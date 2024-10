El comunicado de Chivas para anunciar la salida de Fernando Gago a Boca Juniors

Fernando Gago dejó de ser el director técnico de Chivas de Guadalajara. Su próximo destino será Boca Juniors

Fernando Gago arregló su salida de Chivas de Guadalajara y seguirá su carrera como entrenador de Boca Juniors. El club mexicano emitió un comunicado para expresar la situación del técnico argentino y su desvinculación.

“A nuestra afición y medios de comunicación, el Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy (por este jueves), Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas”, comenzó el reporte publicado en los medios oficiales del Rebaño Sagrado.

Luego, el club mexicano amplió: “En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico. Y concluyeron: “En el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador, quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren”.

El técnico de 38 años, formado y nacido futbolísticamente en el Xeneize, volverá al club de inicio en su nuevo rol. Pintita ejecutó la cláusula de salida con Chivas de Guadalajara y se despidió en estas horas de sus jugadores: no dirigirá el amistoso ante América pactado en Estados Unidos para el próximo domingo, llegará a Argentina la semana entrante y debutará en el banco dirigiendo contra Tigre, en Victoria, por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol.

Chivas hace oficial la salida de Fernando Gago. Foto: chivasdecorazon.com

Mucha agua pasó bajo el puente desde la renuncia de Diego Martínez tras la derrota contra Belgrano en Córdoba. El Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, definió que Mariano Herrón tomara las riendas como interino a partir de la semana siguiente y comenzaron las tratativas para confirmar a un sucesor. El apuntado fue Gago, quien hizo sus primeras armas como DT en Aldosivi de Mar del Plata y condujo a Racing de Avellaneda el año pasado antes de desembarcar en México.

Aunque existieron contactos informales desde la semana pasada, días en los que Boca “tanteó el terreno”, Gago se concentró en sus funciones con el equipo mexicano de cara al que fue su último partido oficial, nada menos que la derrota 3-2 en el clásico contra Atlas en condición de local. Al ser consultado antes y después del encuentro, el estratega argentino se desentendió no solo de cualquier tipo de acuerdo para llegar a Boca sino también de haber tenido algún tipo de contacto con su antigua institución.

Tanto en la directiva de Chivas como en la de la Ribera, primó el silencio, motivo por el cual se sembraron cientos de especulaciones. Los hinchas del Rebaño Sagrado, molestos con los rumores de la inminente salida de su técnico, abuchearon a Gago cuando arribó al estadio para disputar el clásico contra Atlas. El ex Aldosivi y Racing mantuvo su postura en conferencia de prensa: “Tengo contrato, por qué vamos a hablar a futuro, por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada. No puedo asegurar el futuro, pero yo tengo contrato acá”.

Desde Boca argumentaron que el contacto formal avanzó recién el martes de esta semana, cuando el Consejo se contactó con Gago y este dio el OK para que avanzaran en la ejecución de su cláusula de salida. Los dirigentes de Chivas quedaron entre la espada y la pared: no podían negarse a un ítem firmado en su vínculo y, además, era en vano intentar retener a un entrenador en contra de su voluntad. Desde ese mismo momento iniciaron la búsqueda de un sustituto mientras planifican el amistoso de este domingo en Texas (Estados Unidos) contra América.

Fernando Gago en la práctica de Chivas de Guadalajara (@Chivas)

Según pudo averiguar Infobae, Gago llegará al país este lunes y sería presentado oficialmente tras la firma de un contrato que lo unirá al club hasta diciembre de 2025 (con opción de renovación hasta 2026). En tanto, su cuerpo técnico estará integrado por Fabricio Coloccini y Diego Cogliandro, dos de los colaboradores que tenía en Chivas. Quien no será parte del staff es Federico Pocho Insúa, quien se separará en esta oportunidad después de haberlo acompañado durante sus experiencias en Aldosivi y Racing.

Por lo pronto, el plantel boquense continuará en los próximos días bajo las órdenes de Mariano Herrón, quien planificó un doble turno con concentración hasta el sábado (inclusive). Los futbolistas conocerán a su nuevo entrenador en el inicio de la próxima semana y quedarán a disposición para el primer compromiso ante Tigre en Victoria (sábado 19/10 a partir de las 19:15). Enseguida, Gago afrontará otro encuentro trascendental: los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia La Plata, en Rosario (miércoles 23/10 desde las 21:10 en cancha de Newell’s).