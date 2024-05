La reacción del relator Daniel Mollo tras el agónico empate que sufrió Boca ante Fortaleza: “En el fútbol hay que tener picardía”

El enojo del relator Daniel Mollo tras el gol de Fortaleza ante Boca en el final

Boca Juniors no pudo cerrar el partido y dejó pasar una gran oportunidad para quedar en el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana. Después de haber dominado durante todo el encuentro a Fortaleza y con la ventaja de 1-0, en el final dejó escapar la oportunidad y empató ante el equipo brasileño por una serie de errores tras un córner a favor.

Todo nació en un tiro de esquina de Kevin Zenón cuando el equipo de Diego Martínez eligió cargar el área rival para liquidar el encuentro en lugar de proteger la diferencia a favor. Seis jugadores asistieron al área, entre ellos tres de los cuatro defensores Cristian Lema, Lautaro Di Lollo y Luis Advíncula. Tras un rechazo, el conjunto rival inició una contra que tuvo como conductor a Marinho, que luego habilitó a Moisés y al venezolano Kevin Andrade, autor del gol que puso el 1-1 definitivo en la Bombonera.

La reacción de los fanáticos xeneizes en el estadio fue de incredulidad al ver lo que había sucedido, algo que también ocurrió con el histórico relator de radio que sigue la campaña de Boca hace décadas. “No se puede creer esto que acabamos de ver eh… En vez de cuidar el 1-0… Se miran los jugadores. Era un tiro de esquina, estaban todos arriba. De contra, Andrade pone el empate. Tres pases fueron. Boca marca muy, pero muy mal como lo viene haciendo últimamente”, fueron las primeras expresiones de Daniel Mollo durante la transmisión de Boca de Selección.

“Este es un empate con sabor a derrota, ¿no? Boca se come, en cada uno de los partidos, por groseros errores defensivos. Pasó el otro día en Tucumán (ante Atlético), había sido con River, también con Estudiantes y ahora es aquí, en la noche de la Bombonera. Llegaron dos libres, qué necesidad tenían que ir todos y quedar desarmados”, agregó en su comentario, antes de mostrar su fastidio por la actitud que mostró el conjunto de Martínez.

“Picardía… Un poquito de Lorenzo le falta a este equipo. Un poquito de Bianchi, de Russo. Del propio Bilardo. En el fútbol hay que tener picardía, y Boca no la tuvo en esta jugada. Sin merecerlo, se le escapa un triunfo”, concluyó Mollo.

El 1-1 de Fortaleza ante Boca, Kervin Andrade

Hay que mencionar que con el 1-0 parcial, el Xeneize se convertía en nuevo líder del Grupo D, dejaba atrás a Fortaleza y esperaba la última fecha ante Nacional de Potosí, como local, con la ventaja de saber que iba a enfrentar a un rival accesible para asegurar el liderazgo y la clasificación a octavos de final de la Sudamericana.

Después de la igualdad, el entrenador y el capitán de Boca hablaron con los medios en la conferencia de prensa y mostraron su decepción ante el resultado. “Estoy con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido perfecto, era el que veníamos haciendo. Soy el mayor responsable de haber perdido dos puntos en casa. Hay que descansar y pensar en los que viene, los cuatro partidos del torneo y tratar de clasificar primeros en el grupo de la Sudamericana, que era el objetivo. Y, si no, segundos y jugar dos partidos más para avanzar a octavos”, sorprendió en su primera declaración.

“Tengo que darles más herramientas a los jugadores en la última jugada. Tácticamente las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Y por esto que valoro y me siento orgulloso, que es lo que dan estos jugadores en la cancha, tengo que tener la cabeza fría. Estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, pero yo tengo que dar más”, agregó el DT.

Por su parte, Chiquito Romero también se refirió a la jugada del final y habló de las culpas de los futbolistas en la mencionada acción. “Diego no es el único que se tiene que hacer responsable de esto. Tenemos mucha gente de experiencia y tenemos que aprender a leer los partidos. No es solo la voz de mando de él, hay otros que tenemos que tomar responsabilidades y leer el juego y decir que una pelota en los 90 minutos ganando 1-0, que a nosotros nos alcanzaba, tenemos que frenar a los defensores, que el que iba a patear el córner no lo patee. Se nos escapó la posibilidad de estar primeros y tenemos que pensar en lo que viene, que es el domingo. Es un partido importante y tenemos que ganar”.