Mi relación con el Emir? Siempre han estado a su lado. Siempre he tenido una relación extraordinaria con él”.

Sus próximos objetivos: “Mi sueño ahora es ganar trofeos con mi equipo, no premios individuales. ¿Qué gran título me queda? La Champions, pero estoy en el mejor club del mundo para eso... La Eurocopa, los Juegos Olímpicos... el Balón de Oro... Sé lo que hace falta para ganarlo. ¿Qué? Muchas cosas. Pero estoy centrado en ganar con mi equipo”.

La final del Mundial perdida contra la selección argentina de Lionel Messi: Estaba furioso. Ya sabes, estás un poco aprensivo (por verlo de vuelta en el club). Pero lo primero que nos reímos fue que me dijo: ‘Oye, ya has ganado una vez. Esta final nos ha acercado aún más. Aprendes todo de él, todo lo hace bien”.

Kilyan Mbappé junto a su hermano, Ethan (/Pool via REUTERS)

Su relación con su hermano Ethan, con quien compartió vestuario en el PSG: “Mi hermano pequeño firmaba autógrafos con 10 años. Ni siquiera tenía una firma. Para mi hermano Ethan, el Real Madrid era su PSG. Su sueño. En un momento dado le dije: Si de verdad te pesa, te lo prorrogo. Yo hubiera renunciado a mi sueño de Madrid y me hubiera quedado en París. Es mi hermano. ¿Si me enfrento a mi hermano pequeño en el campo? lo destrozo (risas)”.

Las críticas de la prensa francesa por su nivel en el combinado nacional: “En la Eurocopa 2021, mentiras desde el primer día hasta el último. Me llamaron imbécil, me culparon de la derrota, no hay problema. Siempre quiero poner a la selección francesa en lo más alto. Hice todo lo posible para representar lo mejor que pude. Me rompí la nariz. Y la gente te dice que no me importa la selección francesa. Me concentro en el Real Madrid, pero nunca renuncié a la selección francesa”.