El sentido mensaje de Ben Stiller para Peque Schwartzman tras el último partido del argentino en un Grand Slam: “Voy a extrañar ver a mi amigo”

Peque junto a Stiller y Euge de Martino, pareja del tenista

Ante una multitud de 8.100 personas, Diego Schwartzman se despidió de los Grand Slams tras caer ante Gael Monfils por 6-7 (2), 6-2, 6-2 y 6-1 en la primera ronda del US Open. A sus 32 años, el argentino recibió un emotivo homenaje en lo que fue su última participación en un Major, siendo ovacionado por los asistentes al finalizar el encuentro. El Peque agradeció entre lágrimas. “Es difícil hablar, soy alguien que llora mucho. No sé por qué me apoyan tanto”, expresó tras recibir un cuadro con fotografías de sus momentos más destacados en el torneo.

“Nunca soñé con este tipo de momentos. Corrí tanto y tal vez lo merezco ahora. Estoy feliz de tener estos momentos”, añadió, y con cada palabra paladeó el baño en aplausos del público. Entre sus fans, hay uno muy especial: el actor y director Ben Stiller, quien le dedicó un sentido posteo en su cuenta en la red social X (antes Twitter). “Voy a extrañar ver a mi amigo Diego Schwartzman jugar con todo el corazón, habilidad y fuego que siempre ha traído. Una carrera increíble representando a Argentina. Ahora tocan nuevos retos”, rubricó el protagonista de Loco por Mary y Mi Novia Polly, entre otras exitosas películas.

La amistad entre ambos nació en 2019. “Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. Lo cruzamos en un momento cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”, evocó el oriundo de villa Crespo hace un par de años.

“Ese año termino perdiendo en cuartos de final con Nadal en el US Open y él estaba en el box de él. Post partido alguien del equipo de Nadal le pasó mi número y ahí es donde él me escribe y me felicita por el partido, que le gustó mucho cómo fue, que lo disfrutó y nos quedamos con una relación por WhatsApp, por teléfono, buena”, detalló. Desde entonces, el vínculo se fortaleció. Y los encuentros o los chats se hicieron asiduos.

* La emoción del argentino luego de su traspié

En sus declaraciones post tropiezo ante Monfils, Schwartzman explicó los motivos de su retiro: “Me cuesta mucho seguir con un día a día prolijo y de un deportista de élite. Me gusta competir, pero no disfruto del día a día”. Además, el tenista confesó que el desgaste acumulado y el deseo de disfrutar de otras experiencias lo llevaron a tomar esta decisión: “Prepararme como me gusta lleva mucho tiempo. Quiero disfrutar de otras cosas como ir a esquiar, yo no conozco la nieve”.

La despedida de Peque marca el cierre de una trayectoria que comenzó en 2010. A lo largo de su carrera, el argentino ganó cuatro títulos de ATP y ocho Challenger, alcanzando su mejor ranking el 12 de octubre de 2020, cuando ocupó la 8ª posición. Sus mejores actuaciones en el US Open fueron en 2017 y 2019, donde llegó a los cuartos de final, cayendo ante Pablo Carreño y Rafa Nadal, respectivamente.

En este último US Open, Schwartzman llegó a la primera ronda tras superar la fase previa, derrotando a tres rivales con mejor clasificación. A pesar de llevarse el primer set frente a Monfils, el argentino no pudo sostener el nivel y fue superado en los siguientes tres sets, dejando atrás su último baile en un Grand Slam.