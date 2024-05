Manuel Pellegrini contó detalles de su conflictiva relación con Juan Román Riquelme en el Villarreal: “Tenía una idea distinta”

Pellegrini dio detalles de su conflictiva relación con Riquelme en el Villarreal

Juan Román Riquelme dejó una huella imborrable en el Villarreal entre 2003 y 2007. Sin embargo, tuvo un final poco feliz y no por el penal que le atajaron a los 88′ que pudo haber llevado las semifinales de la Champions League 2005/06 ante el Arsenal al alargue, sino por la conflictiva relación que tuvo con el entrenador, Manuel Pellegrini.

El director técnico de 70 años, quien dirige actualmente al Betis de España, se refirió a los cortocircuitos que tuvo con el emblema y presidente de Boca Juniors. “Fue un gran ciclo, siempre tendré una gran admiración por Román como jugador. Tenía un nivel superior al del 95% de los jugadores. Un crack, nos dio mucho”, rememoró el chileno en una entrevista con Juan Pablo Varsky con Clank!.

Para el Ingeniero, no quedan rencores, aunque sí contó por qué la relación se fue desgastando. “Lamentablemente la relación técnico-jugador tiene que tener ciertos parámetros y, en la medida que uno no exige un respeto, es muy difícil lograrlo del resto del grupo. No es que haya sido irrespetuoso, pero tenía una idea distinta y lamentablemente no pudimos seguir trabajando juntos. Me hubiera gustado muchísimo”.

Riquelme y Pellegrini coincidieron en Villarreal (AFP PHOTO/JOSE JORDAN)

“No he tenido la oportunidad de hablar con él. De mi parte no hay rencor, son cosas que a veces se producen y hay que mantener los roles, al revés, tengo mucho agradecimiento por todo lo que nos dio”, agregó.

Con relación al nuevo rol de Riquelme como presidente de Boca Juniors, Pellegrini reconoció que lo sorprendió. “Creí que iba a estar más metido en el campo, pero estaba seguro de que iba a estar metido en el fútbol. Sabe mucho de fútbol y habla muy bien. Me alegro mucho de que haya seguido su carrera aportando lo que sabe, aunque sea en distinta posición”, concluyó.

Por otra parte, el ex entrenador de River Plate también contó en el plantel del Submarino Amarillo con Martín Demichelis, actual estratega del Millonario. “Con Martín tengo una gran relación, tuve la fortuna de dirigirlo cuando era muy joven en River, después estuvo en el Bayern ocho años, sin dudas los jugadores crecen mucho en equipos tan grandes. Conseguimos traerlo a Málaga un par de años, después se fue conmigo al Manchester City. Hemos tenido una relación jugador-técnico importante, me alegro de que Martín haya adquirido algunas cosas que yo trato de entregarle a los jugadores que dirijo dentro y fuera del campo”.

Pellegrini reveló que quiso sumar a Martín Demichelis a su cuerpo técnico en Betis, pero que el Bayern Múnich no se lo permitió

En este sentido, Pellegrini reveló que estuvo a punto de sumarlo a su cuerpo técnico actual en el Betis. “Bayern no lo dejó salir porque lo valorizaba mucho. Seguramente sea técnico en el futuro del Bayern Munich. Creo que ha demostrado en River toda la capacidad que tenía como jugador y que tiene como técnico. Es un conductor inteligente, preparado, creo que lo está haciendo muy bien y me pone contento por él y por River. Estoy en contacto con él, más que nada para felicitarlo, no es fácil llegar y reemplazar un ciclo tan exitoso como fue el de Marcelo Gallardo. Creo que tuvo la personalidad y las ideas claras para imponer sus ideas y está dando los frutos que River necesita”.

Por último, se refirió a los rumores de mercado que ponen a Guido Rodríguez (Barcelona) y Germán Pezzella (River Plate) fuera de su Betis. “Las especulaciones van y vienen. Faltan cuatro partidos importantes para cerrar la temporada. Veremos si están aquí o no, no los echemos todavía. Esperemos tenerlo todavía con nosotros”.