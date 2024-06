Tiene 16 años, es la máxima promesa del fútbol de Bolivia, fue citado a la Copa América, pero se la perderá por una insólita razón

Paniagua con el equipo Sub 17 de su país

Se acerca la Copa América de Estados Unidos, y la selección de Bolivia buscará recuperarse de un panorama complicado que arrastra desde los últimos años. Está en el fondo de la tabla en las Eliminatorias para el próximo Mundial que se jugará en dos años en dicho país norteamericano, y que también tendrá como sedes a Canadá y México. El elenco dirigido por Antonio Zago apuntó a llevar al torneo continental a una de sus máximas promesas y se trata de un joven de 16 años, Moisés Paniagua, quien no podrá estar presente por un insólito motivo.

Por ley, los menores de edad requieren de un permiso firmado por sus padres para poder entrar en los Estados Unidos. Pero al no estar uno de los progenitores para rubricar dicha gestión administrativa, la Federación Boliviana de Fútbol no pudo completar los trámites para el visado del chico, que se perderá la gran chance de estar en el certamen de selecciones y deberá seguirlo por televisión.

El comunicado de la FBF sobre Moisés Paniagua

“La Federación Boliviana de Fútbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formara parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América. La FBF y el Cuerpo Técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, informó la FBF mediante un comunicado.

Moisés nació el 16 de agosto en Tarija y juega como delantero. Se destaca por su velocidad, habilidad y buena pegada. Juega en el Always Ready, donde debutó en 2022 y lleva disputados 53 partidos, 6 goles y 2 asistencias. Ya fue convocado por el equipo Sub 17 de su país, en el que participó de cuatro encuentros y marcó un gol.

Moisés Paniagua es la joya del Always Ready

Paniagua es una joya del equipo de El Alto y está acostumbrado a jugar a 4.150 metros de altura. No obstante, su escuadra lo lleva de a poco. El próximo desafío será el repechaje con el Always Ready para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana y se enfrentará a Liga Quito.

En la búsqueda de la renovación y en pos de apostar por esta carta joven que tiene potencial y talento, Zago lo convocó para la Copa América, pero por la causa mencionada no podrá estar. En el certamen, la selección del Altiplano integrará el Grupo C junto al local, Uruguay y Panamá. Los dos primeros se clasificarán a los cuartos de final.

Bolivia marcha penúltimo en la tabla de las Eliminatorias con 3 puntos, uno más que Perú. Luego de seis fechas concretadas, se impuso en uno de los partidos y perdió los restantes. Suma 14 goles en contra y solo 4 a favor. Ya no logra sacar a relucir su punto fuerte que era jugar en la altura de La Paz. Su última presencia en un Mundial fue para Estados Unidos 1994 y fue la tercera vez que se metió en el certamen ecuménico. Las otras dos también fueron en América: Uruguay 1930 y Brasil 1950.