Manu Urcera lidera el campeonato de TC y Nicole Neumann reveló cómo lo ayudó su cambio en la alimentación: “Desayunamos huevos de gallina feliz”

Manu venció en Neuquén y lidera el campeonato de TC. Suma 7 triunfos en la categoría y es uno de los 9 pilotos que ganó con 3 marcas (@manurcera)

Este domingo José Manuel Urcera logró su primer triunfo con Ford en el Turismo Carretera y saltó a la punta del campeonato. Fue en la tercera fecha de la temporada disputada en el Autódromo de Centenario, en Neuquén. El rionegrino, que fue campeón 2022 y cortó una sequía de 51 años sin títulos para Torino, suele hacer hincapié en cómo le cambió a favor su relación con Nicole Neumann, en todo sentido, pero también se ve la mano de la modelo y empresaria para que el corredor oriundo de 32 años pase por un gran momento deportivo

En ocasión de la presentación de su Falco atendido por el equipo de Emanuel Moriatis, Infobae habló con el competidor oriundo de San Antonio Oeste, pero también con su esposa, que reveló cómo es Manu en la intimidad y cómo influyó de forma positiva el acompañamiento y la vida de familia.

“Se ordenó más en el día a día. Siempre fue muy meticuloso con lo suyo, pero se ordenó más con los horarios, porque yo tengo hijas y soy un poco más estructurada con los horarios, para comer, con las horas de descanso, pero eso es importante para todo el mundo. Quizá cuando estás soltero no le das bola a esas cosas y de pronto en ese sentido se ordenó más estando al lado mío y de mis hijas. Tenemos más horarios de familia”, afirma Nicole.

Un tema clave en un deportista es la alimentación y ella explica que “yo lo acompaño mucho naturalmente con la alimentación para que pueda comer súper sano y en eso nos complementamos día a día muy bien. Voy manejando todo lo que se come en casa, que es toda comida sana. Siempre nos complementamos un poco más con todo lo que se entrena y por el tamaño que tiene come mucho más que nosotras”.

Urcera liderando el pelotón con su Ford Falcon (Prensa ACTC)

Por ejemplo, el día de la entrevista recuerda que “desayunamos huevos de gallina feliz, orgánicos; frutas, jugos exprimidos, cereales. Hoy almorzamos risotto con verduras. También comemos pan de centeno con palta y alguna fruta”.

Aunque también destaca el súper profesionalismo del patagónico. “Manu no para ni en el verano. Siempre está entrenando, preparándose, haciendo cursos para mejorar. No se deja estar. Quiere estar cada día mejor y lograr mejores resultados. Para eso uno tiene que entrenarse y superarse, como todo en la vida. En otros rubros, por ejemplos, estar informado, actualizarse y si no lo hacés, perdés y más en un ambiente y un deporte tan competitivo”, afirma.

Nicole también subraya la pasión que siente Manu por su profesión y por qué lo acompañan junto con sus hijas: “Es inevitablemente porque es la pasión de él y una se termina involucrando, porque una quiere acompañar a la persona que tiene al lado y en lo que hace. A mis hijas les re copa, se hicieron re fans del automovilismo. Les encanta ir a todas las carreras. Siempre estamos ahí tratando de acompañar y haciendo el aguante.

El podio neuquino: de izquierda a derecha, Elio Craparo, Manu Urcera y Jonatan Castellano (Prensa ACTC)

Además, revela que ella también es fierrera más allá de la compañía a Manu y habló sobre si sus hijas algún día quisieran correr: “Yo en un momento casi que querría meterme porque me encanta manejar. Soy fierrera y le dije ‘che, ¿si me meto a competir andaré bien?’ (Risas). Pero no sé si ellas se engancharán. Les encanta ir a verlo, acompañarlo, pero ninguna me dijo que quería ser piloto. Veremos…”

La pareja se conoció en marzo de 2021 y se consolidó con el correr del tiempo. Empezaron a convivir y se casaron en diciembre pasado. Ahora están en la dulce espera, ya que la familia se agrandará en un tiempo. “El embarazo viene re bien. Nos casamos hace poco y ya formamos una familia, pero siempre estuvo la idea de poder tener un hijo en común. Es algo que venimos soñando y hablando desde hace rato y se dio todo junto”, concluye.

En el autódromo neuquino Urcera clasificó sexto, logró la pole positions y se impuso en la tercera serie, que fue la más rápida. Eso le permitió largar adelante en la final y cruzó primero la meta. Es uno de los nueve pilotos que ganaron al menos con tres marcas (fuente: Campeones). Ya había ganado con Chevrolet y Torino. En el podio neuquino fue escoltado por Elio Craparo y Jonatan Castellano, ambos con Dodge.

Manu Urcera y Nicole Neumann planearon el embarazo durante meses (@manurcera)

“Era una cuota que tenía pendiente ganar en Neuquén, que siempre uno de los circuitos don más gente viene”, dijo Urcera. “El Mustang lo vamos a usar cuando se pueda”, respondió al ser consultado sobre el nuevo modelo que se armará en el taller de Moriatis.

Ya cumplió con el requisito excluyente para ser campeón, que es ganar al menos una final en el año. Con su éxito también es puntero del certamen y suma 113,5 puntos, contra 101,5 de Esteban Gini (Toyota), 110 de Mariano Werner (Ford), 85,5 de Julián Santero (Ford) y Lautaro De La Iglesia (Toyota).

Manu Urcera es uno de los mejores pilotos a nivel nacional. Fue bicampeón de la Clase 3 de Turismo Nacional en 2019 y 2020. En 2022 logró la corona en TC en un marco histórico, ya que le devolvió la gloria a Torino luego de medio siglo. Luego de su séptima victoria a finales en la octogenaria categoría, mira a todos desde arriba de la tabla y puso la chapa de candidato al cetro. Defenderá la vanguardia el 28 de abril en el Autódromo Provincia de La Pampa situado en Toay.