La polémica respuesta de Luis Enrique a una periodista tras la derrota del PSG que generó críticas en Francia

La respuesta de Luis Enrique

El Paris Saint-Germain (PSG) cayó por 2-0 ante el Arsenal en la Champions League, en un partido que dejó mucho que desear tanto defensivamente como ofensivamente para el conjunto parisino. El portero Gianluigi Donnarumma fue responsable directo de los dos goles del conjunto inglés, mientras que la falta de inspiración en el ataque galo alimentó las críticas y dudas sobre las decisiones del cuerpo técnico, en particular la ausencia del delantero francés Ousmane Dembélé, quien no jugó debido a una sanción táctica.

Luis Enrique, el entrenador del PSG, fue cuestionado sobre estas decisiones en una entrevista en Canal+. Inicialmente, el ex DT de la selección española prefirió guardar silencio ante la pregunta sobre las consecuencias deportivas de la sanción de Dembélé. Fue la periodista Margot Dumont quien, insistiendo, le preguntó si el delantero francés volvería al equipo pronto. En lugar de recibir una respuesta clara, Dumont se topó con un Luis Enrique visiblemente incómodo que evitó dar una contestación directa nuevamente.

Dado el silencio del técnico, Dumont decidió abordar el enfoque táctico del equipo, preguntando: “¿Puedes explicarnos tu idea táctica en el PSG?” A lo que Luis Enrique respondió tajantemente: “No. No tengo intención de explicar mis tácticas porque no las entenderías”. Posteriormente, continuó diciendo: “Habrá que corregir muchas cosas pero no tengo intención de explicarlas”.

La actitud del asturiano en la rueda de prensa posterior generó aún más controversia. Luis Enrique declaró que la derrota fue “merecida”, un comentario que no mejoró la percepción pública de su actitud, la cual fue calificada de “sorprendente” y “despectiva” por varios medios franceses, incluyendo Le Parisien, Le Figaro y RMC Sport.

PSG cayó por 2-0 en la última jornada de Champions (Efe)

Acerca de la situación de Dembélé, el técnico había aclarado en la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal: “No ha habido una discusión entre el jugador y yo. Tampoco hay un problema entre nosotros. Solamente hay un problema entre un jugador y sus obligaciones con el equipo. Nada más, pero se subsana en cinco minutos”.

Ante el pobre rendimiento del PSG, Luis Enrique no se escondió y asumió su responsabilidad: “La derrota es mía, asumo toda la responsabilidad. La derrota es totalmente merecida. Donnarumma estuvo como sus compañeros en un estándar mínimo. El rival fue mejor y es uno de los mejores equipos del mundo, especialmente en el juego aéreo.”

En declaraciones a Amazon Prime, Luis Enrique añadió que no compitieron “al nivel que había que estar para el partido” y que el Arsenal defendió muy bien y mereció el triunfo.

“Conozco la intensidad de su equipo, cómo juegan con y sin balón y que lo hacen a un gran nivel. No hay dudas de que son un gran equipo y sabemos el listón que ponen. Tenemos que aceptar que perdimos todos los duelos con el Arsenal y si no ganas esos duelos, sufres”.

El encuentro frente al Arsenal demostró ser un duelo desigual. Kai Havertz y Bukayo Saka anotaron para los Gunners,” sellando un 2-0 que reflejó la superioridad táctica y física del equipo de Mikel Arteta sobre el PSG. Tras dos jornadas, el Arsenal acumula cuatro puntos en la fase de grupos, mientras que el PSG se queda con tres tras su sufrida victoria inicial ante el Girona.

El equipo de Arteta recibirá al Shakhtar Donetsk en su próximo partido, mientras que el PSG tendrá que medirse en casa contra el PSV Eindhoven.