Rafa Nadal se enojó con el juez de silla y pidió que baje el supervisor: “Peor imposible tu interpretación”

Rafael Nadal consiguió su segunda victoria en el Masters 1000 de Madrid tras derrotar al australiano Álex De Miñaur (10° en el ranking ATP) por 7-6 y 6-3. Sin embargo, en medio de un reñido primer set, el español mantuvo una acalorada discusión con el juez de silla por un punto y exigió la presencia del supervisor.

Durante la manga inicial, con un 2-0 en favor de Nadal y 30-15 para De Miñaur, el australiano devolvió una pelota que se fue larga. Rafa contestó con un golpe que pasó la red y el australiano definió con un toque corto mientras su rival marcaba con la raqueta que la bola había picado fuera de la cancha.

El juez de silla, Fergus Murphy, convalidó el punto para De Miñaur y Nadal se abalanzó hacia el sector del umpire para pedir explicaciones. “No te he visto pedir ningún Challenge, sólo te vi deteniendo la bola”, le explicó el referí. “¿Qué Challenge? Si yo paro, significa que pido el desafío. Si yo marco el pique de la pelota, ¿no significa que hay un Challenge?”, replicó Rafa.

La discusión continuó mientras el público comenzaba a gritar en las tribunas, apoyando al español. “Te vi frenando el punto, pero lo que tienes que hacer es pedir el Challenge de manera inmediata”, continuó Murphy, a lo que el balear, enojado, le contestó: “Llama al supervisor. Yo sé que es tu decisión, pero llámalo. Es tu culpa. Peor imposible tu interpretación”. El juez le pidió al jugador que por favor continuara con el partido

Rafa Nadal explotó contra el umpire por un fallo durante el partido con Alex De Miñaur en Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

Una vez concluida la discusión, el Ojo de Halcón reveló que la pelota de De Miñaur había sido mala, pero la decisión del umpire ya estaba tomada y Nadal perdió el punto. Minutos después, el supervisor finalmente bajó a la pista central Manolo Santana y Rafa aprovechó para indicarle lo siguiente, según informó el medio Relevo: “Lo que sí puedes hacer es decirle (al juez de silla) lo que hace mal, díselo para los siguientes partidos. Siempre es lo mismo con él”.

Tras este incidente, el máximo ganador de la historia en Roland Garros pudo sacar adelante el primer set en el tie-break y luego sentenció el partido con un contundente 6-3 para avanzar a la tercera ronda, donde el lunes lo espera el argentino Pedro Cachin, quien derrotó al al norteamericano Frances Tiafoe por 7-6, 3-6 y 6-4.

“Siempre mantengo la esperanza de que las cosas se solucionen y todavía me ilusiona y emociona jugar a tenis”, dijo Nadal en conferencia de prensa. “Vamos día a día. Sinceramente, con total naturalidad es difícil pensar en grandes cosas a día de hoy, pero la vida del deporte cambia rápido y si estoy aquí me doy la oportunidad de que pasen. Es un día bonito y nunca podré agradecer el cariño que siento aquí. En este tiempo difícil siempre te queda la ilusión de vivir días así y vale la pena. Que sea aquí en casa significa mucho”, agregó.

Por último, el ganador de 22 Grand Slams cerró: “No nos dejemos llevar por la emoción de un partido. Estoy al menos competitivo a este nivel y después depende de lo que se quiera aspirar. He hecho cosas que no pude hacer la semana pasada. He tenido en entrenos más problemas de los que pensaba, pero estos tres días han sido mejores. A ver cómo me recupero”.