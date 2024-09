7 frases de Julián Álvarez: de la charla con Scaloni y Lautaro al rol de Simeone para su llegada al Atlético de Madrid

* Las charlas con Scaloni y el rol de Messi

La llegada de Julián Álvarez sacudió el mercado de pases en Europa. Es que el delantero campeón del mundo con la selección argentina decidió dejar el Manchester City después de conseguir la gloria de ganar títulos, incluída la Champions League, para tomar el desafío de jugar en la liga de España con la camiseta del Atlético de Madrid.

En sus primeros siete partidos con el Aleti, la Araña anotó un tanto para el conjunto del Cholo Simeone, que todavía está buscando su mejor forma en el inicio de la temporada. Poco tiempo después de desembarcar en la capital española, el ex River Plate concedió una entrevista donde remarcó por qué decidió irse del fútbol de Inglaterra y del valor que tuvo el entrenador argentino para su desembarco en el club.

“Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, un nuevo desafío. Esta fue la mejor opción, lo que quería”, dijo Julián en diálogo con ESPN. Acto seguido, se refirió a las razones que lo llevaron a dejar el City de Guardiola. “La decisión fue por intentar encontrar mi mejor versión como futbolista para así ayudar al equipo y bueno, después de las charlas que tuve con compañeros, con el Cholo, me daba los avales para eso que yo sentía, entonces estamos en esa búsqueda”.

Sobre eso, dio detalles de una charla que tuvo con Simeone, que fue vital para decidirse por el club. “Me dijo algo que dije quiero ir por ahí, quiero seguir ese camino.. Fue una de las primeras que tuve que me explicó un poco cómo funcionaba el club, lo que quería de mí, lo que esperaba de mí, el proyecto que se viene en el club para este año y los que vienen”.

Además, Julián habló de la selección argentina y remarcó la “sinceridad” de Lionel Scaloni para con él y Lautaro Martínez en su lucha por el ser centro atacante del campeón mundial. “Nos habló a mí y a Lautaro y fue muy sincero con los dos, que por ahí está quién tiene que jugar, quién no”, explicó.

La importancia de tener a compañeros de la Selección en el Atlético: “Ayuda el llegar a un sitio donde con varios de los chicos tenés una historia en común que te marcó tanto además como el Mundial. Es gente que uno conoce, amigos, y, al haber compartido tantos momentos, por ejemplo en la Selección y más obteniendo títulos, eso hace que la unión sea aún más fuerte. Entonces venir, llegar a un lugar donde conoces gente, se hace todo mucho más fácil”.

Las claves de su llegada a Madrid: “Fueron muchas cosas, una decisión que tenía que tomar de a poco, lo fui procesando solo. Después consultar, obviamente, con los que uno tiene más cerca, familia, novia, amigos. Y bueno, después charlas con alguno de los chicos que ya conozco que me decían que viniera, que iba a estar muy cómodo, que me iban a hacer sentir muy bien, que el club era muy lindo, que tenía que vivirlo desde adentro para saber lo que significa el Atleti de Madrid. Antoine (Griezmann), que me decía que también que la hinchada era muy linda, que me iba a enamorar”.

Qué lo convenció del Cholo Simeone: “La forma en la que él vive el fútbol, la pasión con la que que se lo ve, que lo que transmite, bueno, no sólo el Cholo sino todo el equipo en la cancha, era algo que me llamaba la atención. Y también porque pensaba que es un lugar en el que puedo encontrar mi mejor versión. Entonces también fue por ese lado”.

Su ilusión de llegar al Atlético de Madrid: “Lo sentí desde el primer momento, incluso antes de firmar, la gente en las redes sociales ponía muchas cosas. Bueno, cuando llegué también, por todos lados cuando me cruzo, la gente me dice cosas muy lindas. Así que nada, de esa parte también, no sólo la ilusión de toda la gente, de todo el club, sino mía también. Vengo acá con lindas expectativas, como decía antes, intentar encontrar mi mejor versión para ayudar al equipo, para conseguir cosas lindas con el club. Y nada, estamos en este tiempo intentando ir de menos a más para ir en búsqueda de eso, que es lo que todos queremos”.

El rol de Rodrigo De Paul en su desembarco en España: “Es muy de hablar y muy de contarte cosas, de matear. Cuando me mandaban mensajes por ahí no era tanto de temas profesionales por así decirlo, sino ‘dale, venite la pasas bien y todo ese tipo de cosas, nos va a ayudar mucho y todo eso’. No sé si algo puntual, pero sí en el día a día está muy cerca, él es muy activo, le gusta estar todo el día”.

La sinceridad de Scaloni y su charla con él y Lautaro Martínez: “Después de haber ganado el Mundial nos habló a mí y a Lautaro y fue muy sincero con los dos, que por ahí está quién tiene que jugar, quién no. Y bueno, desde su punto de vista, fue muy sincero con nosotros, nos dijo quién iba a jugar y quién no, pero dependiendo del partido, de lo que sienta. Y bueno, es muy valorable porque no se ve muchas veces tanta sinceridad”.

Messi y el Mundial 2026: “Yo creo que depende de él. Si él se ve bien físicamente y mientras tenga ganas, sienta que puede ayudar y quiere estar, perfecto”.