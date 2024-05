La millonaria suma que recibiría River Plate por clasificar al Mundial de Clubes y qué tiene que suceder para que Boca Juniors participe

River Plate clasificó al Mundial de Clubes 2025 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Fue una noche perfecta la que vivieron los fanáticos de River Plate. El equipo de Martín Demichelis superó 2-0 a Libertad en el estadio Monumental y logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, el Millonario selló su pasaje al nuevo Mundial de Clubes de la FIFA que se jugará en 2025 en Estados Unidos.

Con un doblete de Miguel Borja, el conjunto de Núñez aseguró el boleto a la próxima ronda de la máxima categoría y quedó a un paso de terminar en el primer puesto de su grupo. La victoria le dio tres puntos clave para confirmar su presencia en el certamen de 32 equipos a jugarse el año próximo del 15 de junio al 13 de julio en sedes a definir.

Más allá de esto, y a la espera que la entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo haga oficial los valores, se estima que River embolsará una suma que podría ir entre los 30 a 50 millones de euros solo por participar de la Copa del Mundo, lo que también recibirán los restantes 31 clubes que confirmen su lugar. Hasta el momento, son 27 los que ya están clasificados.

Además, se estima que el campeón y subcampeón podrían recibir una importante suma de dinero -podría alcanzar los 100 millones de euros para el ganador del torneo-, lo mismo que para aquellos equipos que vayan avanzando de ronda. Hay que recordar que el formato de competencia del Mundial de Clubes será ocho grupos de cuatro conjuntos cada uno y, luego de eso, los primeros dos pasarán al grupo de los mejores 16. De ahí hasta la final, se jugará octavos, cuartos y semifinal a partido único. No habrá juego por el tercer puesto.

Después de la clasificación de River, todavía hay dos lugares para la Conmebol. El torneo lo disputarán los campeones de la Libertadores de 2021 a 2024, más los dos equipos con más puntos en el ranking de la confederación. Flamengo, Palmeiras y Fluminense ya tienen su lugar por haber levantado el trofeo y solo se le podrían sumar San Pablo, Botafogo, Gremio y Atlético Mineiro del fútbol de Brasil, pero sólo si se consagran en la edición de este año.

Boca Juniors tiene chances de clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA a jugarse en EEUU (Mario Sar)

¿En qué situación quedó Boca Juniors para ganar su lugar en el Mundial de Clubes? El Xeneize no puede sumar puntos en el ranking ya que disputa la Copa Sudamericano y no el principal certamen. Frente a este escenario, deberá esperar que los rivales no lo pasen hasta la definición de la Libertadores. El Mineiro que dirige Gabriel Milito lidera el ranking de la Conmebol, pero no puede clasificar por esa vía (Brasil ya tiene sus lugares asignados), así que el siguiente en el listado es el equipo de Diego Martínez.

Boca tiene 71 puntos y su más inmediato perseguidor con chances de sumar puntos es el tres veces campeón de la Libertadores Nacional de Uruguay suma 50 unidades. Atrás del equipo uruguayo en el ranking lo siguen Independiente del Valle (45), Cerro Porteño (45), Barcelona de Ecuador (42) y Talleres de Córdoba (40).

Es importante mencionar que, según el ranking de la FIFA, por cada triunfo se suman 3 puntos y una unidad por empate. Como sucedió con River, por avanzar de ronda en la Libertadores, el Millonario le agregó tres puntos más al listado, es por esa razón que ya tiene 80.

De esta manera, Boca tiene el camino bastante allanado para lograr la clasificación, pero deberá estar muy atento a lo que haga Nacional, de Montevideo. ¿Qué necesitaría el Bolso para desbancar al Xeneize? Llegar hasta las semifinales de la Libertadores con al menos cuatro triunfos más. Otro dato a tener en cuenta es que, si el conjunto de Demichelis logra conseguir el quinto título continental de su historia, abrirá otro cupo por ya tener su lugar y le dará una importante ayuda al club que preside Juan Román Riquelme.

Caso contrario ocurrirá si alguno de los otros conjuntos argentinos se coronan en la final de este. Si Estudiantes de La Plata, Talleres, San Lorenzo o Rosario Central ganan la Libertadores, Boca se quedará afuera del certmanen a jugarse en EEUU en 2025.

Los clasificados hasta el momento para el Mundial de Clubes 2025

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23

Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22

ES Tunis (Túnez) - Ranking CAF

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) - Ranking CAF

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022

Ulsan HD FC (KOR) - Ranking AFC

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21

Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA

Porto (Portugal) – Ranking UEFA

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA

Juventus (Italia) – Ranking UEFA

Atlético de Madrid (España) – Ranking UEFA

FC Salzburg (Austría) – Ranking UEFA

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022

Club León (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023

River Plate (Argentina) – Ranking CONMEBOL