El contundente mensaje de Alejandro Garnacho para Messi que dejó de lado sus históricos guiños a Cristiano Ronaldo

Alejandro Garnacho se dio el gusto de ser titular en un partido oficial con la selección argentina. Ocurrió este sábado, en la victoria 2-0 ante Perú, por la última fecha del Grupo A de la Copa América. El delantero, que este lunes cumplirá 20 años, mostró sus mejores movimientos en el inicio del pleito, a pura verticalidad. Incluso dispuso de algún buen remate para convertir.

El Bichito dejó el campo a los 20 minutos del segundo tiempo (lo reemplazó Nicolás González). Y al llegar a la zona del banco de suplentes, se saludó con sus compañeros allí ubicados, incluido Lionel Messi, quien no fue de la partida a raíz de la dolencia en el aductor derecho que padece desde el triunfo contra Chile y lo tiene en duda para el choque del próximo jueves en Houston por los cuartos de final.

Esa imagen no pasó inadvertida para el joven atacante del Manchester United, que de a poco se va adaptando a un grupo consolidado que viene de obtener ni más ni menos que el Mundial en Qatar. Fanático de Cristiano Ronaldo, al punto de homenajearlo en varios de sus festejos de gol con los Diablos Rojos, esta vez quiso tener un gesto con su antagonista; precisamente, el capitán de la Selección que eligió defender a pesar de haber nacido en España.

Garnacho apeló a las redes sociales para expresar su respeto por Messi. Primero, celebró su participación en el triunfo ante los incaicos y el pasaje de fase. “El sueño continúa. Cuartos de final, Copa América”, rubricó. Luego, compartió una foto suya saludando a la Pulga en el banco. No necesitó anexarle una leyenda. Con un emoji le alcanzó: el de una corona, ubicándolo en el sitial de rey del fútbol. Su gesto lo volvió rápidamente en tendencia entre los que se dividieron en apoyarlo y los fanáticos del portugués, que no lo perdonaron.

La historia de Garnacho dedicada a Messi

El extremo nunca negó su fanatismo por el hoy jugador del Al Nassr y en la intimidad de la Selección nadie se lo reprochó. Sin embargo, cuando forma parte de las citaciones de Scaloni, hasta ahora siempre cuidó las formas y le rindió pleitesía al líder del grupo. No parece algo impostado: en 2022, cuando fue convocado por primera vez al combinado mayor, se sacó una foto con el ex Barcelona y PSG. Y hace unos meses, cuando un simpatizante le preguntó “aparte de Ronaldo, ¿quién más es tu futbolista favorito?”, el Bichito fue contundente: “Messi”.

“¿Quién? Oh, Messi. Oh, a Ronaldo no le va a gustar eso”, fue la elucubración del fanático que grabó la situación y publicó el video. Al atacante oriundo de Madrid no le importó: continúa dando pasos firmes para intentar ganarse un lugar en el plantel permanente de La Scaloneta, en el que se siente cobijado por los referentes y tiene a Lisandro Martínez, su compañero en el United, como un “segundo padre”.