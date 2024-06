Max Verstappen eligió a los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1: el polémico lugar que le dio a Juan Manuel Fangio

Max Verstappen logró seis victorias en el año y se afirmó en la punta del campeonato (EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI)

Este domingo Max Verstappen venció en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y logró su sexta victoria sobre nueve fechas disputadas. De esta manera, el tricampeón mundial se afirmó en el vanguardia del campeonato. El neerlandés de 26 años que batió récords de precocidad, entre ellos el ganador más joven, se encamina a romper más marcas, pero no se puso en una lista de los cinco mejores pilotos en la historia de la Máxima. Cuatro de ellos son de la versión moderna de la categoría y solo uno de sus primeros años.

Conocedor del impacto mediático que tiene, cuando le hicieron la pregunta sobre su top cinco respondió: “¿Sabes lo que pasa?, diga lo que diga la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo”. Luego, en una entrevista con DAZN, lanzó: “Voy a ir con Michael Schumacher, probablemente Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio”.

Ese fue su orden y llamó la atención el lugar que le dio al Quíntuple campeón mundial argentino, el único en consagrarse con cuatro marcas distintas (Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati) y con un porcentaje de efectividad de 47,05 por ciento, debido a sus 24 triunfos en 51 Grandes Premios. Cabe aclarar que hoy sería imposible que alguien alcance esa métrica debido a la cantidad de carreras que hay en un año y por caso en 2024 habrá 24 eventos. En los años cincuenta no superaban los diez por temporada.

Estaba en lo cierto de que su afirmación iba a traer polémica, ya que por caso dejó afuera a los tricampeones Jackie Stewart y Niki Lauda, o al cuatro veces consagrado, Alain Prost. Schumacher y Hamilton son los máximos laureados con siete coronas. Senna sumó tres títulos y Alonso, dos.

El top cinco histórico de Max Verstappen. Arriba, de izquierda a derecha: Michael Schumacher y Ayrton Senna. Abajo, mismo orden: Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Juan Manuel Fangio

Tampoco incluyó a su suegro, Nelson Piquet, tricampeón mundial. Incluso Max hizo una confesión sobre las reuniones familiares: “Realmente no hablamos de automovilismo. Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida”. Max desde fines de 2020 está en pareja con la modelo e influencer, Kelly Piquet.

En tanto que también fue consultado sobre una era de la F1 a la que le gustaría regresar y Verstappen confesó: “Creo que elegiría… Estoy contento con lo que tengo ahora, pero a lo mejor los inicios de los años 2000″. Después justificó: “Simplemente por el sonido del motor”. Cabe recordar que desde muy pequeño Max acompañó a las carreras a su padre, Jos, ex F1, guarda en sus retinas el sonido inolvidable de los motores V10 a los que hace alusión.

De hecho, siendo casi un bebé, ya tuvo contacto con Schumacher quien tuvo como compañero de equipo a Jos, pero eso fue en 1994, cuando Max aún no había venido al mundo. El video viral en el que Max se saluda con el Kaiser es de principios de los años 2000.

En la mencionada entrevista, Verstappen resaltó: “Creo que la mayoría de pilotos empezamos porque amamos el deporte y sigue siendo el caso. Queremos ganar, así que al final ganar es más importante que el dinero. El dinero es secundario, pero también en la vida es importante que se te recompense por lo que haces”.

La F1 volverá a correr el 23 de junio con el Gran Premio de España en lo que será el retorno al periplo europeo que terminará con el receso desde el 29 de julio al 22 de agosto. Aún restan 14 eventos en lo que será la temporada más larga en 74 años de historia de la Máxima.