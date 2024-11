La cruda reflexión de Mike Tyson durante una entrevista con una niña de 14 años: “¿A quién le voy a importar cuando esté muerto?”

La entrevista más cruda de Mike Tyson: "¿A quién le voy a importar cuando esté muerto?"

A horas del combate que promete revolucionar a las plataformas de streaming y marcará un antes y un después entre generaciones, Mike Tyson brindó su entrevista más cruda. Fue justo antes de saltar al ring para medirse con Jake Paul en Texas, combate que será transmitido en vivo esta noche.

La cuenta Happy Punch, que se describe como “Una nueva generación de deportes de combate”, compartió el video en el que una joven le realiza una pregunta precisa a Iron Mike: “Bueno, regresas al ring para esta pelea. Estás brindando una oportunidad monumental para que los niños de mi edad vean a la leyenda Mike Tyson en el ring por primera vez. ¿Qué tipo de legado te gustaría dejar cuando todo esté dicho y hecho?”.

La respuesta de Tyson dejó sorprendidos a todos: “Bueno, no lo sé. No creo en la palabra legado. Simplemente creo que esa es otra palabra para el ego. Esa es sólo una palabra a la que todos se aferraron. Y me usaban cada cinco segundos. No significa absolutamente nada para mí. Estoy de paso. Voy a morir y todo terminará. ¿A quién le importa el legado después de eso? ¡Pero qué gran ego! Entonces, voy a morir. No quiero que la gente piense ‘soy esto’, ‘estoy genial’. No. No somos nada. Vamos a morir. Somos polvo. No somos absolutamente nada. Nuestro legado no es nada”.

Jazlyn Guerra, la niña de 14 años que tiene casi un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, quedó perpleja por lo que había oído en boca de Tyson, atinó a comentar: “Bueno, muchas gracias por compartir eso. Eso es algo que no había oído antes. Alguien dice eso como respuesta”. Y el mítico boxeador fue por más: “¿Realmente te imaginas a alguien diciendo: ‘Quiero que mi legado sea así cuando estés muerto’? ¿Crees que alguien realmente quiere pensar en ti? Quiero que la gente piense en mí cuando ya no esté. ¿A quién carajos le voy a importar cuando me haya ido?”.

Mike Tyson se presentará esta noche en Texas (Mandatory Credit: Kevin Jairaj)

La pelea entre Tyson y Paul comenzará a las 22 (hora argentina) en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y será transmitida en vivo por la plataforma Netflix. Cabe destacar que la Comisión Atlética del Estado de Texas ha aprobado el combate entre Mike Tyson y Logan Paul como un enfrentamiento de carácter “profesional”, pero con ajustes especiales en busca de mayor seguridad. La pelea contará con ocho asaltos de dos minutos cada uno y se usarán guantes de 396 gramos (14 onzas), lo que representa un incremento de 113 gramos respecto a los guantes estándar en peleas oficiales. Esta modificación pretende brindar mayor protección a los peleadores, considerando especialmente la diferencia de 31 años entre ambos.

La pelea generará una bolsa total estimada en 80 millones de dólares, que será compartida equitativamente entre ambos boxeadores, más allá de que a la organización le está costando vender las 90.000 ubicaciones del escenario, tal vez demasiado ambicioso. “Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda”, desafió el YouTuber, para tocar el ego del ex rey de los pesados, que demostró su ferocidad en los entrenamientos y en los micrófonos, pero al menos públicamente no puso su foco en los millones.

El morbo multiplicó por cuatro la bolsa para Iron Mike, que recibirá el monto más abultado de su carrera por subir al ring. Se cree que Tyson ganó al menos 584 millones de dólares en su carrera a lo largo de sus 56 peleas oficiales. Pero como muchas superestrellas deportivas, gastó su dinero tan rápido como lo ganó en casas grandes y caras, autos llamativos e incluso tigres domésticos.

En 2003, Tyson se vio obligado a declararse en quiebra, y en ese momento trascendió que tenía una deuda de 28 millones de dólares. Pero luego de haber alcanzado los 400 millones de dólares de patrimonio y haberlo dilapidado en excesos, se rehizo en base a un negocio muy particular: creó su propia empresa de cannabis llamada Tyson Ranch, ubicada en California, donde el consumo de marihuana es legal.