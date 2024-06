Silvina Escudero opinó sobre el compromiso entre Matías Alé y su joven novia: “Que les vaya bien”

Silvina Escudero opinó sobre el compromiso entre Matías Alé y su joven novia (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Semanas atrás, Matías Alé oficializó su noviazgo con Martina Vignolo, una joven de 22 años que conoció mientras hacía temporada teatral en Mar del Plata durante el último verano. Y esta semana, la pareja se convirtió en noticia luego de que el actor le propusiera casamiento a la chica tras recibir un premio en los Martín Fierro Federal. Así las cosas, le preguntaron a Silvina Escudero, quien estuvo de novia con Alé durante dos años, cuál era su opinión acerca del presente sentimental de su ex y cómo ve la diferencia de edad -se llevan 24 años- existente entre esta nueva pareja.

“Mirá, sacaron de contexto palabras que yo dije, que las pusieron como ‘picantes’. Y cero picante, al contrario... Para mí no importa la diferencia de edad, en lo más mínimo. Lo importante es ser feliz sin lastimar al resto. Mientras uno es feliz, si no lastima al resto, está buenísimo”, fue lo primero que manifestó al respecto la hermana de Vanina Escudero al ser abordada por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) en la alfombra roja de la avant premiere de Intensamente 2, la secuela del exitoso film animado de Pixar.

Así, la bailarina le quitó cualquier tipo de suspicacia a todas las opiniones sobre la brecha de edad existente entre Alé y Martina. Sin embargo, Silvina se opuso al estilo de su expareja de hablar de su vida privada, ya que según ella, ahora decide resguardar su intimidad de las cámaras de televisión. “Lo único que hice como apreciación es porque yo en lo personal aprendí mucho, y hoy no expongo tanta intimidad de esa manera porque me fue mal haciéndolo. Pero esa es una experiencia que yo tengo y es mi aprendizaje”, consideró quien hoy está casada con Federico, un empresario tan misterioso que no se le conoce públicamente su apellido. “Cada uno que haga lo que quiera mientras no lastime a otros... Que haga lo que quiera”, reafirmó.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia en plena gala del Martín Fierro Federal

A continuación, el notero del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le planteó a Escudero una apreciación sobre la juventud de la marplatense. “A muchos les pareció raro que sea tan chiquita. Hay mujeres que capaz son jóvenes, pero tienen una personalidad más adulta. A ella se la ve muy joven, muy niña”, consideró el cronista. “No la vi a ella. ¿Es muy niña? No lo sé, desconozco. Vuelvo a decirlo: nadie obliga a nadie a estar con alguien. Si ellos se eligen y ellos son felices, bienvenido sea. Mientras no lastimen o traicionen a nadie y, si lo hacen, es un problema de ellos pero supongo que no estará obligada ni la chica ni él. Entonces, si se eligen libremente… Qué sé yo”, le contestó la expanelista de Los Mammones, el ciclo que condujo Jey Mammon en la pantalla de América durante 2021.

“¿Crees que esté reviviendo su experiencia personal pero a la inversa?”, le preguntó después el notero haciendo referencia al popular romance que Alé mantuvo por algo más de diez años con Graciela Alfano, configurando una singular pareja en la que, de manera coincidente con este nuevo amor del actor, también existían 24 años de diferencia entre ambas mitades. “Él lo dijo en un momento. ‘Le estoy dando a ella lo que Graciela me dio a mí’”, citó Silvina a Alé. Y acto seguido, agregó un remate muy cargado de ironía: “Bueno, besote, cada pareja hace su vida, qué les vaya bien”. “Quizás te invita a su casamiento y vas y la pasás de 10, ¿irías?”, le planteó el movilero. “Yo al mío no lo invité pero bueno... Todo puede pasar en la viña del señor”, cerró Silvina con una sonrisa.