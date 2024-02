“A Ronaldo no le va a gustar eso”: la respuesta de Garnacho cuando le preguntaron quién es su otro futbolista favorito

Garnacho dice que además de Ronaldo le gusta Messi

Mucha controversia se generó cuando Alejandro Garnacho, después de empezar a ser convocado en las juveniles de la selección argentina, ventiló públicamente que su jugador favorito era Cristiano Ronaldo, rival histórico de Lionel Messi. Sin embargo, el joven talento nacido en Madrid y naturalizado albiceleste comprendió que ambos le llegarían a generar cierta debilidad una vez que convivió también con el capitán nacional en la Mayor.

Ahora, en un video que se viralizó a la salida de un entrenamiento con Manchester United, Garnacho sorprendió a todos con su respuesta ante la pregunta de un fanático que se le acercó para pedirle un autógrafo y foto. “Garnacho, a parte de Ronaldo, ¿quién más es tu futbolista favorito?”, le consultó el simpatizante del United, y el español fue contundente: “Messi”.

“¿Quién? Oh, Messi. Oh, a Ronaldo no le va a gustar eso”, fue la elucubración del simpatizante que grabó la situación y publicó el video. A Garnacho poco le importó, ya que desea con ansias volver a ponerse la camiseta celeste y blanca y ser convocado por Lionel Scaloni para la Copa América que se disputará en Estados Unidos a mitad de año. La estrella que da que hablar en la Premier League sabe que puede explotar sus condiciones al lado de Messi, a quien subió al pedestal junto con CR7.

Hace algunas semanas, el conocido streamer Speed (fanático de Cristiano Ronaldo) polemizó sobre Lionel Messi y en un vivo con Alejandro Garnacho. Speed le preguntó quién era mejor, Messi o CR7. Su respuesta fue “ambos son geniales”. El influencer no se conformó con ello e hizo gestos de incredulidad. Alejandro lo apuró y le consultó: “¿por qué no te gusta Messi? ¿qué pasó con él?”. En ese momento, el influencer contó: “En 2018 conocí a Messi. Le pedí una foto y me dijo que ‘no, no me gustas’”.

Más tarde, Garnacho, que entendió rápido el enojo que le producía a Speed hablar de Messi, le dio a entender al comunicador que en el fondo le gustaba cómo jugaba el rosarino. A esto el influencer se molestó y dos veces le gritó que “no”. Acto seguido, esgrimió sobre el rendimiento de Leo: “Es 50/50. A veces juega bien a veces no es así. Por eso no pudo poner todos mis huevos en una sola canasta. Yo creo que Ronaldo es un mejor jugador”.

El número 17 de los Diablos Rojos, dorsal que supo usar alguna vez Cristiano, lleva 7 goles convertidos en 33 partidos en lo que va de la temporada (contemplando Premier League, Champions y copas nacionales inglesas). En tanto, estaría en carpeta de Scaloni para la nómina de convocados de cara a la Fecha FIFA de marzo, cuando Argentina se mida ante El Salvador y Nigeria en Estados Unidos.