Los interrogantes que deja la Selección donde lo único indiscutible y constante es el fenómeno Dibu

Analisis Liberman - Cuartos de final

Aquí estamos Intentando analizar porque el equipo la está pasando mal, porque el equipo no está como lo conocimos. Hay una distancia considerable entre la Argentina que el 18 de diciembre de 2022 se quedó con la Copa del Mundo de Qatar y esta, que un año y medio después está pasando momentos de zozobra y no logra imponer condiciones como solía hacerlo.

Lo llamativo del caso es que hablamos del mismo entrenador y del mismo plantel de futbolistas. Si el técnico quisiera estaría en condiciones de repetir los 11 que ganaron la final, los 11 que jugaron todos los partidos, porque la base de ese plantel está acompañando acá en Estados Unidos.

Entonces partamos de la premisa que no es un tema de nombres, sino de rendimientos, si están todos aquellos y el equipo no puede jugar como lo hacía seguro está vinculado al rendimiento y el momento personal de cada uno de los futbolistas que a la convocatoria por parte de Scaloni.

Argentina llegó a esta Copa América como el gran favorito, como el gran candidato, por lo de Qatar, por lo de la última Copa América, el ritmo de la eliminatoria marcando el camino de los equipos en Sudamérica que pujan por un lugar para la próxima Copa del Mundo que se jugará aquí en suelo norteamericano. Pero que es una eliminatoria fácil, porque ahora en vez de cuatro van seis de Sudamérica, el séptimo va a repechaje, o sea es casi imposible quedarse afuera donde de diez, siete tienen premio. En ese contexto Argentina parece seguir demostrando su autoridad, aquella que lo transformó en el mejor equipo del mundo, la mejor selección del planeta.

Sin embargo cuando llegamos aquí y lo vimos sufrir como sufrió durante los pasajes en Atlanta con Canadá llamó la atención que el equipo no pudo frente a un rival menor independientemente del crecimiento que ha tenido Canadá en el último tiempo imponer las condiciones que lo que caracterizan.

Y dependió sobre todas las cosas de la capacidad de los goleadores que aparecieron por suerte aquel día Lautaro Martínez para empezar a abrir los caminos, que Argentina comenzara a jugar mejor y después el resultado termina siendo un poco más convincente. La gente se deja llevar mayoritariamente por el deseo, las ganas, por el contacto con el argentino, porque Argentina llena la cancha en cualquier lugar del mundo, pero no desmenuza tal vez concretamente como está jugando el equipo.

Fíjese que el equipo no juega tan bien hasta el punto que Scaloni toma decisiones para el segundo partido que fue frente a Chile en el estadio Metlife de New Jersey. Argentina vuelve a tener complicaciones, porque durante algunos momentos del juego tiene la pelota, pero en otros fue Chile el que la manejó, un Chile que está caído, golpeado como pocas veces antes lo hemos visto. Ese Chile en el minuto 79 y en el 75 tuvo dos jugadas claras con Echevarría. Y de no haber sido por Dibu Martínez, Argentina empezaba perdiendo, pero lo destraba con Lautaro Martínez en el minuto 87 y medio. Entonces, no fue sólo el sofocón de ayer, si hacemos un poquito revisionismo y si vamos un poquito para atrás estoy marcando que jugó mal con Canadá, que tuvo malos momentos con Chile y que le costó, independientemente de ser el dominador en ambos partidos, le costó tener la autoridad que le conocemos con la base del Mundial, además se agregó Garnacho y se agregó el chico Carboni.

Pero no hay grandes cambios, es el equipo campeón del mundo. Llega el partido con Perú y siempre se suele cambiar al tercer partido. El partido ofrecía algunas “garantías”, porque Perú es la peor Perú que yo recuerdo en la era contemporánea. Argentina con su equipo B le ganó sólidamente a Perú, creo que fue el mejor partido de Argentina, insisto un partido en donde Argentina no se juega nada, donde ya se había clasificado y donde juega el equipo B.

Ese fue el partido más redondito de Argentina aunque sin brillar y con dos goles del Lautaro Martínez. Argentina empezaba a encontrar el camino que le permitía soñar con que llegaba mejor a la segunda ronda. Recordemos que contra Perú obligatoriamente hay que prescindir de Messi, porque Messi se lesiona contra Chile y en la lesión contra Chile hay una cuota responsabilidad compartida. Messi no dejando la cancha el problema, es que ningún técnico en el mundo no solo en en la Argentina se anima a sacarl a Messi, porque después se genera unos conflictos. A Messi no le gusta salir, ha tenido algún problema con Guardiola, ha tenido un problema con Martino cuando lo han sacado. Y Scaloni no quiere tener problemas, el tipo le dice “estoy bien” y escalón y le dice “vamos para adelante”.

Emiliano Martínez, figura de la selección. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Lo resguarda frente a Perú, y habida cuenta de la devolución y el nivel y la prestación del capitán argentino del partido de ayer frente a Ecuador, no estaba para jugar. Argentina ayer parecía que por momentos jugaba con uno menos, Messi no podía con su cuerpo, no podía con su físico su cabeza le pedía estar, su cabeza le daba algunas órdenes, su cuerpo no le respondía. Entonces, aquí vuelvo a hablar de las responsabilidades compartidas, el líder del grupo es el entrenador y es el que tiene que tener la última palabra. Esto suele pasar con Scaloni, menos con Messi, Messi el que tiene la última palabra no Scaloni.

Entonces si Messi le dice “estoy bien quiero jugar”, se terminó la posibilidad de Scaloni de escarbar un poquito más y dilucidar cuan bien está, “me dijo que se sentía bien que quería jugar y juega”. El tema es que cuando vos ves que Messi no puede ahí tiene que tomar la decisión tomar el toro por la astas, hacer un cambio y meter a Di María por ejemplo.

Argentina ayer tuvo su peor prestación desde que es el equipo que todos conocemos de la Copa América 2021 para acá . Cuando empezó a mostrar autoridad, es lejos el de ayer, el equipo donde más lo dominaron, lo quebraron, le manejaron la pelota, tuvo el rival más tenencia que Argentina, generó el rival más situaciones de riesgo, manejó emocionalmente el partido, se lo llevó por delante físicamente. Entonces, hay unos signos de pregunta que aparecen, que intervienen en cualquier análisis y que uno intenta de dilucidar. A mí me cuesta encontrar las razones o los motivos por los cuales el equipo cayó tanto en su rendimiento, no ayer con Ecuador, con Canadá, con Chile. Argentina no viene jugando bien la Copa América. Es la mejor Copa América de Colombia, más continua, más constante.

Y cuando parecía que Argentina lo tenía controlado porque Enner Valencia erra el penal y Argentina vuelve a tener el dominio del partido, después de haberlo cedido por mucho rato emocionalmente Ecuador, se cayó, no supo cómo hacerlo, ¿le faltaron elementos?. A mi gusto los cambios del técnico no surtieron ningún efecto, creo que estuvo bien que saliera Enzo Fernández, que jugó un mal partido, que está jugando una floja Copa América. Lo Celso no fue solución ayer. No entiendo por qué todos los partidos tiene que entrar Otamendi cuando Lisandro Martínez está sólido y no tiene ninguna dificultad. En todo caso ayer el más flojo fue el Cuti Romero no Lisandro Martínez.

Entra Otamendi falto de ritmo, falto de distancia, en el primer cabezazo gol de Kevin Rodríguez ¿a quién le gana en el cabezazo? A Otamendi. Entonces, hay algunas cosas que me parece que se están tocando, que tienen un cierto lineamiento, un cierto orden, una forma y el equipo tiene que volver a aquello, a su Génesis, a lo que le permitió ser el equipo que todos conocimos.

Por suerte Martínez es argentino, por suerte Emiliano Martínez es el Messi en el arco y hace mucho tiempo sostengo que era la pieza que le faltaba a Argentina para finalmente lograr el engranaje perfecto que le permitiese ser campeón.

Vuelvo a decirlo, tengo un canal de YouTube Liberman Martín oficial, allí hay un montón de Videos y contenidos donde digo que es el Messi en el arco, que sin el no hubiera sido posible. Y ayer ratifico, que sin Martínez no sé qué hubiera pasado en el 2021, no sé qué hubiera pasado con Holanda, con Francia en Qatar, con Colombia en Brasil, no sé qué hubiera pasado, en todo caso si se, tal vez Argentina seguía luchando todavía por conseguir un título. Es parte del equipo, es parte del staff, es parte del plantel, a su juego lo llamaron y en definitiva hace lo que tiene que hacer pero termina siendo Dibu Martínez un un factor decisivo para que Argentina continúe en el certamen. Argentina ayer no merecía continuar en el certamen, fue superado por un dignísimo rival, que paradójicamente hoy despidió a su entrenador. Porque Ecuador se acordó ayer de jugar, pero hacía muchos partidos que la gente reclamaba una prestación diferente.

Mucho para mejorar, veo flojo nivel de los laterales, los que no están no son mejores que los que están jugando. Montiel viene con poco ritmo, Molina es más rápido, Tagliafico no está tan firme, Acuña está lesionado. No jugó ayer bien Cuti Romero, jugó mal el Cuti Romero, es muy raro, es uno de los centrales más firmes del planeta. En la mitad de la cancha creo que Mac Allister se destaca siempre, ayer no fue un buen partido de De Paul, aunque va a seguir jugando. Enzo Fernández está decididamente flojo y ahí hay que buscar una opción. Y a mi gusto, Di María no puede faltar en el equipo, tanto tiempo insistieron con que Di María, Di María, les doy la razón, Di María tiene que jugar, pero tiene que jugar, no mirar el partido de afuera.

¿Qué ha hecho tan bien Nico González para quedarse con ese lugar? y definitivamente creo que Lautaro a veces puede aportar más desde afuera queda adentro. Cuando entra, los agarra cansados, se los come, Julián está más para el desgaste en el inicio del partido y que Messi juegue solo si está bien, porque los rivales que vienen son abordables. Es más, creo que Venezuela o Canadá, debiera ser Venezuela, no es Ecuador, Ecuador es mejor equipo que Venezuela y Ecuador es mejor equipo que Canadá. Pero para ganar la Copa América, a eso viene Argentina, cualquier resultado que no sea la victoria el 14 de julio aquí en Miami en el Hard Rock Stadium será un fracaso para la selección nacional, que viene por el bicampeonato, para revalidar todos sus laureles en la última copa del mundo. Hay que mejorar y mucho, el nivel del equipo hasta el momento me da la sensación no alcanza para Colombia, Brasil o Uruguay.

Es más no alcanzo para Ecuador tampoco, nos salvaron los penales, el tamaño del arquero, el tamaño en todo sentido, físico y emocional. Para los rivales que sienten que tienen que ajustar tanto el remate que lo terminan errando, como Enner Valencia en el partido.

Por suerte Martínez es argentino. Si Argentina repunta y mejora y vuelve a su origen puede ser el 14 de julio sin ninguna duda. Jugando como jugó ayer va a ser muy difícil, sobre todo con el nivel que vienen mostrando los que van por el otro lado de la llave.