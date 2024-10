La desafiante apuesta de Jake Paul a Mike Tyson de cara a su combate: los millones de dólares que entrarían en juego

Jake Paul le apuesta a Mike Tyson

Jake Paul demostró que no teme luchar contra un boxeador campeón del mundo y continúa en modo desafiante de cara al combate contra Mike Tyson. En las últimas horas, el youtuber estadounidense volvió a tirarle dardos y le hizo una apuesta atrevida a su contrincante por 5 millones de dólares o un tatuaje.

El influencer publicó un video en sus redes sociales en el cual le hablaba directamente a Tyson e incendiaba aún más la pelea: “Mike, si puedes durar más de cuatro asaltos conmigo, te daré 5 millones de dólares extra. Pero si no lo logras, tendrás que hacerte un tatuaje que diga ‘Amo a Jake Paul’,” dijo Paul.

Cabe destacar que el boxeador de 27 años viene poniendo picante al combate, ya que tiempo atrás fue consultado acerca de la salud de Iron Mike y respondió lo siguiente: “Una pelea profesional significa guerra y no me la tomo a la ligera. Puedes salir seriamente herido o lesionado allí. Así que, si no estás allí para ir a la guerra, entonces deberías salirte”.

Según el ex entrenador de Jake Paul, Shane Mosley, afamado ex campeón del mundo, el youtuber debe aguantar los primeros asaltos y extender la pelea hasta los últimos rounds. “Si Mike realmente golpea a Jake, Mike puede realmente lastimar a Jake, y sé lo que Mike puede hacer y lo que Jake puede hacer”, mencionó Mosley. “Mike tiene 58 años, pero estos son asaltos de dos minutos y todos los luchadores tienen orgullo. Recibir un golpe de Mike Tyson es peligroso, muy peligroso. Jake tendrá que cansar a Mike”, agregó.

Kid Dynamite compartió un video en donde muestra su puesta a punto para el combate: “Recta final. Quedan menos de 50 días”. Con ese escueto mensaje y un video de apenas 12 segundos en sus redes sociales, buscó dejar atrás los cuestionamientos y demostrar que se encuentra en condiciones de volver al boxeo profesional para batirse a duelo.

El feroz entrenamiento de Mike Tyson

Iron Mike lleva sobre sus guantes una dilatada e impactante trayectoria, con un récord de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Su último combate fue una exhibición de seis asaltos contra Roy Jones Jr. en noviembre de 2020, un evento que recaudó 80 millones de dólares y no pelea como profesional desde el 2005, cuando fue derrotado por nocaut por Kevin McBride.

En contraste, Paul cuenta con un récord profesional de 10 victorias y una derrota, habiendo vencido a otros oponentes notables como el excampeón de UFC Tyron Woodley y el boxeador Tommy Fury. El combate estaba planificado para julio, pero debió ser pospuesto por un problema de salud que sufrió el mítico pugilista en un vuelo a Los Ángeles. Sin embargo, cuando surgieron las especulaciones de una suspensión, el duelo resultó reprogramado.

El enfrentamiento entre Jake Paul y Mike Tyson tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en Arlington, Texas (con televisación de Netflix). Será a ocho asaltos de dos minutos con guantes de 396 gramos (14 onzas) - 113 gramos (4 onzas) más acolchados que los guantes normalmente utilizados en los combates oficiales. La Comisión Atlética del Estado de Texas ha optado por estos guantes más grandes para asegurar la protección de los luchadores, particularmente considerando la diferencia de edad significativa; no obstante, aprobó la pelea como “profesional”.

Hace unos días, el videojuego Undisputed realizó una simulación del combate y en el mismo el veterano deportista noqueó a su adversario en apenas 75 segundos, sin dejarle posibilidad a Jake Paul de sobrevivir ni siquiera el primer asalto.