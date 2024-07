Lo que no se vio de la clasificación de Boca: las personalidades en la tribuna, el ovacionado en medio del partido y la silbatina a un histórico

Juan Martín del Potro, presente en el triunfo de Boca Juniors (Fotobaires)

Boca consiguió una victoria tan ajustada como merecida en la Bombonera y sacó boleto para los octavos de final de la Sudamericana, donde ya espera Cruzeiro de Brasil. De esta manera, convirtió en anécdota lo que pudo ser catástrofe: la no inscripción de los refuerzos para esta instancia de la Copa y una hipotética eliminación hubiera generado un cimbronazo a nivel institucional. Mientras el Consejo de Fútbol prepara ahora un quinto refuerzo, el hincha disfruta de un triunfo en el que hubo detalles que pasaron desapercibidos.

Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Y ese axioma puede definir tranquilamente a las múltiples personalidades que se pasearon por los pasillos de la Bombonera anoche y gozaron del 1-0 por el tanto de Edinson Cavani.

Uno de ellos fue el ex tenista Juan Martín del Potro, quien a menudo suele ubicarse en uno de los palcos para observar en vivola suerte deportiva del Xeneize. El tandilense aprovechó para sacarse una selfie con el Chipi Barijho, que lo cruzó y no dudó en hacer una instantánea con un abrazo mediante.

Delpo se sacó una selfie con el Chipi Barijho mientras que Paredes recibió una plaqueta del club

En el mismo sector también estuvo el flamante bicampeón de América Leandro Paredes, quien además recibió una plaqueta por parte de la dirigencia. Y, entre la muchedumbre, muchos distinguieron a Daniel Osvaldo, quien viajó a Estados Unidos como parte de un programa de streaming, se deleitó con la selección argentina y ahora volvió a Buenos Aires para alentar al club de sus amores.

Boca tuvo varios puntos altos y prácticamente no mostró fisuras a lo largo de los 90 minutos. Es más, habría que ampliar el análisis y afirmar que no padeció ni siquiera en la altura de Quito con un equipo diezmado por lesiones y sin refuerzos, cotejo en el que hasta pudo haberse impuesto si Miguel Merentiel estaba fino. Uno de los destacados de la serie fue Luis Advíncula, que marcó su presencia por el carril derecho tanto en la ida como en la revancha. Sus buenas actuaciones no fueron pasadas por alto por los fanáticos, que lo ovacionaron en medio del partido.

“Olé, olé, olé, olé, Negro, Negro”, fue el cántico que bajó desde los cuatro costados luego de que el peruano luchara por una pelota sobre la línea, la rescatara en campo contrario y ganara un lateral. En tiempos en los que desde Europa miran a Argentina por los desafortunados cánticos de la selección argentina que se hicieron públicos, los fanáticos xeneizes se atrevieron a desafiar a quienes ignoran de la cultura argentina y recibieron el guiño del Rayo, que sabe que detrás de ese apodo solo existe un cariño inconmensurable. Y que también sabe que tiene a la hinchada de Boca en su bolsillo desde hace rato.

Por Advíncula, en conferencia de prensa se generó un divertido cruce entre el entrenador Diego Martínez y Lautaro Blanco, otro de los destacados en el triunfo ante Independiente del Valle. “Tiene mucho compromiso con nosotros, con la institución, es un compañero que siempre está de manera positiva para el grupo”, mencionó el DT sobre el peruano. Y el lateral izquierdo opinó: “Sí, un poco comparto... bah, comparto todo lo que dijo Diego, sí. Si no, me matan”. Su comentario generó la risa cómplice del técnico y también de los presentes en la sala de conferencias.

“Para nosotros Luis es uno de los líderes del grupo. Sabíamos la situación que tenía antes de ir a Ecuador”, firmó Blanco, recordando que Lucho había llegado con lo justo desde lo físico tras una lesión que lo marginó de su seleccionado nacional en Copa América. Y Martínez ya lo había elogiado a Advíncula luego del 0-0 en Quito: “Tener líderes es tener un tipo (por el peruano) que hace una semana me dijo que me quedara tranquilo porque iba a estar para poner la cara”.

En La Boca, incluyendo la camiseta de los ecuatorianos, casi todo fue color de rosa. Sin embargo, en el complemento del match se registró una situación incómoda para uno de los históricos del actual plantel. Frank Fabra, que entró a la cancha para reemplazar al juvenil Julián Ceballos luego de que fuera expulsado Milton Delgado, fue silbado por una parte de la parcialidad azul y oro.

Fue muy marcada la transición entre los aplausos para el chico que disputó su tercer partido en Primera y debutó en el estadio xeneize y algunos abucheos para el colombiano, que pisó el césped al minuto 71 para cubrir la banda izquierda más adelantado que Blanco. Muchos fanáticos piensan que el ciclo del lateral izquierdo de 33 años está cumplido hace rato: buena parte de ellos le hizo la cruz tras su infantil expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense.

“Siempre lo banqué al gordo. Hoy en día los jugadores se van cada vez más temprano de los clubes y Fabra no se quiere ir. ¿Cuál fue el último jugador que estuvo nueve años en Boca? No hay. Hoy los pibes se van a 22 años, algunos antes, pero se van jóvenes. Está bien, buscan su futuro, y Fabra no se fue nunca”, declaró Darío Benedetto sobre Frank tras su alejamiento de Boca.

Silbidos a Frank Fabra en la Bombonera @PuntoBocaRadio

Elogiado públicamente en más de una ocasión por Juan Román Riquelme, era uno de los apuntados para salir en este mercado de pases. De hecho en la ventana pasada hubo rumores de una posible transferencia, aunque a Boca Predio no llegaron ofertas concretas para interrumpir el contrato (percibe uno de los salarios más elevados) que lo une a la institución de la Ribera hasta diciembre de 2025.

Hay que marcar, además, que Martínez lo consideró más como carrilero o mediocampista por izquierda que como marcador de punta en las esporádicas apariciones que tuvo a lo largo de su ciclo. Y un dato no menor es que ayer no estuvo disponible por lesión Marcelo Saracchi, quien figura por delante suyo en la consideración del cuerpo técnico.

¿Anoche hubo una despedida? El entrenador volvió a darle un puñado de minutos a Luca Langoni, quien tiene prácticamente todo acordado para irse a jugar a la MLS. Mientras la directiva cierra detalles por la forma de pago, motivo por el cual todavía no se selló su salida, el delantero pudo haber dado su último adiós en el estadio que lo vio nacer como profesional. Ahora la CD boquense definirá si el quinto cupo disponible para la Copa se utilizará con un mediocampista (siguen en carpeta Giuliano Galoppo y Matías Galarza) o un delantero (los cañones apuntan al delantero chileno de Colo Colo Carlos Palacios).