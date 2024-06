El insólito final en el que cargaron mal el voto de la senadora santacruceña que había amenazado al Gobierno

Ley Bases: el insólito momento en que cargaron mal el voto de Gadano

Un extraño momento se vivió anoche, luego de más de 12 horas de debate de la Ley Bases en el Senado, previo al desempate que definió la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Fue cuando se dio la primera votación en general que resultó fallida. Pasadas las 23.10, la pantalla del recinto mostró 37 votos afirmativos contra 35 negativos. Parecía aprobada la mega iniciativa del Gobierno de Javier Milei, sin embargo una senadora levantó la mano y reclamó que su sufragio había sido mal contabilizado. “Pido cambio porque me cargó mal. Voto negativo”, aclaró Natalia Gadano.

La legisladora santacruceña es quien junto a su par de su provincia, José María Carambia, habían intentado trabar el debate la noche anterior cuando anticiparon que no iban a dar quórum. En una serie de videos, los senadores del bloque Por Santa Cruz señalaron: “Nosotros hoy creemos que la prioridad no es la ley Bases. Son los jubilados, y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal, para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado y el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados”.

“Por eso le pedimos a los senadores, nuestros compañeros, que no demos quórum. Que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después, ley Bases. La única forma de poder saber nosotros que el Gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, si nosotros logramos salvar Aerolíneas, sacar Ganancias, es realmente que cumplan si primero se trata una ley que pasa a la Cámara de origen -en referencia a Diputados-, ellos ratifican lo que hizo Senadores y después tratar el resto. Si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos y acuerdos”, manifestó Carambia.

Ambos senadores ingresaron a la Cámara Alta en diciembre de 2023 y responden al gobernador provincial, Claudio Vidal, con quien el Gobierno negoció una serie de modificaciones en el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados, como la suba de retenciones mineras, así como el aumento del 22% del piso de Ganancias para los patagónicos.

El empate en el Senado llevó a que Victoria Villarruel desempate con su voto afirmativo. Foto: Pablo Bove

Ambos buscaron primero que no se trate la Ley Bases. Buscaron quitarla del temario. Luego, votar el paquete fiscal con los cambios que introdujo la oposición dialoguista en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Seguido a ello, incorporar al debate la iniciativa sobre jubilaciones y sancionarla. Después, que la Cámara Baja le “cumpla” a los senadores y ratifique -sin insistir con ningún punto de la versión original- el paquete fiscal. Y, recién ahí, retomar la discusión de la ley Bases, era la ambiciosa hoja de ruta que pretendían.

Sin embargo, ante la estrategia fallida, terminaron bajando al recinto ya avanzado el debate. Ambos habían adelantado que votarían negativamente. Una vez aclarado el sufragio mal contabilizado de Gadano, se repitió la votación y salió 36 a 36. El empate terminó siendo definido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que, como se esperaba, respaldó al Gobierno de Javier Milei y la ley terminó siendo aprobada en general.

La senadora Gadano denunció que fue amenazada

La legisladora santacruceña reveló que fue presionada para votar a favor de la ley y denunció que recibió amenazas. Gadano publicó en sus redes uno de los mensajes que recibió a través de su cuenta de Instagram @nataliagadano donde un usuario de la red social le escribió: “Cuidá a Cristobal y Juana, los accidentes suceden”, haciendo alusión a los hijos de la senadora.

“Hago pública la amenaza que recibí respecto de la vida de mis hijos, con nombre propio de cada uno de ellos. Espero que quienes se hacen llamar libertarios, recapaciten y cesen en la ola de violencia personal que recibo por cumplir con mi deber en democracia. Y hago responsables por cualquier hecho que ponga en riesgo mi seguridad y la de mi familia, a quienes promueven o validan mensajes de odio y violencia por motivos políticos”, expresó Natalia Gadano, quien manifestó estar bajo presión constante para respaldar la iniciativa del oficialismo. “¿Esto es libertad?”, cuestionó.