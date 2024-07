Un histórico arquero de Alemania provocó a España en la previa de los cuartos de final de la Eurocopa: “Es un equipo pequeño e inexperto”

Jens Lehmann Provocó A España En La Previa Del Partido Con Alemania En La Eurocopa

Jens Lehmann es recordado por su notable trayectoria en equipos como el AC Milan, Borussia Dortmund o Arsenal, pero su huella la dejó en el Mundial que organizó Alemania en 2006. El ex arquero fue uno de los pioneros en implementar un papel como ayuda memoria para saber dónde iban a patear sus rivales en la definición por penales frente a la Argentina, que por aquel entonces era dirigida por José Néstor Pekerman. Así, logró desviar los remates de Roberto Fabián Ayala y Esteban Cambiasso, que le permitieron al combinado germano acceder a las semifinales del torneo (donde perderían frente a Italia, el posterior campeón).

Campeón de la Bundesliga y de la UEFA (actual Europa League), como así también de la Serie A de Italia, de la Premier League, la Community Shield y la FA Cup la leyenda de Los Gunners apeló a su experiencia para provocar al seleccionado español en la previa de los cuartos de final de la Eurocopa que se disputa en su país. “Es un equipo pequeño e inexperto”, sorprendió el alemán; aunque reconoció que “en términos de calidad es mejor que Alemania”.

“En cuanto a la calidad, quizás sean incluso un poco mejores que nosotros. Pero son demasiado pequeños en altura y tienen muy poca experiencia”, analizó el ex arquero de 54 años en una entrevista concedida a la televisión Welt-TV. Además, subrayó que el encuentro entre los germanos y La Furia que se disputará el próximo viernes será uno de los más atractivos del certamen.

En sus palabras todavía se percibieron algunas cuotas de rencor, dado que Lehmann se encontraba bajo los tres palos en la edición del 2008, cuando La Roja se quedó con la Eurocopa bajo el mando de Luis Aragonés. En aquella final que se desarrolló en Viena, el Niño Torres marcó el tanto que quebró con la resistencia germana y la dio al combinado ibérico un título que marcó el inicio de una Era Dorada que continuó con la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 y la Euro del 2012. “Es un equipo juvenil, en parte porque tiene dos delanteros muy jóvenes”, argumentó en referencia a los atacantes Lamine Yamal, de 16 años, y Nico Williams, con 21. Sin dudas, para el alemán, España tiene poca experiencia internacional, “desde el portero hasta el central y Morata arriba”. “El equipo es demasiado pequeño en cuanto a altura”, reiteró.

Jens Lehmann durante el Mundial del 2006. Foto: Shaun Botterill/Getty Images

El ídolo teutón no solo criticó al que va a ser el rival de su selección en el duelo que definirá al primer semifinalista, sino también al entrenador Julian Nagelsmann, quien fortaleció a un equipo que también es considerado candidato a la corona. En este sentido, Joshua Kimmich comentó en una reciente conferencia de prensa que no sabía cuáles eran los planes del director técnico para el partido contra España. Y esto parece no haberle gustado a Lehmann: “Lo encuentro un poco irritante. Si el partido es el viernes, ya deberías saber en qué sistema quieres jugar el lunes”.

El elenco germano sigue a paso firme en la Eurocopa y reafirmó su mote de candidato. En la jornada del sábado protagonizó un atractivo espectáculo que se caracterizó por la las polémica. De todos modos, los de Julian Nagelsmann cerraron un 2-0 contra Dinamarca en el Signal Iduna Park de Dortmund con los tantos de Kai Havertz y Jamal Musiala para esperar con los dientes afilados a La Furia.

Por su parte, el liderazgo de Rodri para levantar a España de su primer momento de incertidumbre, la clase de Fabián Ruiz para marcar y asistir, la exhibición de personalidad de Lamine Yamal y la pegada de Nico Williams desataron la contundencia para remontar a la guerrera Georgia en los octavos de final y evitar la sorpresa para que el conjunto de Luis de la Fuente consiga avanzar en el torneo más importante del Viejo Continente.