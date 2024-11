Brasil buscará a Pep Guardiola como DT para dar un golpe de efecto en medio de su crisis futbolística

Guardiola habla de la posibilidad de dirigir a Brasil

Josep Guardiola enfrenta un momento crucial en su carrera como entrenador del Manchester City. Tras una serie de derrotas, incluyendo una contundente caída por 4-1 ante el Sporting de Lisboa por Champions League, el futuro del técnico catalán está en el aire, según un informe reciente. Su contrato con el club inglés finaliza a mediados de 2025 y las especulaciones sobre su posible salida han cobrado fuerza, especialmente con la confirmación de la partida del director deportivo Txiki Begiristain y la llegada de Hugo Viana como reemplazante.

Durante la rueda de prensa posterior a la goleada en Portugal del martes pasado, Guardiola fue cuestionado sobre la posibilidad de dirigir la selección de Brasil, una opción que, según reveló The Athletic, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha estado considerando seriamente. Aunque el entrenador intentó desviar la atención con humor, la insistencia de los periodistas lo llevó a expresar su deseo de superar la crisis actual del City y devolver al equipo a su mejor nivel.

“Después de un 4-1 ya no soy una opción para Brasil, ja”, mencionó con ironía Pep. Respondiendo en español, utilizó la frase ‘tengo ganas’, que implica un poco más de entusiasmo que simplemente querer hacer algo. Está ansioso por superar la crisis de lesiones del City y la posterior racha de malos resultados. “Es un reto difícil, pero estoy aquí. Será una temporada difícil, lo sabíamos desde el principio. Pero esto es lo que es. Me gusta, me encanta, quiero afrontarlo y ayudar a mis jugadores e intentarlo”, afirmó Guardiola, quien ha manifestado en varias ocasiones su interés en dirigir una selección nacional en un torneo importante.

El interés de la CBF en Guardiola no es nuevo. Anteriormente, el técnico se mostró decepcionado cuando no fue contratado tras su paso por el Barcelona. Sin embargo, ahora parece más receptivo a la idea de dirigir a Brasil, aunque también existe la posibilidad de que permanezca en el City un año más, con miras a dirigir una selección en el Mundial de 2030.

Guardiola, por ahora, piensa en el presente y no en el futuro (Reuters/Andrew Boyers)

En el medio norteamericano aportaron: “Fuentes anónimas bien ubicadas han indicado que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) está haciendo una jugada importante para traer a Guardiola, llamando al catalán en varias ocasiones este año”. Esta información fue levantada por periódicos brasileños, que se hicieron eco de la noticia con cierto grado de optimismo y esperanza, vista la pobre realidad futbolística de la Verdeamarelha en los últimos torneos internacionales que disputó.

Fue el catalán el que dejó entrever que no tiene prisa por decidir su futuro, aunque fuentes cercanas sugieren que podría tomar una decisión pronto para permitir que el club planifique adecuadamente. En el pasado, Guardiola ha firmado extensiones de contrato en noviembre, lo que deja abierta la posibilidad de que se repita este patrón.

De esta manera, el contexto de incertidumbre se agrava por los 115 cargos que enfrenta el Manchester City, relacionados con presuntas violaciones de las reglas de la Premier League. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el club ha asegurado a sus figuras que no han cometido ninguna infracción y que su nombre será limpiado. Sin embargo, algunos creen que si el City fuera declarado culpable y recibiera un castigo severo, Guardiola podría optar por quedarse para ayudar al club en un momento crítico.

El futuro de Guardiola en el Manchester City sigue siendo incierto, y su decisión tendrá un impacto significativo no solo en el club, sino también en el panorama del fútbol internacional. Mientras tanto, el entrenador se centra en superar la actual racha de malos resultados y en preparar al equipo para los desafíos que se avecinan.