Nuevo conflicto para Enzo Fernández en Inglaterra: podría perder su licencia de conducir por una infracción de tránsito

Enzo Fernández podría perder su licencia de conducir

Enzo Fernández está disfrutando de unas vacaciones mientras espera para sumarse a lo que será una nueva temporada del Chelsea. Luego del escándalo que se generó tras el título de la Copa América con el video que se difundió en su cuenta de Instagram, ahora el volante de la selección argentina enfrentaría otro problema en Gran Bretaña.

Además de la polémica por comentarios racistas, el ex River Plate podría perder su licencia de conducir debido a una infracción de tránsito en Gales. Según reportes de la BBC que recogió el diario británico The Sun, el argentino pasó un semáforo en rojo el pasado 28 de noviembre de 2023 mientras conducía un auto modelo Porsche Cayenne en Llanelli y no se identificó ante la policía. También fue acusado de conducir sin seguro en dicha ocasión.

Por esta razón es que el Tribunal de Magistrados de la localidad de Gales lo encontró culpable. El periódico inglés indicó que el próximo 11 de septiembre se determinará su sentencia, que podría incluir la retirada de la licencia y otras sanciones que la justicia decidirá. Además, se confirmó que los cargos por pasar la luz en rojo y manejar sin seguro fueron retirados.

En este contexto, hay que recordar que Fernández enfrenta una posible sanción de hasta doce partidos en la Premier League por el video compartido durante las celebraciones de la Copa América. En dichas imágenes, los jugadores de la selección argentina entonaron un cántico con referencias a los orígenes de los jugadores de Francia, lo que llevó a la Federación Francesa de Fútbol a presentar una queja ante la FIFA.

La FIFA y el Chelsea FC abrieron sendas investigaciones para analizar los cánticos contra varios jugadores franceses. Según declaró el abogado deportivo Udo Onwere al Daily Mail, el club londinense probablemente impondrá una multa a Fernández. “Es probable que el club siga la ruta financiera en un intento de asegurar que uno de sus fichajes récord siga siendo una perspectiva valiosa”, afirmó el representante legar.

El volante del Chelsea viene de ganar la Copa América con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El compañero de equipo oriundo de Francia de Enzo en el Chelsea, Wesley Fofana, denunció la situación como “racismo desenfrenado” en redes sociales, generando críticas hacia el jugador argentino. Otros jugadores franceses del Chelsea, como Benoit Badiashile, Malo Gusto, y Axel Disasi, dejaron de seguir a Fernández en Instagram tras lo sucedido el pasado domingo tras la consagración del equipo de Lionel Scaloni en la definición de la Copa América ante Colombia en Estados Unidos.

Una vez que las imágenes se viralizaron, el mediocampista publicó una disculpa en su cuenta de Instagram afirmando que “esas palabras no expresan (sus) creencias y carácter”, y añadió que “no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”. La Federación Inglesa de Fútbol no tomó ninguna acción tras lo sucedido, aunque Udo Onwere sugirió que la FA podría intervenir dependiendo de cómo maneje el caso el club londinense.

Los parámetros de la FA para actos de discriminación estipulan sanciones de seis a doce partidos. Hay que recordar que Chelsea emitió un comunicado condenando las acciones del jugador y anunció un procedimiento disciplinario interno.

En antecedentes similares en la Premier League, Edinson Cavani fue suspendido durante tres partidos y multado tras un comentario en redes sociales en 2021. Fernández, quien llegó al Chelsea en enero de 2023 por una cifra récord de 107 millones de libras, ha sido una figura constante en el equipo bajo varios entrenadores. Según indicó la prensa inglesa, Enzo no se sumará en lo inmediato a los entrenamientos del equipo en Cobham y podría perderse la gira por Estados Unidos debido a su reciente participación internacional con Argentina.