El revolucionario look de Novak Djokovic que marcó tendencia en Shanghái: “Ahora estoy saliendo de mi zona de confort”

Djokovic y su atuendo todo de verde

Novak Djokovic sorprendió a sus seguidores y al público en general al adoptar un nuevo estilo de vestimenta durante su reciente visita a China, notablemente más colorido y alejado de los atuendos clásicos que lo han caracterizado a lo largo de su carrera. Este cambio se ha dejado ver especialmente a través de sus redes sociales, donde Djokovic ha compartido imágenes de su estadía en el país asiático, en la previa de su participación en el esperado torneo Masters 1000 de Shanghái.

El renombrado deportista explicó el origen de esta transformación en su estilo personal: “Estoy disfrutando mi nuevo estilo, con ayuda de mi esposa, por supuesto, y de algunos amigos y personas que están involucradas en la moda. Me están aconsejando y estoy ampliando mis horizontes sobre nuevas cosas que puedo vestir y antes no lo hacía”.

Djokovic destacó que su interés por la moda ha crecido considerablemente, algo que antes no capturaba su atención: “Me empezó a gustar más la moda, le presto más atención a lo que visto. Antes no me interesaba demasiado la moda fuera de las canchas. Era más conservador en ese sentido: jeans, pantalones chinos y chombas. Ese fue mi estilo durante mucho tiempo, pero ahora estoy saliendo de mi zona de confort”.

Un aspecto que llamó especial atención fue un vibrante conjunto verde que el tenista lució durante los últimos días, capturando la atención de sus seguidores por lo llamativo del tono escogido. Según Djokovic: “El conjunto verde rememora los ‘90s y yo soy de esa época, así que recuerdo que los músicos usaban siempre ese tipo de prendas. Fuimos a visitar monumentos históricos en Beijing y la gente se quedó sorprendida, pero las imágenes quedaron geniales”.

Este nuevo interés por la moda no surge de la nada; hace algunos meses, Djokovic ya había dado indicios de esta transformación al aparecer por primera vez en su carrera en la portada de la prestigiosa revista Vogue.

Este giro en su estilo personal seguramente constituye una interesante faceta de la vida del serbio fuera de las canchas, mientras se prepara para regresar a la competencia profesional en Shanghái. En pocos días, Djokovic dejará de lado sus nuevos y divertidos atuendos para volver a vestirse con el uniforme deportivo que lo ha acompañado en su exitosa carrera, enfrentándose a sus oponentes, Alex Michelsen o Yunchaokete Bu, en la segunda ronda del torneo. La expectativa por su desempeño en la cancha se combina ahora con el interés por ver cuál será su próximo paso en el mundo de la moda.