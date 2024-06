Max Verstappen defendió a su novia Kelly Piquet ante el acoso virtual que recibe por los rumores sobre el inicio de su romance

Max Verstappen y Kelly Piquet (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Max Verstappen está en el mejor momento de su carrera. En los últimos años se convirtió en el piloto más dominante de la Fórmula 1 a bordo de su Red Bull y se encamina a lo que será su cuarto título en la máxima categoría del automovilismo mundial. A pocos días de su sexta victoria en la temporada tras ganar el Gran Premio de Canadá, el neerlandés tuvo que correrse de lo deportivo para defender a su pareja Kelly Piquet.

La novia de Verstappen subió una extensa carta en su cuenta de Instagram para denunciar que sufre acoso en las redes sociales y que muchos usuarios ponen el foco en el comienzo de su relación con el múltiple ganador de la F1. “Una nota mía y un amable recordatorio para todos... El mundo online puede ser un lugar maravilloso por varias razones, pero muy aterrador cuando se lanzan informaciones erróneas y mentiras”, fue lo primero que posteó la brasileña hija de Nelson, tricampeón de la Máxima.

“Durante más de tres años, he estado navegando por una ola muy extraña y molesta de acusaciones, rumores, situaciones inventadas, testimonios falsos, capturas de pantalla photoshopeadas... lo que se te ocurra. Todo mientras permanezco en silencio y no hago el juego a estas ridículas afirmaciones”, agregó Piquet, antes de apuntar contra los haters que hablan sobre dudas en el inicio de la relación con Verstappen.

“Las acusaciones vertidas especialmente en los últimos meses han adquirido un nuevo nivel de difamación. Los que me conocen saben que nunca me pondría en esas situaciones, ni diría ciertas cosas ni actuaría de esa manera. Estoy lejos de ser perfecta, pero me enorgullezco de mis valores, mi moral y mis modales. Seamos claros”, concluyó.

Tras el descargo de Kelly, el que también apareció en escena para apoyar a su novia fue el piloto neerlandés. Visiblemente enojado, Max comentó la publicación de Piquet. “Esto tiene que acabar. Estas falsas acusaciones por parte de ciertos individuos en Instagram y TikTok son una locura y ridículas al mismo tiempo. El odio no tiene cabida en este mundo. Sabemos lo que es verdad dentro de nuestra familia y somos muy felices juntos. Te amo”, fue el mensaje del corredor de 26 años.

Verstappen defendió a su novia Kelly Piquet tras los mensajes en su contra

¿Por qué se generó tanto revuelo? Según la pareja, se recrudecieron las falsas acusaciones contra Kelly por haber iniciado su romance con Verstappen cuando él todavía era un joven y ella estaba en una relación con otro piloto. Hay que mencionar que Piquet tenía 28 años, 11 más que Max (17) cuando se conocieron en el ambiente del mundo motor (2016).

La historia cuenta que Piquet era pareja del corredor ruso Daniil Kvyat cuando Max se sumó al equipo Red Bull en 2015 con sólo 17 años. Es más, allegados a la escudería dijeron que los corredores llegaron a tener un buen vínculo durante su tiempo compartido en la estructura.

Kvyat llegó a la F1 luego de ser campeón de la GP3 (actual Fórmula 3) en 2013. Después de un tiempo, iniciaron una relación amorosa a mediados de 2017. “Todo comenzó en Mónaco, durante agosto y las vacaciones en la F1″, dijo Daniil en una nota con Motorsport. “No iniciamos de inmediato, pero aproximadamente un mes después decidimos que era una buena idea”, agregó.

Fruto de su amor tuvieron una hija llamada Penélope en 2019, pero poco tiempo después, en marzo de 2020, anunciaron el final de su relación entre rumores que la joven modelo de Brasil había iniciado una relación con Verstappen. Si bien no hay precisiones sobre cuándo comenzó su relación, lo que hay que remarcar es que el neerlandés se separó de su ex novia (Dilara Sanlik) en octubre de 2020. Ya en diciembre, Verstappen y Piquet se mostraron frente a las cámaras juntos. Él viajó a Brasil para pasar el Año Nuevo donde fue recibido por la familia Piquet y se mostraron felices en sus redes sociales.

Pocos años atrás, en una entrevista con la edición de los Países Bajos de la revista Vogue, la hija del histórico Nelson se refirió a los rumores sobre cómo fue el inicio de la pareja con Max tras su ruptura con el piloto ruso. “Quizá algún día revelemos toda la historia, pero tengo cuidado con lo que digo. En Internet, todo descarrila muy rápidamente. Es bueno que algunas cosas queden entre nosotros y sólo entre nosotros”, expresó Piquet en la nota con el magazine.

Kelly Piquet junto a su hija Penélope y Verstappen