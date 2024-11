La barrabrava de Instituto interrumpió el entrenamiento y amenazó al plantel: cómo logró filtrarse

Una vez más, la pelota se manchó por la violencia que está instalada en el fútbol. En este caso fue en Córdoba, donde el plantel de Instituto debió suspender su entrenamiento debido a una “visita” inesperada de los principales referentes de la barrabrava de La Gloria. Según los testigos que se encontraban en las instalaciones del club, los invasores ingresaron al predio de La Agustina sin tener ninguna resistencia de las autoridades y mantuvieron una reunión con los jugadores que no pasó desapercibida.

Fue un episodio que no pasó a mayores, pero hubo reclamos y amenazas debido a los malos resultados que cosechó el conjunto liderado por Diego Dabove en el último tiempo. Y la derrota en el clásico frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi fue el detonante que motivó a los violentos a acudir al club “para hablar” con los protagonistas. Se trató de las habituales “apretadas” que se dan cuando los equipos no logran concretar buenas campañas (Instituto ganó uno de los últimos nueve partidos correspondientes a la Liga Profesional). De todos modos, algunos de los involucrados intentó bajarle la tensión al encuentro con los hinchas y manifestaron que no hubo ningún problema.

Desde la dirigencia, explicaron que se trató de “un grupo de personas desconocidas”, ajenas a la institución. “Si fuesen miembros históricos de la hinchada, serían mucho más fácil de identificarlos”, argumentaron. Según los indicios, los individuos ingresaron al predio haciéndose pasar por albañiles, con un camión de materiales, aprovechando la excusa relacionada a las obras que se están realizando en la zona (la construcción de un nuevo edificio).

Cabe señalar que la dirigencia realizó la denuncia policial de Córdoba correspondiente y extremarán las medidas de seguridad a partir del próximo jueves. En este sentido, informaron que sólo podrán acceder al predio los miembros del plantel, del cuerpo técnico y de la dirigencia.

El comunicado oficial de la entidad cordobesa

La Comisión Directiva del Instituto A.C.C. informa que esta mañana un grupo de individuos, aún no identificados, ingresó al predio La Agustina en el horario en el que el plantel se disponía a realizar su práctica habitual.

En la zona se construye el nuevo edificio de entrenamiento y estos sujetos aprovecharon el ingreso de un camión con materiales para atravesar el portón aledaño a las canchas de entrenamiento de Primera. Tras lo acontecido, se decidió suspender el entrenamiento.

El club ya realizó la denuncia ante la policía y se encuentra trabajando con los organismos de seguridad para garantizar la seguridad. El plantel regresará mañana a sus entrenamientos habituales.