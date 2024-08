Impacto en el US Open: Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini volverán a las pistas y se enfrentarán a otras dos leyendas

Sabatini y Delpo, en un encuentro de 2023

La comunidad del tenis argentino está entusiasmada con una noticia muy especial: Juan Martín Del Potro y Gabriela Sabatini volverán a las canchas en la edición 2024 del US Open. Se medirán en un duelo de exhibición a la dupla estadounidense integrada por Venus Williams y Andy Roddick. Ambos campeones del último Grand Slam del año, participarán en un emocionante partido de dobles mixto, que ya disparó la emoción de los fanáticos más nostálgicos.

“Venus Williams, quien no se ha retirado oficialmente, pero no ha jugado ningún partido profesional desde marzo, jugará un partido exhibición de dobles mixtos en el US Open la próxima semana durante la clasificación. Venus formará equipo con Andy Rodick contra Gabriela Sabatini y Juan Martín del Potro”, escribió en su cuenta en X el periodista Ben Rothenberg, y la noticia corrió como reguero de pólvora, aunque ya había algunos indicios de que la dupla argentina podía reunirse en una cancha.

La participación de estos dos íconos del tenis argentino no es una sorpresa. La presencia de Del Potro y Sabatini ya estaba confirmada para la Fan Week, una semana dedicada a los aficionados del tenis que se llevará a cabo del 19 al 25 de agosto en Nueva York. Durante ese período, se ofrecerán diversas experiencias para los fanáticos, incluyendo prácticas abiertas y eventos con tenistas en actividad. Este encuentro representará un bonus track.

Del Potro, quien ganó su único Grand Slam en 2009 al derrotar al suizo Roger Federer en una épica final disputada en el Arthur Ashe Stadium, se retiró en febrero de 2022, tras caer ante Federico Delbonis en el Argentina Open. Intentó un “Last Dance” en el US Open 2023, inspirado en la conquista de Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar, pero los problemas físicos a raíz de las lesiones sufridas a lo largo de su carrera no se lo permitieron.

Sabatini, por otro lado, tiene su propio legado en el Abierto de los Estados Unidos. Tras perder la final de 1988 contra la alemana Steffi Graff, logró su revancha en 1990 y se coronó campeona. Ambos son muy queridos por los fanáticos ue concurren a este Grand Slam, por lo que también resultará especial para ellos tenerlos otra vez en la pista.

En el cuadro principal del US Open ya hay siete argentinos confirmados: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta, y Camilo Ugo Carabelli. Además, otros once tenistas argentinos participarán en la clasificación, incluyendo a Francisco Comesaña, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Facundo Bagnis, Marcos Trungelitti, Juan Manuel Cerúndolo, Federico Gómez, Pedro Cachin, Diego Schwartzman, Julia Riera y Solana Sierra.

La fecha exacta del enfrentamiento aún no está establecida, pero la expectativa sigue en aumento. La magia de Gaby y Delpo volverá a vibrar en el Gran Slam en el que supieron hacer historia.