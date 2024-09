El gesto de un piloto que conmueve al mundo del motociclismo tras la muerte de Luca Salvadori: “Mi campeonato termina aquí”

Salvadori era líder del National Trophy 1000 antes de su muerte

El mundo del motociclismo internacional no puede salir del profundo dolor que ocasionó la noticia del fallecimiento de Luca Salvadori, ocurrido el pasado 15 de septiembre durante una sesión de clasificación del Campeonato Internacional de Carreras en Carretera (IRRC) en Frohburg, Alemania. Salvadori, una figura prominente en el motociclismo europeo y conocido también por su popularidad como youtuber, sufrió un trágico accidente que acabó con su vida.

El trágico episodio conmocionó a la comunidad, especialmente a sus colegas en el National Trophy 1000 de Italia, donde Salvadori era líder. Filippo Rovelli y su equipo Pistard, rivales directos del italiano, realizaron un noble gesto al anunciar que no participarán en las dos últimas carreras del certamen, lo que permitirá que Salvadori se corone campeón de forma póstuma. Rovelli confirmó la decisión en un emotivo mensaje en redes sociales:

“Luca, hace años que nuestros caminos se han cruzado en la pista, pero nunca como este año hemos tenido tantas batallas. Cada carrera fue una verdadera pelea de tú a tú. Todavía teníamos dos carreras por delante, dos oportunidades para desafiarnos una vez más y seguir creciendo juntos, pero hoy, para mí, el campeonato termina aquí. No tiene sentido continuar sin ti en la pista, sin tu impulso, tu talento. Este título es tuyo Luca y te lo ganaste bien carrera tras carrera. Quería que lo celebraras de forma diferente, darte la mano y decirte en persona que fuiste el mejor. Este campeonato es tuyo, y será tuyo para siempre. Agradecido por cada momento que pasamos juntos. Te quiero mucho”.

Junto a ese anuncio, el equipo Pistard añadió un comentario de apoyo a la decisión de Rovelli: “Orgulloso de ser tu equipo y de haber tomado esta decisión junto a ti. Gracias, Felipe”.

Los fanáticos no tardaron en proncuniarse al respecto y elogiar la determinación de Rovelli. “Esta es una verdadera prueba de respeto. Nada que agregar a tan hermoso discurso”. Otro usuario destacó: “Un gran gesto. Se podía ver en los videos que Luca también te amaba como a un hermano menor. Este gesto es uno de los más bonitos que he visto en la historia del motociclismo”.

Gianluca Galesi, director del equipo Pistard, amplió el comunicado de su corredor y afirmó que no estarán presentes ni en Imola ni en Cervesina: “Estaremos allí como equipo, pero solo para saludar. Queremos asegurarnos de que Luca, aunque ya no esté, desde allí arriba pueda celebrar el título del National Trophy 1000 que persiguió durante tantos años. La única manera de despedirnos de él es no participar en las dos últimas carreras, para que pueda ganar el título que siempre quiso”.

El lamentable episodio ocurrió mientras Salvadori competía junto a Didier Grams en el circuito alemán. A pesar de los esfuerzos inmediatos del equipo de rescate y su posterior hospitalización, Salvadori no pudo superar las graves heridas. Su equipo confirmó la noticia con un emotivo comunicado que conmovió al planeta:

“Con infinito dolor anunciamos la pérdida de nuestro Luca Salvadori tras un accidente en el circuito de Frohburg. Los múltiples traumatismos que sufrió no le permitieron resistir y nos abandonó. Expresamos nuestro más sentido pésame y nos unimos en torno a la familia”.

La muerte de Salvadori resonó profundamente en el ambiente del motociclismo. El piloto, de 31 años, había competido en diversas categorías, como MotoE y el Campeonato Italiano de Velocidad (CIV). Además, era muy querido por los aficionados más jóvenes gracias a su canal de YouTube, donde compartía historias del motociclismo y transmitía carreras en vivo.

Rovelli se despidió de su amigo en las redes sociales