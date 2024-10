Fue N° 1 del mundo y un saludo en la calle cambió su vida: el casamiento de una figura del tenis con su amor “de película”

Muguruza y Arthur Borges se casaron en España

La ex tenista Garbiñe Muguruza, conocida por su impresionante trayectoria en el tenis mundial, ha comenzado un nuevo capítulo en su vida personal. La dos veces campeona de Grand Slam contrajo matrimonio con su pareja de tres años, Arthur Borges, en una ceremonia íntima celebrada en España durante el pasado fin de semana. La pareja, que se conoció en el 2021 durante la participación de Muguruza en el US Open en Nueva York, ha compartido su historia de amor calificada por la misma deportista como una “película total”.

El encuentro entre Muguruza y Borges parece sacado de un cuento de hadas. Según cuenta la propia deportista, mientras ella paseaba cerca de Central Park, un aburrido día en Nueva York se convirtió en memorable cuando Borges la reconoció en la calle y le deseó suerte para el torneo. Este gesto bastó para encender la chispa entre ellos. En una entrevista con la revista ¡Hola!, Muguruza recordó ese instante: “Mi hotel estaba cerca de Central Park y estaba aburrida, así que pensé que debía salir a caminar. Salgo y me lo encuentro en la calle de repente, se da vuelta y me dice ‘buena suerte en el US Open’. Me quedé pensando ‘guau, es tan guapo’”.

El romance floreció rápidamente, y en 2022, la pareja se comprometió en Marbella. Era sólo cuestión de tiempo que esta idílica ciudad fuera también el escenario de sus nupcias el 5 de octubre de este año. La boda, tomada por la prensa como un evento exclusivo, fue cubierta por la revista ¡Hola! y Vogue España, quienes capturaron detalles íntimos de la celebración y del look de la novia en un evento multicultural que contó con aproximadamente 90 invitados de todo el mundo, incluidos representantes de Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Dubái.

Entre los presentes se encontraron figuras clave en la carrera de Muguruza, como su ex entrenadora Conchita Martínez y su excompañera de dobles Carla Suárez Navarro. Con una ceremonia llevada a cabo en cuatro idiomas -español, inglés, sueco y finlandés- el evento fue un reflejo de la diversidad cultural que ha marcado la vida de la campeona.

La pareja compartió fotos de la ceremonia en sus redes sociales

Muguruza lució dos vestidos de Pronovias. Para la ceremonia, eligió un diseño inspirado en el “viejo Hollywood”, con una cola de dos metros y un elegante tocado de red. Para la recepción, optó por un vestido de estilo flapper, completo con flecos de cristal y una gran flor bordada en el hombro, demostrando su gusto por la moda y su aprecio por el detalle.

Tras más de un año alejada de las competencias, Muguruza anunció su retiro del Hologic WTA Tour para dedicarse a nuevos retos, tiempo que indudablemente destinará a su familia y a su nuevo papel como directora del torneo WTA Finals. Este evento de fin de temporada reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo y se celebrará en noviembre en Riad, donde Muguruza ha sido reconocida como la primera ex campeona en ocupar este prestigioso cargo.

A través de las redes sociales, Muguruza compartió la felicidad de su gran día, recibiendo felicitaciones de compañeras del circuito WTA como Ons Jabeur, Angelique Kerber y Caroline Garcia. Ahora, con una nueva dirección en su vida, Muguruza sigue vinculada al tenis desde otro ángulo, marcando un precedente en su carrera profesional.

