Los gestos encriptados en el triángulo amoroso que atrapa la atención del fútbol alemán: “Ocultó mensajes”

Roman Weidenfeller, Lisa Rossenbach y Arne Maier

La Bundesliga podría haber tomado notoriedad en el cierre de la temporada por distintos aspectos, ya que tiene a tres clubes en semifinales de competencias internacionales, pero las cuestiones extrafutbolísticas dominaron la agenda de las últimas horas por el sorpresivo triangulo amoroso entre un campeón del mundo, su ex esposa y la nueva pareja de ella: Arne Maier, del Augsburgo de Alemania.

Roman Weidenfeller, quien integró el plantel alemán ganador del Mundial 2014, se separó de Lisa Rossenbach en noviembre de 2023, aunque el divorcio se formalizó el jueves 2 de mayo de 2024 ante un tribunal de distrito de Dortmund, según precisó el diario alemán Bild. El ex deportista le puso punto final a un vínculo iniciado en 2010: “Es verdad, ya no somos pareja. Nos hemos separado amistosamente. Desafortunadamente tuvimos que darnos cuenta de que no iba a funcionar a largo plazo. Para nosotros, nuestros dos hijos son lo primero. Como padres, por supuesto, velaremos juntos por su bienestar”.

A pocos meses de la ruptura, Rossenbach regresó a la primera plana de los medios porque se dio a conocer su acercamiento con Maier, mediocampista con pasado en el Hertha Berlín y Arminia Bielefeld, que tiene 25 años, 18 menos que el campeón del mundo (y 12 menos que su flamante novia). Sin embargo, la revista germana Bunte dio a conocer una serie de detalles que ponen en duda si el inicio de ese lazo coincide con su separación.

“Después de un mes de conocerse, en diciembre, las cosas se pusieron más serias entre los dos. Un amigo confirma que Lisa y Arne son pareja desde enero y se ven con regularidad”, aseguró la publicación, justamente cuando en noviembre se había hecho público el alejamiento con Weidenfeller. Y también precisaron los gestos encriptados que Maier le mandaba a su amada.

* El festejo de Arne Maier que estaría dedicado a Lisa Rossenbach

“Ya había ocultado pequeños mensajes que revelaban su amor por Lisa”, manifestaron. Y dieron un ejemplo: “Durante su gol contra el Colonia, formó una “L” con los dedos. Una L de amor, pero también de Lisa, que debió de quedar encantada con este mensaje oculto”. El encuentro aludido terminó en empate 1-1 por la fecha 27 del campeonato y el video lo muestra en primer plano haciendo esa letra del abecedario con su brazo derecho.

Vale destacar, el volante, que vistió la camiseta de Alemania en las Juveniles y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, estuvo en pareja con la influencer Melissa Deines, pero ambos dejaron de estar juntos al poco tiempo y la modelo comenzó un noviazgo con otro jugador, el delantero del Borussia Monchengladbach Robin Hack, con quien tuvo su primer hijo, Ameo, en noviembre.

Roman Weidenfeller había tenido un primer distanciamiento con Lisa Rossenbach en 2018, coincidentemente con el final de la trayectoria en el fútbol del portero. Pero llegaron a un entendimiento y se reconciliaron. Tres años antes, en 2015, se habían casado y en 2016 nació su primogénito, Leonard. En mayo de 2023 nació Luna, la segunda hija de ambos. Apenas seis meses después se dio la ruptura definitiva. Hasta ahora, ninguno de los implicados tomó la palabra en este triangulo amoroso.

Weidenfeller fue formado en Kaiserlautern y llegó al Borussia Dortmund en 2002, donde lució sus guantes durante 16 años y 453 partidos. A nivel clubes, ganó seis títulos oficiales con los Negriamarillos con 2 Bundesliga, 2 Supercopa de Alemania y 2 Copa de Alemania. Fue suplente en los siete partidos de la Copa del Mundo celebrada en Brasil a mitad de 2014, que ganó su país ante Argentina en tiempo suplementario.