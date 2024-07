Argentina es favorita, pero Colombia va a ser difícil porque tiene un técnico que mezcla la esencia de Pekerman y Bilardo

El análisis de Martín Liberman antes de la final de la Copa América

48 horas nos separan de la gran final. Argentina, una vez más, frente a un partido decisivo, esta generación ha puesto otra vez a la Selección en el lugar que siempre supo tener. Va a tener la gran responsabilidad Argentina porque tiene el peso específico del partido, porque es el candidato, porque es el favorito, porque es el campeón del mundo, porque es el campeón de América y va por el bicampeonato.

Pero enfrente tendrá al equipo que mejor jugó en el certamen. El equipo que mejor ha disputado la presente Copa América, el equipo que más se destacó, motivo por el cual les propongo entender un poco más al rival, entender un poco más a Colombia, entender un poco más al equipo de Néstor Lorenzo. Un conjunto que ha jugado hasta aquí muy bien, que desde que llegó el entrenador argentino no perdió, está invicto, casi 30 partidos que no conoce la derrota. Aquí hay que destacar a la Federación Colombiana de Fútbol, que hizo un gran negocio, muy inteligente. Si el mejor proceso del último tiempo fue Pekerman y Pekerman ya no está con nosotros, ¿por qué no ir a buscar al hombre que lo acompañaba, que lo apuntalaba, su ladero? Y encima ese ladero, Néstor Lorenzo, ya había resuelto hacer su camino solitario y venía de ser campeón en el fútbol de Perú, dirigiendo nada menos que al Melgar. O sea, desde el Melgar es mucho más difícil ser campeón que desde Universitario, Alianza Lima u otro equipo como Sporting Cristal. No es un grande de Perú, precisamente Melgar y Lorenzo lo logró.

Lo fueron a buscar, pero el plantel es muy rico. Les propongo desmenuzar el equipo, que seguramente será el titular frente a la Argentina. El arquero Camilo Vargas juega en el fútbol de México hace muchísimo tiempo. El lateral derecho está expulsado, Muñoz, que juega en el Crystal Palace de Inglaterra, pero jugará Santiago Arias, que hoy por hoy está en el Cincinnati Fútbol Club de los Estados Unidos, pero que antes, por ejemplo, pasó por el PSV Eindhoven o por el Atlético Madrid, elegido nada menos que por el Cholo Simeone.

La dupla de centrales es estelar porque Davinson Sánchez, con apenas 28 años, jugó seis años en el Tottenham. Hoy está en el fútbol turco, donde viene de ser campeón. Cuesta, su coequiper en la zaga, juega en el Genk de Bélgica. Mojica, lateral izquierdo, hace diez años que juega en Europa y recién ha cruzado la barrera de los 30.

En la mitad de la cancha Lerma, que es destacadísimo, el otro día marcó el gol frente a Uruguay de cabeza, juega en el fútbol inglés, en el Crystal Palace, al igual que Muñoz. Y se reparte la mitad de la cancha con un crack que vino del futsal, que es Richard Ríos, que hoy juega en el Palmeiras pero que antes estuvo en el Flamengo. ¿Están escuchando la dimensión de los equipos?

Por afuera va Arias, el otro Arias, el homónimo de lateral derecho, que apenas tiene 26 años y hace mucho juega en el Fluminense, campeón de América frente a Boca Juniors. Por la izquierda lo tienen a James Rodríguez hoy en el Sao Paulo, pero antes brillando en Mundiales y en el Real Madrid, la Casa Blanca del fútbol mundial, pretendido James a partir de esta Copa por el Getafe, por el Atlético de Madrid, por el Villarreal. La Liga española lo quiere reconquistar al futbolista que hoy está bajo las órdenes del argentino Zubeldía, pero jugando intermitentemente en el Sao Paulo. Claro. El nivel de James no es este que le estamos viendo.

Luis Díaz juega por afuera: crack y figura del Liverpool de Inglaterra. Y por el medio el técnico se decidió por John Córdoba, que juega en el fútbol de Rusia y que marca muchos goles. De los corpulentos se quedó con él y no con Borja. En el banco de los suplentes tienen nada menos que a Borja, el goleador del fútbol latinoamericano, el goleador de la Libertadores, el goleador de River, que no tiene lugar por el nivel de Córdoba. Tampoco tiene lugar Rafael Santos Borré, un tipo que en River está entre los máximos goleadores históricos, sobre todo de los extranjeros, y que juega en el Internacional de Porto Alegre, que hasta hace horas nada más dirigía Eduardo Coudet. Tampoco tiene lugar Juanfer Quintero, que es la figura del fútbol argentino jugando en Racing. Ni Jorge Carrascal ni Sinisterra. Entonces, imagínense el nivel del fútbol colombiano, el nivel del equipo que está jugando como titular, porque tampoco juega Kevin Castaño. Tampoco juega Mateus Uribe, cuyo origen hace más o menos una década, fue en el fútbol argentino. En el fútbol del ascenso, jugando en el Deportivo español.

Hay un equipo que no es solo nombres o dónde juegan, que quede claro, pero les hice este juego para que entiendan la dimensión del rival, que es el equipo que mejor jugó, porque es el que más sólido está en la mitad de la cancha. Hay pocas duplas de marcadores y de jugadores que se desprendan porque Lerma es el cinco posicional y Richard Ríos es el enlace, es el engranaje con el ataque, es la sociedad con James, es la rueda de auxilio para todos sus compañeros. Porque Arias y Luis Díaz van muy bien por afuera los dos. Porque Córdoba aguanta mucho, porque va bien de arriba. Porque los centrales están muy firmes y muy sólidos. Porque perder a Muñoz es algo casi indisimulable para para Colombia, pero debo decirles que Muñoz es mucho más todavía en ataque y con pelota en movimiento que defendiendo. Así que tal vez para el equipo argentino sea una tranquilidad, pero va a ganar en solidez defensiva el equipo colombiano con el ingreso de Santiago Arias que, como ya les conté, el Cholo lo eligió para su Atlético Madrid y lo tuvo durante un año y medio allí.

A mí me parece que la flaqueza más grande está por la izquierda, entre Cuesta y Mojica. Entre el central del Genk y el que juega en España. Creo que ahí está el negocio de Argentina. Buscar por ese lado con De Paul. Buscar por ese lado, obviamente con Messi. Si juega Molina o Montiel es la duda, pero si juega Molina creo que a Mojica lo puede complicar, aunque por ese lado, al vernos tentados de atacar, podemos pasarla mal porque juega Luis Díaz. Entonces habrá que tener un equilibrio muy grande entre cuánto ir a buscar la espalda de Mojica y entrarle por ese lado al conjunto colombiano y cuánto descuidarnos para una contra o para cuando la tenga James y pueda asociarse con Luis Díaz.

Es un partido de altísimo vuelo el que puede darse. Claro, en los papeles todo es genial, después la pelota empieza a rodar y todo puede cambiar. Hay puntos de inflexión, como el otro día que le echan a un futbolista a Colombia y el partido se le hace cuesta arriba, pero demuestra que tiene otro plan. Entró Yerry Mina, armó línea de cinco, puso un central más, prescindió sin drama el técnico Lorenzo del capitán y figura James Rodríguez, sacó a Luis Díaz. Hay un técnico que en pos del objetivo, toma decisiones sin que se le mueva absolutamente nada el pulso. Néstor Lorenzo está haciendo un trabajo notable, magnífico. Y como no es tan nuestro, como no es que ha brillado en equipos argentinos, ni lo tenemos tan presente, tal vez no le demos el destaque o el relieve que merece a la altura de un Bielsa, que no consiguió nada al lado de Lorenzo, o a la altura del Tigre Gareca, que llevó a Perú al Mundial. O a la altura de Barros Schelotto, de Garnero, de Fernando Batista dirigiendo la selección de Venezuela. Porque todos ellos, los recientemente mencionados, han dejado una huella mucho más grande en el fútbol autóctono en el fútbol nuestro.

Lorenzo es más un jugador de selección, que jugó gran parte de su carrera afuera, y que era un hombre muy cercano a Carlos Salvador Bilardo. Me parece que ha logrado reunir las dos cosas: la esencia de Bilardo al defender el otro día más de 50 minutos como sea, sin ponerse colorado si hay que revolearla. Y la esencia de Pekerman, porque el equipo cuando tiene la pelota y son 11 contra 11, por momentos te pinta la cara.

Si Argentina juega parecido a Qatar, es el favorito. Si Argentina juega como hasta ahora y Colombia logra sostener el nivel, el partido va a ser muy difícil. Creo que es una final muy pareja la que se va a dar en el Hard Rock Stadium, aquí en Miami con una expectativa gigante. No se habla de otra cosa en la ciudad y sobre todo, obviamente el pueblo latino. Y sobre todo, claro está, la cantidad enorme de colombianos y argentinos que residen en el sur del país, en la Florida.

Espero haberlos ayudado un poco más a entender el rival de la Argentina, a conocer un poco más a la selección colombiana de fútbol. Que les vaya muy pero muy bien.