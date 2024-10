Franco Colapinto explicó por qué ignoró al ex piloto inglés que le quiso hacer una entrevista en la Fórmula 1

Colapinto se escapa de un periodista

Franco Colapinto sigue marcando tendencia por sus actuaciones en pista y por su carisma por fuera de ellas. En la antesala del Gran Premio de México, en la que el Williams FW46 tendrá un livery especial en homenaje a un histórico piloto, el argentino explicó el incómodo momento sufrido con Martin Brundle, ex corredor de la Fórmula 1 y actual periodista inglés, a quien ignoró completamente y no respondió a sus preguntas.

Este suceso ocurrió en el Circuito de las Américas, antes de que se dé inicio al GP de los Estados Unidos. En la parrilla de salida, que está sucumbida ante una marea de gente y el ruido de los autos, el analista del medio Sky Sports quiso frenar a Colapinto para hablarle mientras estaban en vivo. A pesar de eso, el pilarense pasó de largo y el momento se volvió viral en las redes. En las redes sociales, se instaló el rumor de que había hecho eso por unos dichos anteriores del británico en el que lo criticaba.

A pesar de eso, Franco explicó cómo trabaja con el equipo de Williams a la hora de atender a los medios y aclaró el momento vivido con Brundle. “Martin fue un piloto enorme, un gran piloto. Y dejó un legado en el deporte también. Y nunca me hizo ninguna entrevista. Y, al menos para mí, no era un gran momento para hablar en cámara. Iba al himno nacional, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera, estaba concentrado en manejar y estaba totalmente metido en eso”, explicó el joven piloto. A esto, agregó: “No quería hablar demasiado. Me encanta hablar ahora y cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más metido en mi burbuja”.

Franco Colapinto explicó la situación con Martín Brundle (REUTERS/Henry Romero)

“No, no hay mucha historia. Lo hablé con Williams muchas veces y no tengo mucha experiencia en esto, de ir primero a la parrilla, después esperar ahí durante 30 minutos, salir del auto, caminar por el paddock. Y todo el mundo quiere hacer entrevistas”, comentó. Al mismo tiempo, remarcó la importancia que tiene Conor Bean, el responsable de la comunicación en la escudería de Williams: “He estado bastante concentrado antes de las carreras. Y Conor me ha estado ayudando mucho en cómo no hacer entrevistas en la parrilla, o no en la parrilla, sino en el paddock y todas esas cosas. Y estar centrado en lo que tengo que hacer, que es manejar, por supuesto”

“Estoy muy feliz por los resultados y estoy muy feliz por la forma en que hemos estado construyendo como un equipo y cómo hemos estado superando los momentos difíciles juntos y creo que eso es uno de los puntos fuertes que hemos tenido como equipo hasta ahora. Hay muchas cosas por venir, muchas carreras y muchos buenos momentos”, concluyó en diálogo con Motorsport.

Franco Colapinto en la presentación del livery especial del Williams FW46 (Foto: Mercado Libre)

“Hola, mi nombre es Martin Brundle, de Sky”, le dijo el periodista inglés en aquel entonces, mientras el argentino marchaba al frente de la grilla porque se iba a entonar el himno nacional de los Estados Unidos. “No nos conocemos. ¿Una charla rápida?”, siguió el británico ante un Colapinto que apenas mostró un atisbo de reconocimiento hacia Brundle. “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, reaccionó Brundle.

Después de este suceso, el ex piloto de la Fórmula 1 expresó: “Me miró como si estuviera tratando de asaltarlo”, sobre la actitud y la contundente postura que había tomado el argentino. Según replicó en el pasado el medio F1Oversteer, Brundle había dicho que la “Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento” y planteó: “Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar: ‘wow, cuidado, va a ser algo especial’”. Esta frase se habría desarrollado en la previa a la práctica 1 del GP de Monza, que marcó el estreno del argentino como piloto principal de Williams, y habría llegado a los oídos del piloto.

A pesar de eso y sentenciada la polémica, el argentino ya está encaminando su participación en el Autódromo Los Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de México. Colapinto tendrá acción el viernes con las dos primeras prácticas libres. Por su parte, tendrá la tercera al comienzo del día sábado y se cerrará con la clasificación a las 18 horas de la Argentina. El domingo a partir de las 17 será la carrera principal.