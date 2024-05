La furia de Miguel Ángel Russo con un periodista tras la derrota de Rosario Central ante Atlético Mineiro: “No quiero hablar más”

El cruce de Miguel Russo con un periodista tras la derrota con Mineiro

Rosario Central perdió 1-0 con Atlético Mineiro por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores y quedó complicado en su lucha por clasificarse a los octavos de final del certamen. En el Canalla quedó toda la desazón por no haber podido conseguir un triunfo que lo mantuviera en el segundo lugar de una zona que registró al primer equipo que sacó boleto para el cuadro final: el Galo sacó 12 puntos sobre 12 y ya piensa en la próxima fase. Con la bronca a cuestas, Miguel Ángel Russo protagonizó un cruce con un periodista en plena conferencia de prensa.

Al DT auriazul no le gustó para nada el tono de la pregunta del cronista y le fue con los tapones de punta. “Cuando te fuiste al primer tiempo al descanso, ¿sentiste que la habían sacado barato por todo el juego que había tirado Mineiro y lo que les había costado responder?”, fue la consulta que sacó de las casillas a Russo. Vale mencionar, los brasileños habían tenido varias chances de gol incluido un tiro libre en el travesaño de Hulk y un par de atajadas brillantes de Fatura Broun.

“Mirá, es tu opinión de ‘sacarla barata, sacarla cara’, me parece que el fútbol no es eso. El fútbol, cuando hacés un análisis, no son palabras, ‘la sacaste barata, la sacaste cara’, el fútbol es otra cosa. Sabíamos que el rival tiene mucha posesión, es indudable. Con los jugadores que tiene y por la forma y dinámica que tiene. Sabíamos que el primer tiempo iba a ser más duro y después íbamos a tener más desahogo en el segundo tiempo. Pero ‘la sacaste cara, la sacaste barata’ es tu opinión y es muy de periodista pobre, no es de periodista exclusivo y distinto”, fue la respuesta de Miguel, evidentemente disgustado por la expresión.

El Canalla fue superado por Mineiro en Rosario y Russo explotó en conferencia (Fotobaires)

Enseguida, el reportero quiso aclararle que no tenía intenciones de faltarle el respeto y el DT trató de cortar el diálogo en seco. Se produjo el siguiente diálogo:

―Es un término popular y un término que puede ser aplicado...

―Es ofensivo.

―No, no, no.

―Listo, dejalo ahí.

―No, Miguel, no. De ninguna forma fue ofensivo.

―Dejalo ahí, listo, no quiero hablar más del tema.

―Es una expresión popular, nada más.

―Cuando usemos expresiones, que sean de otra forma y otra manera.

Central debutará este viernes por la noche ante Argentinos Juniors (21:15) en La Paternal por la Liga Profesional y luego recibirá a Caracas el jueves 16 por la penúltima jornada de la fase de grupos de la Libertadores (será con público tras haber purgado una sanción por la agresión contra un futbolista de Peñarol en el estreno en Rosario). Un triunfo en casa será vital para llegar con chances a la defininción en Montevideo ante el Manya el martes 28/5.