Natalie Weber y Mauro Zárate revelaron si tenían relaciones sexuales antes de los partidos de fútbol (Video: Noche al Dente, América)

Natalie Weber y Mauro Zárate son una de las parejas más consolidadas del medio. Sin embargo, tras más de 15 años de relación, y con dos hijos en común, la pasión sigue intacta. La panelista y el futbolista estuvieron este miércoles como invitados en Noche al Dente (América). Los enamorados, que se conocieron en 2009, fueron consultados sobre el mito que asegura que los jugadores no “pueden” tener relaciones sexuales antes de un partido. “¿Qué hay de cierto?”, quiso saber Fernando Dente, conductor del ciclo.

“Sí, es verdad”, respondió Mauro. “A ella (por Natalie) la llamaba mi viejo y le decía: ‘Nena, juega el domingo y desde el miércoles mirá para otro lado’”, contaron ambos. Sin embargo, Weber aseguró que no “fueron muy cumplidores” con el pedido de su suegro. “¿Sentís la diferencia?”, insistió Dente. “Sí, lo siento... gastas energía sea corto o largo, o te tires del placard. Y en soledad tampoco. Muchos jugadores lo hacen, pero yo no”, contestó el exjugador de Vélez y Boca.

Natalie Weber y Mauro Zárate hablaron del inicio de su relación tras 15 años juntos (Video: Noche al Dente, América)

Natalie Weber y Mauro Zárate se conocieron en redes sociales en 2009, cuando el jugador, fascinado por la belleza de la modelo, decidió contactarla virtualmente. Con un mensaje, Mauro le hizo saber a Natalie su interés: “Te quiero conocer, diosa”.

Sin embargo, como se supo luego, Mauro había mentido sobre su identidad, y Natalie no sabía que era jugador de fútbol. Al descubrir la profesión de Zárate, se disgustó, ya que tenía algunos prejuicios hacia los futbolistas debido a su fama de “mujeriegos”.

Después de intercambiar mensajes durante un tiempo, decidieron encontrarse. Natalie, que en el verano de 2010 estaba actuando en una obra teatral en Villa Carlos Paz bajo la dirección de Gerardo Sofovich, decidió que el visto bueno lo tendría que dar su mamá. Así, la primera en conocer a Mauro fue la madre de Weber. Zárate, que vivía en Italia (jugaba en Lazio) y estaba ese verano en Buenos Aires visitando a su familia, viajó a Córdoba para conocer a la bella modelo que lo había deslumbrado.

“Como yo tenía miedo de que no me gustara le dije que me había salido un ensayo de último momento, que fuera a mi casa. Y ahí lo esperó mi mamá. Y ella me dijo que estaba muy bien y que lo tenía que conocer”, contó Natalie en el ciclo de América.

Finalmente, Natalie y Mauro se conocieron en persona, y esa primera reunión marcó el inicio de una sólida relación. La pareja ha mantenido una conexión fuerte desde entonces, demostrando que el amor puede surgir de los lugares más inesperados y superar cualquier prejuicio inicial.

Natalie Weber contó cómo conoció a Mauro Zárate

En una charla con Teleshow tiempo atrás, Natalie recordó su primera reacción cuando supo la verdadera identidad del hombre que le escribía en sus redes sociales. “Yo tenía muchos prejuicios. Para mí, los jugadores de fútbol eran todos mujeriegos, infieles y fiesteros. Nunca había estado con uno y siempre había dicho que ni loca me iba a meter en ese rubro. Los veía en los boliches enfiestados y no quería saber nada con ellos”, dijo la actriz.

Sin embargo, a medida que se iban conociendo a través de la pantalla, se dejó llevar por sus sentimientos y comenzó a enamorarse. Sus respectivos compromisos laborales no les permitieron conocerse personalmente hasta seis meses después, tiempo en el que mantuvieron conversaciones por chat y telefónicas. “Volvía de los desfiles corriendo a conectarme”, reconoció ella.