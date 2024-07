Primera fase de la Copa América: la mejor selección es Colombia, la gran sorpresa de Venezuela y el Brasil más flojo de la historia reciente

Martin Liberman analiza la primera fase de la Copa América

Arranquemos con Argentina que consiguió su clasificación con muchísima holgura sin mayores dificultades. Un breve lapso del partido con Canadá jugó mal, hubo un momento del partido con Chile que también tuvo dudas, minuto 70 y 75, con dos llegadas muy claras del jugador de Huracán Echeverría. Por suerte el Dibu Martínez estuvo muy atento en ambas y recién lo destrabó en el minuto 88 con un gol de Lautaro Martínez que había reemplazado a Julián Álvarez.

Con Perú no tuvo dificultades, hoy no es rival en Sudamérica, está de capa caída y Argentina con suplentes creo yo redondeó su mejor versión. tal vez le sirve a Scaloni para sacar algunas conclusiones. La primera que Lautaro Martínez tiene que jugar, así como el Mundial fue para Julián ganándole el puesto a Lautaro, creo que la Copa América es para Lautaro y debería ganarle el puesto para jugar frente a Ecuador al jugador del Manchester City.

Hay dudas con respecto a Messi. Su lesión, es otra de las cosas negativas de la primera fase, lo que le pasó en el aductor al capitán del equipo argentino en el partido con Chile, tal vez si salía rápido no sobrecargar tanto el músculo y no tenía que privarse de jugar, hoy es duda todavía.

Si no arranca Messi juega Di María me contaban hoy, si no está el capitán está el sub capitán. Si está Messi paradójicamente tal vez Angelito no tenga asegurado su lugar en el equipo y juegue Nico González. Más dudas que certezas, en el lateral izquierdo, en el derecho y en el tercer mediocampista que juega junto a De Paul y Mac Allister.

Argentina tiene todo para crecer, su rival será Ecuador, un equipo que se clasificó con cuatro puntos, sufriendo mucho frente a México, festejando como si hubiera llegado a la semifinal y recién habían pasado la primera ronda. Ecuador es un buen equipo, tiene mucho poderío, mucho potencial pero hasta aquí no mostró casi nada.

El mejor equipo a mi gusto de la primera fase fue Colombia. Un conjunto que empezó a creer en sus posibilidades y que al mismo tiempo ha tenido a la figura hasta aquí del certamen que es James Rodríguez. James ha conspirado contra su propia evolución como futbolista y todos lo vemos como un tipo grande, aquellos que están cerca del ocaso de su carrera. Ha mostrado aquí en EEUU que está más vigente que nunca, que se puso la cinta de capitán, se calzó la 10 y volvió a jugar como aquel James que conocimos en el Mundial de 1014 en Brasil y que luego lo llevó a jugar en el Real Madrid. Es la gran figura que tiene el torneo junto a Lautaro Martínez, conduciendo a Colombia, apretando a otra instancia anímica, su actitud es diferente, su pegada está intocable y a partir de James cree Colombia que es posible.

Sin lugar a dudas la sorpresa es Venezuela, el equipo de Batista nunca había ganado sus primeros tres partidos en una Copa América, cocinó su grupo a fuego lento y con una gran remate en el último partido donde sacó una gran ventaja frente a Jamaica goleando y jugando muy pero muy bien. Atención con Venezuela porque es un equipo joven que ahora empezó a creer en sus posibilidades, creo que Batista ha logrado revertir lo que anteriormente era el equipo venezolano.

Venezuela ganó su grupo, Argentina hizo lo mismo, Colombia también y le ganó a Brasil y Uruguay es el tercero que gana su grupo con puntaje ideal, aunque tuvo momentos de dificultad con Panamá, los primero 30 minutos del complemento. Panamá lo manejó, -tiene buenos jugadores Panamá- hay que estar atentos con un equipo que también se clasificó a la siguiente ronda. Uruguay en ese partido lo destraba por el peso específico de sus individualidades, su jerarquía, pero no fue fácil. La segunda presentación no es medida porque hoy Bolivia es el país más flojo que tiene el continente, más flojo que Perú, Chile y Paraguay. Uruguay goleó a Bolivia pero después la volvió a pasar mal con Estados Unidos, entonces me pregunto: ¿cuál es el verdadero Uruguay? ¿el del primer tiempo con Panamá? ¿el que sufre con Estados Unidos? ¿el que la pasa mal en el complemento con el conjunto del Caribe? o ¿el que le gana por goleada a Bolivia?

Un Brasil que es un dolor de ojos, un Brasil que es el más ganable de los últimos tiempos, el más flojo de los que hemos visto en la era contemporánea. Casi sin jugadores ricos, me pregunto dónde están esos jugadores notables diferentes. En la mitad de la cancha Paquetá, Guimaraes y Gómez no sé si juegan en la primera de un equipo argentino, realmente se los digo. Creo que Danilo y Wendell le faltan el respeto a la historia de Brasil. Militao, Marquinhos, Alisson, Vinicius (de él depende Brasil), y no mucho más, un Rodrigo chiquitito, nada que ver al que conocemos en la Casa Blanca. La verdad que están desconocidos, pero Brasil es Brasil. Brasil vs. Uruguay es un choque que se las trae, por la historia, por el peso de las individualidades, algunas de ellas recientemente mencionadas y del lado de Uruguay Darwin Núñez, Fede Valverde, un buen nivel del central Araujo, del arquero Roget, muy bien Ugarte en la mitad de la cancha, una muy buena participación de Maxi Araujo del Toluca aunque está en duda para el partido de cuartos de final.

Salomón Rondón (centro) celebra tras marcar el gol de penal para Venezuela en la victoria 1-0 ante México. La Vinotinto es la sorpresa de la Copa

Ahí creo que pasa lo más interesante, los que ganaron sus grupos, la sorpresa de Venezuela irrumpiendo de esta forma. Lo mal que jugó Brasil, que no perdió es cierto pero que no pudo ganarle a Costa Rica, que mereció perder con Colombia y que solo ganó el partido que estaba obligado a ganar con el más flojito del grupo y lo consiguió.

Veremos cómo sigue el torneo, con Canadá sorprendiendo que se mete con Panamá entre los mejores 8 y una copa que sigue de esta manera, los cuatros ganadores de grupo, Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay, Brasil como segundo más los mencionados que también logran meterse que son Ecuador, Panamá y Canadá.

Ahí están los cuartos de final de la Copa América.

Un fiasco lo de México, lo de Paraguay, que tiene muy buenos jugadores pero que jugó pésimo. Ramón Sosa, Adam Bareiro, Almirón, tiene buenos jugadores pero no jugó a nada. La crisis profunda ,marcada, del fútbol peruano, del boliviano y del chileno. Chile se despidió de la copa sin ganar ningún partido y sin marcar siquiera un gol, todo un síntoma. Tiene un gran entrenador pero le está costando muchísimo al igual que a Perú.

La verdad que tienen que barajar y dar de nuevo, muchas cosas para cambiar en Perú, en Paraguay, en Bolivia y en Chile. Porque fíjense que esto en todo caso fue una demostración que lo que pasa en las eliminatorias sudamericanas es real porque se sostuvo el mismo rendimiento que tuvieron donde hoy son los últimos cuatro buscando un lugar en el mundial que se van a jugar aquí en Estados Unidos en 2026