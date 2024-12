Inesperado giro en el caso de la ajedrecista que intentó envenenar a su rival y que podría recibir una suspensión de por vida

El momento en que la ajedrecista rusa envenenó la pieza de su rival

El 2 de agosto pasado se registró un hecho sin precedentes en el mundo del ajedrez, que tuvo lugar en Daguestán, una de las repúblicas que conforman la Federación de Rusia. Amina Abakarova intentó envenenar a su rival, Umaiganat Osmanova, derramando gotas de mercurio, en cantidades potencialmente mortales, sobre una de las piezas de su contrincante. Esto provocó su descalificación inmediata del Campeonato de esa región y se analizaba una serie de castigos que iban desde su suspensión de por vida hasta una causa en la Justicia como consecuencia del fallido atentado, aunque el expediente tuvo un sorpresivo giro en las últimas horas centrado en el futuro de la mujer investigada en esta disciplina.

La Dirección del Ministerio del Interior de Rusia en Majachkalá (capital de Daguestán) divulgó su rechazo a la apertura de una causa penal contra Abakarova, según publicó la agencia local de información, RIA Novosti. La carta del jefe de este sector del Gobierno, Nurmagomed Murtuzaliev, estuvo dirigida a la víctima con la siguiente afirmación: “Se estableció que, según el material de la investigación, se tomó la decisión de rechazar la apertura de un caso penal, y para su legalidad y fundamento, la decisión fue enviada a la fiscalía del distrito Soviético de la ciudad de Majachkalá”.

Esta resolución va a contramano de lo sugerido por algunos medios de prensa, que señalaban al inicio de este conflicto la posibilidad de enfrentar una sentencia mayor de hasta tres años de cárcel. Además, Osmanova, quien necesitó asistencia médica en medio de la partida, contó en charla con la fuente citada que se había considerado el inicio de una causa penal por el artículo de daño intencionado a la salud (artículo 112 del Código Penal de la Federación Rusa), pero no se encontraron fundamentos: “Me enviaron a un examen médico, y debido a que no hay consecuencias, no hay lesiones físicas, no abrieron el caso. Es comprensible que no haya lesiones físicas, aquí se trata de evaporación e inhalación de una sustancia tóxica”.

La mujer aún no recibió las disculpas de Abakarova y continúa sin saber “la razón sustancial de tal acción” en la previa a su duelo por el certamen ajedrecístico, luego de que habían tenido diferentes disputas en tiempos pasados entre ambas. En declaraciones divulgadas por el periódico británico The Sun, Umaiganat Osmanova se mostró desorientada por la negativa judicial: “Adondequiera que iba me rechazaban. Enviamos alegatos a la fiscalía y luego al Comité de Investigación, pero nos siguen dando vueltas en círculos. Ni siquiera me citaron a una audiencia judicial: ella (Abakarova) simplemente fue puesta en libertad”.

Se analiza la descalificación de por vida para Amina Abakarova

“La persona que me hizo esto ni siquiera recibió una multa administrativa”, añadió. Esta frase sucede luego de que el presidente de la Federación de Ajedrez de Rusia, Andrey Filatov, manifestó que Amina Abakarova había sido suspendida temporalmente de todas las competiciones organizadas por este organismo, sumado a ser excluida de la Federación de Ajedrez de Daguestán y se evaluaba una descalificación perpetúa sobre la base de las conclusiones formales de las autoridades de seguridad.

Todo se había originado en las instalaciones de la Casa de Ajedrez de Majachkalá durante la disputa del Campeonato de Daguestán. Instantes anteriores al comienzo de las partidas, y con un salón libre de jugadoras y espectadores, Abakarova ingresó sigilosamente al recinto e impregnó el rey blanco y la zona próxima del tablero que ocuparía su rival, Osmanova, con mercurio extraído de un termómetro. Su modus operandi lo llevó a cabo tras consultar a los organizadores si las cámaras de la sala aún permanecían apagadas.

A los pocos instantes del enfrentamiento, Umaiganat Osmanova comenzó con un extraño malestar. “En los primeros minutos sentí falta de aire y sabor a hierro en la boca”, expresó la ajedrecista que necesitó atención por las náuseas y mareos provocados por el contacto con el químico. Las autoridades recurrieron al registro de las cámaras de seguridad para descartar un intento de envenenamiento, aunque lejos de eso se comprobó el malintencionado accionar de su rival.

El revuelo provocado por esta situación mereció las palabras de la ministra de deportes de Daguestán, Sazhida Sazhidova, quien no ocultó su malestar y lanzó una frase previa a conocerse la decisión final de la Dirección del Ministerio del Interior: “El accionar de Abakarova podría haber causado un resultado trágico, poniendo en riesgo la vida de todos los que estaban presentes, incluso de ella misma. Ahora deberá responder ante la Ley por lo que hizo”.