Las dolorosas confesiones de Hugo Lloris sobre la derrota con Argentina en la final del Mundial: “Esas imágenes me persiguieron durante varios meses”

Hugo Lloris pasa delante del trofeo tras perder la final ante Argentina (Foto: Reuters/Paul Childs)

La final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia quedará por siempre grabada en la historia como uno de los partidos más electrizantes que dio el fútbol. Aquel triunfo de la Albiceleste por los penales será recordado con alegría en el país sudamericano y quedará como una herida profunda eternamente en el territorio europeo. Un ejemplo de tal hecho son las recientes declaraciones del arquero francés Hugo Lloris sobre lo ocurrido aquel 18 de diciembre del 2022 en el Lusail Stadium.

El hombre que portó la cinta de capitán se lamentó principalmente por su rendimiento en los lanzamientos desde el punto de penal, donde no logró detener ninguno de los disparos que ejecutaron Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel. “Durante aquel último partido del Mundial, no paré ni uno, y esas imágenes me persiguieron durante varias semanas, puede que incluso varios meses. Para la tanda de penales, me coloqué en el córner de los argentinos, entre abucheos, después de haberme aislado un momento para respirar, porque estaba cansado. Estaba muy concentrado, había estudiado el juego de mis oponentes, pero sabía que, a este nivel, se necesitaba éxito, y no sólo experiencia, trabajo o intuición. Me pasé un buen rato repasando las pelotas que habían rozado mis manos antes de acabar en la red. Incluso toqué una”, reconoció poco después de esa cita renunció a su selección y se marchó a la MLS de Estados Unidos.

"Me pasé un buen rato repasando las pelotas que habían rozado mis manos antes de acabar en la red. Incluso toqué una" (Foto: Reuters/Lars Baron)

En la nota exclusiva que le brindó al diario francés Le Parisien, el futbolista de 37 años relató las primeras sensaciones que dominaron su cuerpo apenas se consumó la caída ante Argentina: “Hay un mundo entre el ganador, ebrio de la felicidad que merece, y el subcampeón, que sólo puede llorar su derrota. Miré alrededor buscando a mi familia, allí estaban mi mujer, mi hijo de dos años, mis dos hijas, mi abuela, mi padre y su pareja. Se habían unido a mí tras los octavos de final y no había querido comprar un billete de vuelta, con la esperanza de que llegáramos hasta el final. Podía sentir su decepción. Repetía el partido en mi cabeza, quería volver a los vestuarios, estar a solas con mi dolor, pero tenía que quedarme para el protocolo, que se hacía cada vez más largo... Fue largo, muy largo”.

Lloris, el futbolista con más partidos en Les Bleus (145), anunció que dejaba el combinado nacional durante los primeros días del 2023 y en esta nota aceptó que esta derrota quedó más marcada en su memoria que cualquier otra en su trayectoria: “Porque era la final de un Mundial, una competición que sólo vivimos cada cuatro años. Porque fue un partido de locos: durante ochenta minutos fuimos a remolque, y Kylian marcó dos goles en dos minutos, enviándonos a la prórroga. Fue entonces cuando tuvimos un combate de boxeo, en el que nos enfrentamos cara a cara con los argentinos. ¡Estuvimos tan cerca de la victoria! Y quizá también porque sabía que sería la última”.

Lloris aseguró que tras los goles de Mbappé se dio "un combate de boxeo" por el estilo de partido que se planteó (Foto: Reuters/Molly Darlington)

El arquero que surgió del Niza fue campeón en Rusia 2018 con su país y explicó que recién ahora puede digerir distinto aquel encuentro contra la Albiceleste en Qatar 2022: “Hoy me digo que lo que hemos conseguido es bonito. Y que, tal vez, tuvimos que pasar por eso para volver más fuertes la próxima vez, aunque sea sin mí. Leo Messi perdió una final de la Copa América en los penales en 2016″.

El ex Olympique de Lyon y Tottenham de Inglaterra aseguró que anunció su inmediata salida de la selección porque se dio cuenta que “había llegado al final” y aclaró que tomó la decisión de “forma natural”. En ese sentido, argumentó: “Últimamente empezaba a sentir, mental e incluso físicamente, que era difícil mantener el ritmo de unos cincuenta partidos por temporada”.

Su camino continuó en la Major League Soccer de Estados Unidos, donde actualmente viste la camiseta de Los Ángeles FC: “He llegado a un punto de mi vida en el que ya no me interesa hacer planes de carrera. Necesitaba volver a ser fresco y desenfadado, y ya no quería trabajar a un ritmo frenético. Necesitaba un proyecto familiar, con un entorno de vida que permitiera florecer a mi mujer y a mis hijos. Así que cuando el LAFC me llamó, las negociaciones fueron muy rápidas”.

Tiempo después de retirarse de la selección, Lloris también se marchó del Tottenham (Foto: Reuters/Tony Obrien)