Lo sugerentes videos publicados por una influencer que complican a Shaquille O’Neal en el escándalo de infidelidad

Shaquille Oneal

El multifacético Shaquille O’Neal quedó envuelto en un escándalo en redes sociales tras los posteos de una influencer que sugirió una relación con el ex basquetbolista. Maria Ozuna Teachey reveló una serie de fotos con Shaq y llamó la atención por la diferencia de sus tamaños. Ante el revuelo, el hombre de 2,16 metros de altura salió a desmentirla y aseguró que no se trataba de él, aunque la influencer redobló la apuesta y subió nuevos videos que comprometen al ex jugador de la NBA con Los Ángeles Lakers.

El fundamento principal de O’Neal para demostrar de que él no es el protagonista de las reiteradas publicaciones de la joven es que en ningún momento se divisa perfectamente su cara. Su tamaño, su estatura e incluso su cabeza son tan similares al empresario que ubicaron al ex pivot en el ojo de la tormenta, aunque en ninguna ocasión se pueden ver sus rasgos faciales con claridad.

El principio del escándalo se inició con una publicación por parte de Teachey en su redes con ela leyenda “¿pueden adivinar de quiénes son estos pies? #loveyou”. Allí se puede ver a la influencer junto a un hombre de gran corpulencia con las manos sobre su torso. Después, el ex jugador de básquet buscó despejar las dudas con una rotunda negativa: “Nope, no soy yo”. A esto, agregó: “Confíen en mí, les haré saber quién es mi mujer, y por cierto, mi mujer se llama Shaqrah”.

La publicación de instagram de María Ozuna Teachey que comenzó con el escándalo en el que está involucrado Shaquille O'Neal.

Luego de los dichos de Shaq, la infuencier con más de 200 mil seguidores dejó pasar unos días para que se acrecienten las especulaciones y regresó a la carga para volver a encender el tema. En la nueva serie de videos de Maria se pueden ver a su acompañante haciendo diferentes actividades y varias de ellas coinciden con las aficiones de O’Neal. Ya que no conforme con ser uno de los mejores basquetbolistas de la historia, una de las caras más conocida en la TV de espectáculos y un poderoso empresario, se desenvuelve con la luz de la luna como DJ de fiestas. Y, en uno de las filmaciones, el corpulento compañero de Teachey aparece haciendo girar los discos. Y le entregan una tarjeta en la que figura un nombre: “Shaquille”.

Los fans no tardaron en meterse en la polémica y algunos llegaron a manifestar que “Shaq no tiene vergüenza” y que “cree que no podemos verlo”. Los pies del basquetbolista fueron el puntapié inicial de la mujer para implantar esta disyuntiva en las redes, ya que allí comenzó la incógnita de esta historia. “Pago alrededor de 1000 dólares porque sé que mis pies apestan, sé que son feos, y me gusta pintarlos”, fueron las declaraciones hace algunos meses de O’Neal respecto a embellecer sus dedos con distintas pedicuras.

Shaquille O'Neal sigue trabajando como DJ en diferentes fiestas tras retirarse de la NBA (Foto AP/Lynne Sladky).

A pesar de todo el revuelo ocasionado con la influencer Teachey, Shaquille sigue adelante con su atareada vida en todos sus frentes. Tras su carrera de más de 19 años en la NBA, en la que se destaca su paso por Los Ángeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns y los Boston Celtics, sigue ligado a la competición como analista de los partidos más importantes.

Aunque su inteligencia no solo la enfocó dentro de las canchas de la NBA, sino que amasó una fortuna de más de 500 millones de dólares y es una sensación constante en las redes sociales con sus apariciones. A esta figura mediática que forjó a lo largo de su vida, Shaquille le suma diferentes facetas como las actuaciones en películas como Kazaam o la saga Son como niños, junto a Adam Sandler.