La “metáfora del bajista” que utilizó Pablo Aimar para explicar el éxito de la selección argentina: “Es fundamental”

Pablo Aimar brindó una entrevista para la Fundación River Plate

La selección argentina atraviesa el mejor ciclo de su historia con la conquista del bicampeonato consecutivo en la Copa América y, entre medio, la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima ganada al campeón de la Eurocopa 2020 (Italia). El entrenador, Lionel Scaloni, formó un grupo sacrificado y laborioso junto a un cuerpo técnico con historia en la Albiceleste, como Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar.

El Payasito es una pieza muy importante en la estructura de Selecciones Nacionales porque está vinculado a las Juveniles junto a Diego Placente y al que era entrenador de la Sub 20, Javier Mascherano, recientemente anunciado como director técnico del Inter Miami. A esas funciones, también se agrega su participación desde el comienzo del ciclo de Scaloni en la Celeste y Blanca. El ídolo de Lionel Messi vivió muy de cerca la gesta de la Copa del Mundo, y en una entrevista con el ciclo Escuela de Formadores, presentado por la Fundación River Plate y el banco BBVA, analizó la raíz del éxito citando una particular metáfora con la música.

En charla con Lucia de la Vega, Directora Ejecutiva de la fundación, Aimar expresó: “He aprendido con los años a valorar al que no es la primera guitarra, que no es el cantante de la banda, que es el que toca el bajo. No se conoce mucho, pero es fundamental. Acá, hay jugadores que no juegan y, al día siguiente, entrenan increíble y te levantan a los que jugaron poquito y miran el piso. Esos son los que hacen los equipos y son los que se ven menos. Son el bajista”.

“Es un deporte donde he aprendido a valorar a esos futbolistas que en muchos casos (y hay varios casos en esta Selección, en Juveniles y en todos los equipos) no juegan, hacen los entrenamientos perfectamente bien, alientan a los demás, y son los que hacen al equipo”, declaró el ex hombre de River Plate y Benfica, entre otros conjuntos.

Pablo Aimar destacó la comunión que se respira en la Selección con futbolistas que “aunque son adultos y están al máximo nivel, el que no juega quiere que le vaya bien al que juega. Es una energía enorme. Y agregó: “Nosotros, encantados porque tenemos esa visión: ninguno quiere salir en el diario. Tengo claro: el ambiente de trabajo en el que sea, si hay buena gente por lo menos él durante la pasas mejor”.

La reflexión de Aimar sobre el trabajo en equipo

En este sentido, la figura de 45 años, que disputó más de 50 partidos en su etapa de futbolista con la Argentina, ponderó la excelente sinergia con los integrantes del cuerpo técnico: “Nosotros somos amigos desde hace muchos años. Y la gente que no era amiga en estos siete años, se unió a ese grupo siempre desde la buena intención. Ninguno dice ‘viste que yo te dije‘ o ‘¿qué hubiera pasado si...?‘. Ninguno de nosotros quiere estar en otro lugar que no sea ese. Es un placer cada vez que nos juntamos. Es una energía fuertísima que la transmitimos y está en el aire”.

MÁS FRASES DE PABLO AIMAR

La importancia del aspecto recreativo en las Inferiores: “Cuando son muy chiquitos, todo lo que tiene que ver con lo lúdico es básico, es fundamental, es el momento en el que el fútbol tiene que ser más juego que nunca. El mundo cambió, los que tienen la suerte de ir a un club, por lo menos en el rato que van al club para mí tienen que estar más conectados con el juego, con caerse, y levantarse, con jugar con un globo y no se te caiga”.

El sentido de pertenencia en la Albiceleste: “En el deporte profesional, hay mucha presión, se hace difícil transitar el camino en paz cuando se logra algo. El resultado puede ser bueno en porcentaje bajo, pero desde la Selección hicimos foco en el camino, de pasarla bien, de que haya armonía y después que venga lo que tenga que venir. Y esa cosa fue llevando a la otra. En esta parte en que estamos nosotros en la Selección Mayor y Juveniles, se ha conseguido en que ninguno quiera hacer otra cosa que estar en ese lugar”.

La delgada diferencia entre la derrota y el disfrute: ”En el fútbol la receta no la tiene nadie, nosotros quisimos llevar y, al final salió bien, el durante. Vos estas viviendo mientras preparas un campeonato o un partido. Nadie te devuelve un mes sufriendo o pasándola mal. A mí, me engancharon riéndome alrededor de la cancha en el Mundial 2006 y me criticaron los periodistas: ‘¿Qué hace riéndose?’. ¿Por qué no puedo? También estás viviendo. La línea es muy fina. A mi tampoco me gusta que después de una derrota estén todos riendo, a mi me gusta que la derrota duela, pero al día siguiente tenes que volver a levantarte y tenes que volver a vivir, y volver a intentarlo”.

Su fórmula del éxito: “Cada uno tiene su receta para encontrar su calma, paz y envión para levantarse de una frustración. En mi caso, transmito que nada es para tanto. Nada es demasiado grave, sacando las cosas que sí lo son como la salud. Para llegar a esa conclusión, yo ya tengo 45 años. Entiendo al de 18 que se hunda porque erra un pase. Intento hablar con él, acercarme, entiendo su cabeza, intento explicarle que la ansiedad es del resto, no de él. Uno tiene que encontrarse conociéndose”.