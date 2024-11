Nuevas revelaciones del polémico informe sobre Imane Khelif: la contundente decisión de la boxeadora

La ganadora de la medalla de oro, Imane Khelif, de Argelia, posa en el podio de la categoría final femenina de 66 kg de las competiciones de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 (EFE/Mast Irham)

La boxeadora argelina Imane Khelif ha regresado al centro de un intenso debate después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un informe médico revelado por el medio francés Le Correspondant ha destapado detalles íntimos sobre Khelif, quien había sido descalificada en el Mundial de boxeo 2023 por no pasar las pruebas de género. Publicado por el periodista Djaffar Ait Aoudia, el documento asegura que Khelif tiene un cariotipo XY, típicamente masculino, y niveles de testosterona elevados, concluyendo que padece una deficiencia de alfa 5 reductasa.

El polémico informe médico de Khelif sugiere que una exploración pélvica no mostró la presencia de útero, pero sí evidenció gónadas (testículos) en los canales inguinales, una vagina ciega y un micropene en forma de clítoris. Además, la investigación sugirió que la argelina, aunque viva “plenamente como mujer”, debería someterse a una transición sexual con “corrección quirúrgica” y una “terapia hormonal” para reducir sus niveles de testosterona.

El diario Bild aportó nuevos detalles sobre el debatido informe. El mismo indica que los padres de Khelif podrían ser consanguíneos. El Hospital Kremlin-Bicêtre en París y el Mohamed-Lamine-Debaghine en Argel, aparentemente habrían arribado a esta conclusión. Las investigaciones, según subrayó el medio alemán, fueron realizadas por los profesores Soumaya Fedala y Jacques Young.

Ante la difusión de esta información, Imane ha emprendido acciones legales contra Le Correspondant por la filtración de un historial médico “no verificado” sobre su género, según confirmó este miércoles el Comité Olímpico Internacional. “El COI está consternado por el abuso al que Imane Khelif está siendo sometida actualmente”, remarcó la entidad. “Todos los deportistas que participaron en el torneo de boxeo de Paris 2024 cumplieron con las normas de elegibilidad e inscripción de la competición”, resaltó. “El COI no hará comentarios mientras la acción legal esté en curso, o sobre informes de los medios sobre documentos no verificados cuyos orígenes no pueden ser confirmados”, concluyó.

“Soy mujer. Nací mujer, he vivido como mujer y he competido como mujer. No hay duda de que hay enemigos del éxito y eso le da a mi éxito un sabor especial debido a estos ataques”, respondió la norteafricana durante la andanada de cuestionamientos que recibió a lo largo de París 2024.

Durante su participación en los Juegos Olímpicos, Imane comenzó generando controversia desde el inicio con su notable fuerza en el cuadrilátero. En los octavos de final, derrotó a la italiana Angela Carini en apenas 45 segundos, provocando que Carini comentara entre lágrimas que “nunca me habían pegado tan fuerte”.

En la fase de cuartos de final, Khelif avanzó con un triunfo por decisión unánime contra la húngara Anna Luca Hamori, garantizándose así una medalla en ese momento. Su camino hacia el oro continuó al superar en semifinales a la tailandesa Janjaem Suwannapheng, asegurando así su lugar en la definición olímpica.

La culminación de su destacada actuación fue su victoria sobre la china Liu Yang por decisión unánime, logrando así la medalla de oro en su categoría. Sin embargo, pasaron los meses, el oro brilla en su vitrina, pero la polémica no cesó.