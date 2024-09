El terrible gancho al hígado con el que Manny Pacquiao noqueó al conocido streamer Speed

El KO de Paquiao a Speed

Tras una gira por Europa, en la que encendió varios debates sobre la capacidad técnica de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el popular streamer estadounidense Speed regresó a su país, donde protagonizó varios episodios controvertidos como los peligrosos saltos que improvisó desde autos en movimiento. Acostumbrado a los desafíos, el ídolo popular también se trasladó al sudeste asiático y en un viaje por Tailandia volvió a acaparar la atención de sus seguidores.

Mostrar alimentos exóticos en Bangkok no representó ninguna molestia para el personaje mediático que también aprovechó para trasladarse hasta Filipinas, donde vivió un inesperado encuentro con la leyenda del deporte mundial, el ex boxeador Manny Pacquiao. En su segundo directo desde el país asiático, intentó despertar el interés de los fanáticos con una de sus arriesgadas acrobacias. En ese contexto retó al ex campeón mundial a mantener un duelo con los guantes puestos. Sin embargo, el desafío tenía una particularidad: ambos solo podrían golpear en el cuerpo, evitando el contacto a la cabeza.

El pleito comenzó de manera tranquila, con el legendario púgil de 45 años lanzando suaves golpes contra el torso del streamer. Mientras tanto, Speed incrementaba la intensidad de sus ataques, provocando al ex boxeador con frases del estilo “no soy un bebé”. Naturalmente, a medida que el enfrentamiento avanzaba, Pacquiao aumentaba la potencia de sus golpes. Aprovechando una defensa abierta, concluyó la exhibición con un contundente zurdazo al hígado, derribando a su retador en lo que pareció el nocaut más ridículo de su carrera.

El llamativo combate fue seguido por miles de espectadores online, quienes se sorprendieron por el inesperado cruce entre el streamer y uno de los más grandes boxeadores de la historia. Como no podía ser de otra manera, el capítulo concluyó con Speed derribado en el suelo, completamente dolorido y pidiendo piedad ante su rival.

Cabe recordar que Pacquiao se mantuvo vigente en los gimnasio, ya que tenía la esperanza de participar de los Juegos Olímpicos que se disputaron en París. Este año, la agencia AFP había informado que Manila había apelado al COI para que el ex boxeador pudiera ser parte de la competencia a pesar de no cumplir con el criterio de edad establecido, que prohíbe la participación de boxeadores mayores de 40 años. Abraham Tolentino, presidente del Comité Olímpico Filipino (POC), expresó su decepción tras la negativa del COI, destacando que la institución optó por adherirse a sus “reglas”. “Podría haber logrado el podio o ser la primera medalla de oro del país”, lamentó el directivo, enfatizando la necesidad de acatar las normativas del COI.

La esperanza del gobierno filipino era que el COI concediera a Pacquiao una “plaza de universalidad”, reservadas para atletas de naciones con dificultades para clasificarse a través de los métodos convencionales. Sin embargo, el COI ha decidido asignar únicamente nueve de estas plazas para el boxeo en los próximos juegos, distribuidas en cinco para la categoría femenina y cuatro para la masculina, dejando a Pacquiao fuera de competencia.

El campeón del mundo, quien nunca tuvo la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos, había expresado su disposición y capacidad para enfrentarse a rivales más jóvenes. “No soy demasiado viejo”, declaró a la AFP el pasado mes de octubre, asegurando sentirse como si tuviera “30 o 28 años”.

Pacquiao, quien se retiró hace tres años para dedicarse a la política en Filipinas, tiene un historial destacado en el mundo del boxeo, siendo el único en haber ganado títulos mundiales en ocho categorías diferentes. Su carrera culminó con un registro de 62 victorias, dos empates y ocho derrotas, y durante su trayectoria enfrentó a otras estrellas del boxeo que lograron éxito olímpico, como Oscar de la Hoya, ganador de la medalla de oro en Barcelona 1992, y Floyd Mayweather, quien se llevó el bronce en Atlanta 1996.

Speed, en cambio, se caracteriza por aparecen en la escena pública con episodios ridículos que buscan llamar la atención de sus seguidores. En una reciente visita a la casa de Ronaldo Nazario, el streamer había dicho que el mejor futbolista de todos los tiempos estaba sobrevalorado. “No me gusta Messi, porque es bajito”. Además, en esa transmisión había considerado que “Cristiano Ronaldo era mucho mejor” que el crack rosarino. Si bien Ronaldo Nazario sonrió, no se sintió cómodo con esos comentarios y subrayó: “Amo a ambos”, en relación al argentino y al lusitano.