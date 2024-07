Lamine Yamal habló de su icónica foto con Messi y explicó por qué no quiere ser comparado con el argentino

El joven de 16 años fue consultado por el detrás de escena de la imagen donde Lionel Messi lo sostiene cuando era un bebé

“El comienzo de dos leyendas”. La producción fotográfica con Lionel Messi sosteniendo a un bebé de seis meses de vida, que más de 15 años después se supo que se trataba del joven que brilla en la Eurocopa, Lamine Yamal, dio la vuelta al mundo en los últimos días. El padre de la pequeña estrella habló sobre estas imágenes, el Barcelona explicó el detrás de escena y faltaba escuchar a una de las campanas de la singular situación.

El periodista, Gerard Romero, accedió a un mano a mano con Yamal en su programa de Twitch, Jijantes, y a pocas horas de disputar la final de la Euro este domingo ante Inglaterra, el presentador le preguntó al joven de 16 años (este sábado cumplirá 17) si tuvo la posibilidad de dialogar con el campeón del mundo a lo largo de su paulatino crecimiento: “No, nunca he hablado con él. Ojalá pudiera hablar con él, pero nunca he hablado. Ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi”.

Acto seguido, expresó quién le contó sobre estas icónicas postales: “El primero que me lo ha dicho fue mi padre y nunca lo hemos sacado a la luz porque al final no queríamos las comparaciones de Leo y yo”. Ante esto, Romero le consultó si le molestaban los comentarios de esa índole, mientras realiza sus primeros pasos en la máxima categoría del Barcelona: “No, no creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”.

El correr de los años marcará para qué está Lamine Yamal, pero su carta de presentación frente al público futbolero augura un futuro muy prometedor para el dueño de más de 20 récords desde su debut en el Blaugrana. Con 16 años y 57 días, se transformó en el debutante más joven con la selección absoluta de España y también en el goleador más joven de toda la historia de la Roja, ya que en ese mismo encuentro (ante Georgia, correspondiente a la clasificación para la Eurocopa) anotó un tanto.

Lionel Messi junto a Lamine Yamal en 2007 (X)

El delantero surgido de La Masía batió otras marcas desde el comienzo del certamen celebrado en Alemania: es el futbolista de menor edad en disputar el torneo (16 años y 339 días, en el primer partido frente a Croacia), en dar una asistencia (también ante los balcánicos), en jugar una eliminatoria y en hacer un gol, aquel que sirvió para comenzar a dar vuelta el resultado ante Francia en semifinales.

Recientemente, su padre, Mounir Nasroui, quien subió la imagen en sus redes sociales, declaró que era “una coincidencia de la vida” ese encuentro entre dos futbolistas que se llevan 20 años de diferencia y que surgieron del gran semillero que tiene el Barcelona. En una breve conferencia de prensa improvisada, un reportero le soltó que parecía “una bendición de Leo a su hijo”, y Nasroui replicó con humor: “O una bendición de Lamine hacia Messi”. “Para mí, mi hijo es el mejor en todo. No sólo en el fútbol, sino también en el amor”, argumentó.

El diario catalán Sport había precisado que el primer registro fotográfico de Messi y Yamal ocurrió en diciembre de 2007 con motivo del armado de un calendario anual para el año siguiente. Fue una producción especial organizada con fines solidarios por la Fundación FC Barcelona en conjunto al periódico como parte de una acción que realizaban desde 2004 con el objetivo de recaudar fondos destinados a proyectos de UNICEF y la Fundación. El astro rosarino por entonces tenía 20 años y ya era una de las grandes figuras del equipo.

La institución culé informó detalles de este encuentro: “Fueron el Barça y su Fundación, con las entidades sociales con las que colabora, quienes seleccionaron a los jugadores y niños y niñas que aparecerían en las fotos. El azar hizo que los caminos de Leo Messi y Lamine Yamal se cruzaran por primera vez (...) La suerte y la casualidad se alinearon para hacer posible ese momento mágico en el que una leyenda azulgrana del fútbol mundial tuvo entre sus brazos a un joven talento del Barça llamado a seguir sus pasos”.