“Hay que saber embarrarse”: la dura autocrítica de Chiquito Romero tras la derrota de Boca Juniors ante Platense

Luego de la derrota de Boca Juniors 1-0 ante Platense en Vicente López, una de las voces del elenco visitante ante los micrófonos fue la de Sergio Romero, quien ofreció autocrítica y dijo qué tiene que cambiar el equipo xeneize cuando se le presenta un encuentro complicado como el de esta tarde por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

“Calentura por no poder terminar de engranar. No poder encolumnar dos o tres partidos con victorias consecutivas, algo que sería muy importante para nosotros. Pero sabemos que el fútbol no es fácil. Tenemos que empezar a pensar en lo que viene”, dijo en diálogo con ESPN.

De la expulsión de Marcos Rojo que dejó con uno menos al equipo, aseguró que “hemos jugado muchos partidos con un hombre menos y sacamos el resultado adelante. Cuando no tiene que ser no lo es. Hoy fue un partido trabado y no logramos tener el juego fluido de partidos anteriores, llegar con facilidad al arco rival y hoy nos costó bastante. La cancha no estaba en buen estado tampoco. Nos vamos con una derrota que duele, pero pensando en positivo y en lo que viene para tratar de sacar esto adelante”.

Sergio "Chiquito" Romero planteó que su equipò "debe saber embarrarse" cuando se presenta un partido complicado

Del arbitraje de Nicolás Ramírez indicó que “en líneas generales en el primer tiempo hicimos dos o tres faltas y nos metieron tres de amarillas. La primera falta de Marcos es fuerte, no sé si le alcanza a pegar fuerte al chico (Pellegrino), pero es fuerte y por eso le sacan la primera amarilla. Pero el 8 de ellos (Fernando Juárez) hizo tres faltas y no le sacó tarjeta, solo (al juez) se distanciaba y se iba corriendo”.

Respecto de qué tiene que mejorar el equipo explicó que “tenemos que aprender a jugar estos tipos de partidos. Contra Atlético Tucumán lo mismo, un partido trabado, duro, en el que no podías jugar con tranquilidad y no podías hace circular la pelota fácil y fue un partido trabado que se nos escapó”.

“Nosotros queremos jugar de una manera vistosa, pero tenés que saber que, a veces, te tenés que embarrar, hacer un trabajo sucio, no digo de pegar una patada a un rival, pero sí cortar en momentos justos, usar las manos en momentos justos cuando por ahí cortás una jugada con un empujón. O por ahí jugar pelotazos largos cuando la cancha no está en buenas condiciones como lo estaba hoy o como lo estuvo en su momento en Tucumán. Tenemos que aprender y seguir para adelante”, subrayó.

El testimonio de Chiquito Romero tras la derrota de Boca Juniors 1-0 ante Platense por la Liga Profesional de Fútbol

El ex guardameta de la selección argentina también dejó otros conceptos en los micrófonos de TNT Sports y sostuvo que “se hace difícil, en una cancha difícil cuando tenés un jugador menos lo espacios se hacen cada vez más grande y corrés demasiado. Por momento corrimos mal. Esto es fútbol y tenemos a seguir”

“Esperemos que no lamentemos estos puntos más adelante, porque es la segunda vez que nos pasa. Nos pasó con Atlético Tucumán y esta es la segunda vez que nos pasa. Es un torneo largo y hay que ganar hay que seguir, no queda otra”, agregó.

“Lamentablemente en los últimos tiempos cuando jugamos con equipos luchadores nos está costando un poco más. Por ahí cuando nos encontramos en La Bombonera no se nos hace tan difícil, pero sí cuando vamos de visitante. Nos queda Vélez y la Copa Argentina para terminar este primer tramo del año”, concluyó.

Boca Juniors venía de golear 4-0 a Nacional Potosí de Bolivia y se clasificó a los 16avos de la Copa Sudamericana. En el plano local la de hoy fue la segunda derrota de en este campeonato. Suma 4 puntos y está a 6 del líder Racing. La goleada 4-2 de visitante ante Central Córdoba en Santiago del Estero fue su única victoria hasta el momento en este certamen doméstico. Luego empató sin goles con Talleres de Córdoba en La Bombonera. Se suman las sendas derrotas fuera de casa 1-0 ante Atlético Tucumán y la de esta tarde por el mismo resultado frente al Calamar.

Su próximo partido será el viernes 14 de junio ante Vélez en La Bombonera por la Liga Profesional y el cierre de esta primera parte del semestre lo tendrá el miércoles 19 frente a Almirante Brown por los 16avos de la Copa Argentina.