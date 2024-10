Un futbolista sorprendió al dar una conferencia junto a su perro: “Es una de las mejores cosas que me pasó en la vida”

Pol Lozano da conferencia con su perro Mango

La última conferencia de prensa que brindó Pol Lozano, futbolista del Espanyol de Barcelona, generó repercusión de la buena: el futbolista periquito irrumpió en la sala de prensa junto a Mango, su perro de apenas cinco meses, al que rescató de la calle. El mediocampista lidera una campaña para concientizar sobre la adopción de mascotas que tendrá lugar el próximo compromiso oficial del conjunto catalán.

“Lo adoptamos cuando era prácticamente un bebé, no tenía ni un mes. Lo encontramos abandonado en unas basuras con sus hermanos. Mi mejor amigo se quedó con un hermano suyo que es igual que él, pero marrón. Yo me he quedado este. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida”, manifestó con los sentimientos a flor de piel Lozano.

A través de la campaña “¡Los Pericos no abandonan!”, los futbolistas del Espanyol saldrán a la cancha en el próximo encuentro contra Mallorca (este sábado) con once perros abandonados que buscan hogar. “Es muy importante que nos concienciemos de todo esto por ellos, que a veces tienen más sentimientos que las personas. La verdad que es importante que tomemos conciencia de que pueden ser una parte muy importante de la vida de las personas”, concluyó.

EL COMUNICADO DE ESPANYOL DE BARCELONA

¡Los pericos no abandonan!

Coincidiendo con la visita del RCD Mallorca, los jugadores saldrán al campo acompañados de perros abandonados en busca de hogar

El RCD Espanyol se implica al máximo en apoyar campañas que mejoren nuestra sociedad. Una de las acciones que tuvo más repercusión la pasada temporada fue ¡Los pericos no abandonan!, que tuvo un gran impacto mediático -incluso a nivel mundial- y ayudó a encontrar hogar a once perros abandonados y ayudar con más de 2.000 kilos de comida y diverso material. Fue un éxito por la implicación del club y de todas las organizaciones participantes.

Este sábado, coincidiendo con la novena jornada de LALIGA ante el RCD Mallorca, los jugadores del RCD Espanyol repetirán la experiencia y saldrán al terreno de juego acompañados de perros (Escort Dogs) abandonados en busca de hogar. Con esta acción el club quiere volver a impactar en la sociedad y ayudar a dar visibilidad a este problema. Esta acción contará con la colaboración de la Penya Perica Happy Animals y la ayuda de Voluntaris RCDE y La Fundació RCDE así como de las protectoras: ADACC CORNELLÀ, Los rescatados de Fraguel y ASASF Barcelona. Las empresas Affinity, Libra y Elanco donarán material para todos los animales (perros y gatos) de las protectoras con las que colaboramos este año. El sábado nos acompañará el Director General de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra.

Desde el club también se anima a todas las personas a colaborar en la recogida de mantas, toallas, pienso o latas de comida. Para ello se habilitarán diferentes puntos de recogida. El día de partido se instalará una carpa al lado del escenario de la Fan Zone (a partir de las 12h), mientras que del 5 al 13 de octubre se podrá entregar el material en las RCDE Store del RCDE Stadium (cerrada el 12 de octubre) y en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Todas las personas que realicen una donación participarán en un sorteo, que tendrá dos ganadores. El lote está compuesto por una camiseta firmada por tu jugador y jugadora favoritos, una experiencia VIP para dos personas y dos entradas corporate y dos invitaciones para un realizar el tour en el RCDE Stadium. En el momento de la donación se les ofrecerá escanear un QR y rellenar un formulario para entrar en el sorteo.